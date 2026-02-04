Şubat 2026 Dacia Fiyat Listesi! İşte Dacia Sandero Stepway ve Jogger Güncel Fiyatları

Romanya'nın otomobil üretim devi Dacia, Şubat ayı fiyatlarını duyurdu. 1999 yılından bu yana Renault Grubu bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Dacia, Türkiye'deki otomobil severlerin en çok tercih ettiği markalar arasında yerini koruyor. Dacia'nın SUV kategorisindeki iddialı modeli Yeni Sandero, bu ay da fiyat-performans dengesiyle segmentindeki rekabeti kızıştırmaya hazır. Peki, Şubat ayında Dacia'nın Yeni Sandero, Sandero Stepway ve Jogger modellerinin fiyatları ne oldu?

İşte, Dacia'nın Şubat ayına özel güncel fiyat listesi