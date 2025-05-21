Stranger Things Konusu Nedir? Stranger Things Dizisi Oyuncuları ve Tüm Detaylar

Dizi, 1980’li yıllarda Indiana eyaletindeki küçük bir kasaba olan Hawkins’te geçer. Kasabada yaşayan genç bir çocuk olan Will Byers’ın gizemli bir şekilde kaybolmasıyla başlayan olaylar, hem kasaba halkını hem de Will’in arkadaşlarını büyük bir arayışa sürükler. Bu süreçte, başka bir boyuttan gelen yaratıklar, gizli hükümet deneyleri ve doğaüstü olaylar ortaya çıkar.

En dikkat çekici karakterlerden biri olan Eleven (11), özel güçlere sahip bir kız çocuğudur ve Hawkins’teki karanlık sırların anahtarıdır. Dizi boyunca paralel evren olan “Upside Down (Ters Dönmüş Dünya)” ile gerçek dünya arasındaki geçişler ve mücadeleler işlenir.