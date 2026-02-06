onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Otomobil
Şubat 2026 Volkswagen Fiyat Listesi! Polo, Golf, Tiguan, T-Roc, Taigo, Tayron, ID.4 ve ID.7 Güncel Fiyatları

Şubat 2026 Volkswagen Fiyat Listesi! Polo, Golf, Tiguan, T-Roc, Taigo, Tayron, ID.4 ve ID.7 Güncel Fiyatları

Otomobil Fiyatları Volkswagen
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
06.02.2026 - 11:43

Alman otomobil devi Volkswagen, Şubat ayında otomobil fiyatlarını güncelledi. Geçen yıl, D segmentindeki SUV modelleriyle dikkatleri üzerine çeken Volkswagen, en çok satan otomobiller listesinde yer buldu. Kaliteye olan bağlılığı, lüks ve konforu birleştiren marka kimliği ile Volkswagen, ID.4, ID.7 ve Yeni Tayron modelleriyle bu yıl da adından söz ettirmeye hazır! Peki, Şubat ayında Volkswagen Golf, Polo, Tiguan, Tayron, Taigo, TRoc, ID.4, ID.7 ve Passat'ın fiyatları ne oldu?

İşte, Volkswagen'in Şubat ayı güncel fiyatları:

Kaynak: https://binekarac.vw.com.tr/tr.html
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Volkswagen Fiyat Listesi Şubat 2026

Volkswagen Fiyat Listesi Şubat 2026

Alman otomobil sektörünün önde gelen ismi Volkswagen, 4 Şubat itibariyle geçerli olacak 'Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyatlarını' kamuoyuyla paylaştı. Markanın en çok tercih edilen modelleri arasında yer alan Tayron, bu ay itibarıyla 3.475.000 TL başlangıç fiyatıyla tüketicinin beğenisine sunuldu.

Uyarı: Volkswagen'in açıkladığı satış fiyatlarını aşağıda bulabilirsiniz. Markanın resmi internet sitesinden alınan fiyatların, dönemlik kampanyalar, ödeme yöntemleri ve ekstra opsiyonlar dahilinde değişebileceğini hatırlatmak isteriz.

Volkswagen Polo Fiyat Listesi Şubat 2026

Volkswagen Polo Fiyat Listesi Şubat 2026
  • Polo 1.0 TSI 95 PS DSG Life - Fiyat: 2.252.000 TL I Noter(Tescil) Harcı Dahil Fiyatı: 2.255.734

Volkswagen T-Cross Fiyat Listesi Şubat 2026

Volkswagen T-Cross Fiyat Listesi Şubat 2026

  • T-Cross 1.0 TSI 116 PS Manuel Life - Fiyat: 2.155.000 TL I Noter(Tescil) Harcı Dahil Fiyatı: 2.158.573

  • T-Cross 1.0 TSI 116 PS DSG Life - Fiyat: 2.541.000 TL I Noter(Tescil) Harcı Dahil Fiyatı: 2.545.216

  • T-Cross 1.0 TSI 116 PS DSG Style - Fiyat: 2.692.000 TL I Noter(Tescil) Harcı Dahil Fiyatı: 2.696.468

  • T-Cross 1.0 TSI 116 PS DSG R-Line - Fiyat: 2.795.000 TL I Noter(Tescil) Harcı Dahil Fiyatı: 2.799.639

Volkswagen Taigo Fiyat Listesi Şubat 2026

Volkswagen Taigo Fiyat Listesi Şubat 2026

  • Taigo 1.0 TSI 95 PS Manuel Life - Fiyat: 2.051.000 TL I Noter(Tescil) Harcı Dahil Fiyatı: 2.054.399

  • Taigo 1.0 TSI 116 PS DSG Life - Fiyat: 2.331.000 TL I Noter(Tescil) Harcı Dahil Fiyatı: 2.334.866

  • Taigo 1.0 TSI 116 PS DSG Style - Fiyat: 2.772.000 TL I Noter(Tescil) Harcı Dahil Fiyatı: 2.776.601

  • Taigo 1.0 TSI 116 PS DSG R-Line - Fiyat: 2.891.000 TL I Noter(Tescil) Harcı Dahil Fiyatı: 2.895.799

  • Taigo 1.5 TSI 150 PS DSG Style - Fiyat: 2.951.000 TL I Noter(Tescil) Harcı Dahil Fiyatı: 2.955.895

  • Taigo 1.5 TSI 150 PS DSG R-Line - Fiyat: 3.156.000 TL I Noter(Tescil) Harcı Dahil Fiyatı: 3.161.237

Volkswagen Golf Fiyat Listesi Şubat 2026

Volkswagen Golf Fiyat Listesi Şubat 2026

  • Golf 1.5 TSI 116 PS Manuel Impression - Fiyat: 2.139.000 TL I Noter(Tescil) Harcı Dahil Fiyatı: 2.142.542

  • Golf 1.5 eTSI 116 PS DSG Life - Fiyat: 2.680.000 TL I Noter(Tescil) Harcı Dahil Fiyatı: 2.684.443

  • Golf 1.5 eTSI 116 PS DSG Style - Fiyat: 3.023.000 TL I Noter(Tescil) Harcı Dahil Fiyatı: 3.028.015

  • Golf 1.5 eTSI 150 PS DSG Style - Fiyat: 3.214.000 TL I Noter(Tescil) Harcı Dahil Fiyatı: 3.219.333

  • Golf 1.5 eTSI 150 PS DSG R-Line - Fiyat: 3.428.000 TL I Noter(Tescil) Harcı Dahil Fiyatı: 3.433.690

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Volkswagen Golf GTI Fiyat Listesi Şubat 2026

Volkswagen Golf GTI Fiyat Listesi Şubat 2026
  • Golf GTI 2.0 TSI 265 PS DSG GTI - Fiyat: 4.924.000 TL I Noter(Tescil) Harcı Dahil Fiyatı: 4.932.166

Volkswagen Golf R Fiyat Listesi Şubat 2026

Volkswagen Golf R Fiyat Listesi Şubat 2026
  • Golf R 2.0 TSI 333 PS DSG R - Fiyat: 6.683.000 TL I Noter(Tescil) Harcı Dahil Fiyatı: 6.694.097

Volkswagen T-Roc Fiyat Listesi Şubat 2026

Volkswagen T-Roc Fiyat Listesi Şubat 2026

  • T-Roc 1.5 TSI 150 PS DSG Life - Fiyat: 2.660.000 TL I Noter(Tescil) Harcı Dahil Fiyatı: 2.664.410

  • T-Roc 1.5 TSI 150 PS DSG Style - Fiyat: 2.982.000 TL I Noter(Tescil) Harcı Dahil Fiyatı: 2.986.947

Volkswagen Tiguan Fiyat Listesi Şubat 2026

Volkswagen Tiguan Fiyat Listesi Şubat 2026

  • Tiguan 1.5 eTSI ACT 150 PS DSG Life - Fiyat: 3.223.000 TL I Noter(Tescil) Harcı Dahil Fiyatı: 3.228.348 TL

  • Tiguan 1.5 eTSI ACT 150 PS DSG Elegance - Fiyat: 4.145.000 TL I Noter(Tescil) Harcı Dahil Fiyatı: 4.151.885 TL

  • Tiguan 1.5 eTSI ACT 150 PS DSG R-Line - Fiyat: 4.421.000 TL I Noter(Tescil) Harcı Dahil Fiyatı: 4.428.345 TL

  • Tiguan 2.0 TDI SCR 193 PS 4MOTION DSG Elegance  - Fiyat: 5.927.000 TL I Noter(Tescil) Harcı Dahil Fiyatı: 5.936.837 TL

  • Tiguan 2.0 TDI SCR 193 PS 4MOTION DSG R-Line - Fiyat: 6.272.000 TL I Noter(Tescil) Harcı Dahil Fiyatı: 6.282.412 TL

Volkswagen Yeni Tayron Fiyat Listesi Şubat 2026

Volkswagen Yeni Tayron Fiyat Listesi Şubat 2026

  • Tayron 1.5 eTSI ACT 150 PS DSG Life - Fiyat: 3.475.000 TL I Noter(Tescil) Harcı Dahil Fiyatı: 3.480.768 TL

  • Tayron 1.5 eTSI ACT 150 PS (7 koltuklu) DSG Life - Fiyat: 3.568.000 TL I Noter(Tescil) Harcı Dahil Fiyatı: 3.573.923 TL

  • Tayron 1.5 eTSI ACT 150 PS DSG Elegance - Fiyat: 4.443.000 TL I Noter(Tescil) Harcı Dahil Fiyatı: 4.450.382 TL

  • Tayron 1.5 eTSI ACT 150 PS (7 koltuklu) DSG Elegance - Fiyat: 4.542.000 TL I Noter(Tescil) Harcı Dahil Fiyatı: 4.549.547 TL

  • Tayron 1.5 eTSI ACT 150 PS DSG R-Line - Fiyat: 4.740.000 TL I Noter(Tescil) Harcı Dahil Fiyatı: 4.747.877 TL

  • Tayron 1.5 eTSI ACT 150 PS (7 koltuklu) DSG R-Line - Fiyat: 4.838.000 TL I Noter(Tescil) Harcı Dahil Fiyatı: 4.846.040 TL

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Volkswagen ID.4 Fiyat Listesi Şubat 2026

Volkswagen ID.4 Fiyat Listesi Şubat 2026
  • ID.4 125 kW 170 PS Otomatik Pure - Fiyat: 3.126.000 TL I Noter(Tescil) Harcı Dahil Fiyatı: 3.131.186 TL

Volkswagen Passat Fiyat Listesi Şubat 2026

Volkswagen Passat Fiyat Listesi Şubat 2026

  • Passat 1.5 eTSI 150 PS DSG Impression - 3.411.000 TL I Noter(Tescil) Harcı Dahil Fiyatı: 3.416.662 TL

  • Passat 1.5 eHybrid 204 PS DSG Impression - 3.658.000 TL I Noter(Tescil) Harcı Dahil Fiyatı: 3.664.073 TL

  • Passat 1.5 eTSI 150 PS DSG Business - 4.076.000 TL I Noter(Tescil) Harcı Dahil Fiyatı: 4.082.770 TL

  • Passat 1.5 eTSI 150 PS DSG Elegance - 4.525.000 TL I Noter(Tescil) Harcı Dahil Fiyatı: 4.532.518 TL

  • Passat 1.5 eHybrid 204 PS DSG Elegance - 4.514.000 TL I Noter(Tescil) Harcı Dahil Fiyatı: 4.521.500 TL

  • Passat 1.5 eTSI 150 PS DSG R-Line - 4.650.000 TL I Noter(Tescil) Harcı Dahil Fiyatı: 4.657.727 TL

  • Passat 1.5 eHybrid 204 PS DSG R-Line - 4.664.000 TL I Noter(Tescil) Harcı Dahil Fiyatı: 4.671.750 TL

  • Passat 1.5 eHybrid 272 PS DSGR-Line - 4.913.000 TL I Noter(Tescil) Harcı Dahil Fiyatı: 4.921.165 TL

  • Passat 2.0 TDI SCR 193 PS 4MOTION DSG Elegance - 6.826.000 TL I Noter(Tescil) Harcı Dahil Fiyatı: 6.837.336 TL

  • Passat 2.0 TSI 265 PS 4MOTION DSGR-Line - 6.866.000 TL I Noter(Tescil) Harcı Dahil Fiyatı: 6.877.402 TL

  • Passat 2.0 TDI SCR 193 PS 4MOTION DSGR-Line - 6.990.000 TL I Noter(Tescil) Harcı Dahil Fiyatı: 7.001.609 TL

Volkswagen ID.7 Fiyat Listesi Şubat 2026

Volkswagen ID.7 Fiyat Listesi Şubat 2026
  • ID.7 210 kW 286 PS Otomatik Pro S - Fiyat: 4.415.000 TL I Noter(Tescil) Harcı Dahil Fiyatı: 4.422.323 TL

Volkswagen Touareg Fiyat Listesi Şubat 2026

Volkswagen Touareg Fiyat Listesi Şubat 2026

  • Touareg V6 3.0 TDI SCR 286 PS 4MOTION Tiptronik Elegance - Fiyat: 10.717.000 TL I Noter(Tescil) Harcı Dahil Fiyatı: 10.734.790 TL

  • Touareg V6 3.0 TDI SCR 286 PS 4MOTION Tiptronik R-Line - Fiyat: 11.263.000 TL I Noter(Tescil) Harcı Dahil Fiyatı: 11.281.700 TL

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın