Şubat 2026 Dacia Fiyat Listesi! İşte Dacia Sandero Stepway ve Jogger Güncel Fiyatları

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
04.02.2026 - 12:00

Romanya'nın otomobil üretim devi Dacia, Şubat ayı fiyatlarını duyurdu. 1999 yılından bu yana Renault Grubu bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Dacia, Türkiye'deki otomobil severlerin en çok tercih ettiği markalar arasında yerini koruyor. Dacia'nın SUV kategorisindeki iddialı modeli Yeni Sandero, bu ay da fiyat-performans dengesiyle segmentindeki rekabeti kızıştırmaya hazır. Peki, Şubat ayında Dacia'nın Yeni Sandero, Sandero Stepway ve Jogger modellerinin fiyatları ne oldu?

İşte, Dacia'nın Şubat ayına özel güncel fiyat listesi

Kaynak: https://www.dacia.com.tr/
Dacia Fiyat Listesi: Şubat 2026

Romanya'nın köklü otomobil üreticisi Dacia, 1966 yılından bu yana otomobil sektöründe faaliyet gösteriyor. Marka, 4 Şubat itibarıyla geçerli olacak yeni fiyatlarını açıkladı. Bu ayın fiyat listesinde yalnızca Yeni Sandero modeli yer alıyor. 

Uyarı: Dacia tarafından belirlenen 'Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Liste Fiyatları' aşağıda yer almaktadır. Fiyatlar, markanın resmi internet sitesinden alınmıştır ancak belirli dönemlerde düzenlenen kampanyalar, ödeme seçenekleri veya ek opsiyonlar nedeniyle değişiklik gösterebilir.

Yeni Dacia Sandero Fiyat Listesi Şubat 2026

Dacia, Şubat ayında fiyat listelerinde Sandero'nun 2025 ve 2026 model otomobillerine yer verdi. 

Yeni Dacia Sandero Model Yılı 2026 Fiyat Listesi

  • Essential TCe 100 - 1.299.000 TL 

  • Expression TCe 100 - 1.430.000 TL

Yeni Dacia Sandero Model Yılı 2025 Fiyat Listesi

  • Essential TCe 100 - 1.242.000 TL 

  • Expression TCe 100 - 1.342.000 TL

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
