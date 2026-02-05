onedio
MG Fiyat Listesi Şubat 2026! İşte ZS, HS, MG4 ve Marvel R Güncel Fiyatları

Elif ÇAMLIBEL
05.02.2026 - 11:42

MG, otomobil sektörüne giriş yaptığı 1924 yılından bu yana, spor otomobil modelleriyle dikkat çeken bir marka oldu. İlk yıllarda çift kapılı ve üstü açık modelleriyle göz dolduran MG, 1933 yılında ilk rekorunu kırdı. 2007 yılında ise SAIC Motor'un bir parçası olarak faaliyet göstermeye başladı. Morris Garages (MG), Şubat ayında güncellenen fiyat listelerini ise internet sitesi üzerinden duyurdu. Peki, Şubat ayında Yeni HS, MG4, MG7 ve Marvel R modellerinin güncel fiyatları ne oldu?

İşte, MG'nin Şubat ayı fiyat listesi

MG Fiyat Listesi

Euro NCAP tarafından 5 yıldızla ödüllendirilen SUV modellere sahip olan Morris Garages, Şubat ayında güncellenen fiyat listelerini otomobil meraklılarına sundu. Markanın 'Stoklarla Sınırlı Tavsiye Edilen Kampanyalı Anahtar Teslim Fiyatları' ve peşin alım kampanyalarını sizin için detaylı bir şekilde ele aldık. Fiyat listelerine, MG'nin resmi internet sitesi üzerinden ulaştık. 

Uyarı: MG markasının belirlediği fiyatlar, belirli dönemlere veya sınırlı sayıdaki kampanyalara, çeşitli opsiyonlara ve ödeme şekillerine bağlı olarak değişiklik gösterebilir.

MG HS Fiyat Listesi Şubat 2026

MG7 Passion Fiyat Listesi Şubat 2026

  • MG7 Passion Benzin - 2.900.000 TL

MG7 Excellence Fiyat Listesi Şubat 2026

  • MG7 Excellence Benzin - 3.105.000 TL I Nakit İndirimli Anahtar Teslim Satış Fiyatı: 2.925.000 TL

  • MG7 Excellence Red Edition Benzin - 3.210.000 TL I Nakit İndirimli Anahtar Teslim Satış Fiyatı: 3.080.000 TL

