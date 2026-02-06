Şubat 2026 DS Fiyat Listesi! İşte DS 4, 7 ve 9 Güncel Fiyatları
Kaynak: https://www.dsautomobiles.com.tr/
Fransız otomobil devi DS, Şubat ayında güncellenen fiyat listesini otomobil severlerle paylaştı. DS, 2009 yılında Citroen'in lüks alt markası olarak otomobil piyasasına hızlı bir giriş yaptı. 2014 yılında ise bağımsız bir marka haline geldi. 2018 yılında PSA Grubu'nun bir parçası olan DS, bugünlerde Peugeot'nun denetimiyle faaliyette. DS'nin son yıllarda yeniden tasarlanan otomobilleri, performansları ve uygun fiyatlarıyla otomobil tutkunlarının gözdesi olmayı başarıyor. Peki, DS 4, DS 7 ve DS 9 modellerinin Şubat ayında revize edilen fiyatları ne oldu?
İşte, DS'nin Şubat ayı fiyatları
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
DS Fiyat Listesi
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
DS 4 Fiyat Listesi Şubat 2026
DS 7 Fiyat Listesi Şubat 2026
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın