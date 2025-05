Stranger Things Konusu Nedir? Stranger Things Dizisi Oyuncuları ve Tüm Detaylar

Stranger Things bir uyarlama değil, tamamen özgün yapımlardan biri. Dizi, Duffer Kardeşler (Matt ve Ross Duffer) tarafından yaratılmıştır. Ancak hikaye ve görsel estetik olarak Stephen King romanları, 80’lerin klasik bilim kurgu ve korku filmleri, özellikle E.T., The Goonies, Stand by Me gibi yapımlardan açıkça ilham alır.