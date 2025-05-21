Stranger Things Konusu Nedir? Stranger Things Dizisi Oyuncuları ve Tüm Detaylar
İlk sezonuyla 2016 yılında Netflix'te yayınlanan Stranger Things dizisi fantastik ve gerilim dolu yapımlar sevenlerin favorisi oldu. Başarılı oyuncu kadrosu, güçlü senaryosu ve yüksek prodüksiyon kalitesiyle dikkat çeken dizi sıkça arama motoru üzerinden araştırılıyor. Peki Stranger Things dizisinin konusu nedir, oyuncuları kimler? Gelin diziyle ilgili tüm detayları birlikte görelim...
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Stranger Things Dizisi Konusu
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2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümünden mezun oldum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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