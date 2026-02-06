onedio
Şubat 2026 DS Fiyat Listesi! İşte DS 4, 7 ve 9 Güncel Fiyatları

Elif ÇAMLIBEL
06.02.2026 - 11:40

Fransız otomobil devi DS, Şubat ayında güncellenen fiyat listesini otomobil severlerle paylaştı. DS, 2009 yılında Citroen'in lüks alt markası olarak otomobil piyasasına hızlı bir giriş yaptı. 2014 yılında ise bağımsız bir marka haline geldi. 2018 yılında PSA Grubu'nun bir parçası olan DS, bugünlerde Peugeot'nun denetimiyle faaliyette. DS'nin son yıllarda yeniden tasarlanan otomobilleri, performansları ve uygun fiyatlarıyla otomobil tutkunlarının gözdesi olmayı başarıyor. Peki, DS 4, DS 7 ve DS 9 modellerinin Şubat ayında revize edilen fiyatları ne oldu?

İşte, DS'nin Şubat ayı fiyatları

DS Fiyat Listesi

Fransız otomobil markası DS, 2026 yılının Şubat ayında geçerli olacak fiyatlarını duyurdu. 6 Şubat 2026'dan itibaren geçerli olacak fiyatlar, şirketin resmi internet sitesinde yayınlandı. Yayınlanan fiyat listesinde, geçen yıl olduğu gibi bu yıl da DS 4 ve DS 7 modelleri yerini aldı.

Uyarı: DS'nin 'Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyatlarını' aşağıdan inceleyebilirsiniz. Ancak, markanın resmi web sitesinden alınan bu fiyatların, dönemlik kampanyalar, ödeme seçenekleri ve ek özelliklere bağlı olarak değişebileceğini unutmayınız! 

DS 4 Fiyat Listesi Şubat 2026

  • DS 4 Pallas BlueHDi 130 Otomatik (Model Yılı: 2025) - 2.858.550 TL

  • DS 4 Pallas BlueHDi 130 Otomatik - AYLIK LEASING BEDELİ (36 AY KDV Hariç)* - Toplam Tutar (KDV Hariç): 3.207.600 TL (Aylık Leasing Bedeli (KDV Hariç): 89.100 TL I Aylık sabit ödeme planları ile satın alımlarda tüzel kişiler için geçerli fiyattır.) 

DS 7 Fiyat Listesi Şubat 2026

DS 7 bu ay dizel ve hybrid seçenekleriyle alıcının beğenisine sunuluyor. DS 7'nin imal yılı 2026 olan modelleri de bu ay fiyat listesinde yerini aldı: 

DS 7 Dizel Fiyat Listesi

  • DS 7 ÉTOILE BlueHDi 130 Otomatik - (Model Yılı: 2025) 4.089.850 TL

  • DS 7 ÉTOILE BlueHDi 130 Otomatik - (Model Yılı: 2026) 4.189.850 TL

  • DS 7 ÉTOILE BlueHDi 130 Otomatik - AYLIK LEASING BEDELİ (36 AY KDV Hariç)* - Toplam Tutar (KDV Hariç): 4.712.400 TL (Aylık Leasing Bedeli (KDV Hariç): 130.900 TL I Aylık sabit ödeme planları ile satın alımlarda tüzel kişiler için geçerli fiyattır.) 

DS 7 Şarj Edilebilir Hibrit Fiyat Listesi

  • DS 7 ÉTOILE PLUG-IN HYBRID AWD 300 (Model Yılı: 2025) - 4.505.000 TL

