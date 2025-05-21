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Stranger Things Konusu Nedir? Stranger Things Dizisi Oyuncuları ve Tüm Detaylar

Stranger Things Konusu Nedir? Stranger Things Dizisi Oyuncuları ve Tüm Detaylar

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - TV Editörü
21.05.2025 - 17:16

İlk sezonuyla 2016 yılında Netflix'te yayınlanan Stranger Things dizisi fantastik ve gerilim dolu yapımlar sevenlerin favorisi oldu. Başarılı oyuncu kadrosu, güçlü senaryosu ve yüksek prodüksiyon kalitesiyle dikkat çeken dizi sıkça arama motoru üzerinden araştırılıyor. Peki Stranger Things dizisinin konusu nedir, oyuncuları kimler? Gelin diziyle ilgili tüm detayları birlikte görelim...

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Stranger Things Dizisi Konusu

Stranger Things Dizisi Konusu

Dizi, 1980’li yıllarda Indiana eyaletindeki küçük bir kasaba olan Hawkins’te geçer. Kasabada yaşayan genç bir çocuk olan Will Byers’ın gizemli bir şekilde kaybolmasıyla başlayan olaylar, hem kasaba halkını hem de Will’in arkadaşlarını büyük bir arayışa sürükler. Bu süreçte, başka bir boyuttan gelen yaratıklar, gizli hükümet deneyleri ve doğaüstü olaylar ortaya çıkar.

En dikkat çekici karakterlerden biri olan Eleven (11), özel güçlere sahip bir kız çocuğudur ve Hawkins’teki karanlık sırların anahtarıdır. Dizi boyunca paralel evren olan “Upside Down (Ters Dönmüş Dünya)” ile gerçek dünya arasındaki geçişler ve mücadeleler işlenir.

Stranger Things Dizisi Oyuncuları

Stranger Things Dizisi Oyuncuları

  • Millie Bobby Brown – Eleven

  • Finn Wolfhard – Mike Wheeler

  • Gaten Matarazzo – Dustin Henderson

  • Caleb McLaughlin – Lucas Sinclair

  • Noah Schnapp – Will Byers

  • Winona Ryder – Joyce Byers

  • David Harbour – Jim Hopper

  • Natalia Dyer, Charlie Heaton, Joe Keery, Maya Hawke gibi oyuncular da dizinin ilerleyen sezonlarında önemli roller üstlenmiştir.

Stranger Things Bölümler ve Sezonlar

Stranger Things Bölümler ve Sezonlar

Stranger Things, bugüne kadar toplam 5 sezon olarak yayınlandı. Toplamda 34 bölümden oluşan fantastik dizinin her bir bölümü 

42-98 dakika arasında değişiklik gösterdi. 

Stranger Things Netflix'in en popüler orijinal yapımlarından biri haline geldi.

Stranger Things Dizisi Uyarlama mı?

Stranger Things Dizisi Uyarlama mı?

Stranger Things bir uyarlama değil, tamamen özgün yapımlardan biri. Dizi, Duffer Kardeşler (Matt ve Ross Duffer) tarafından yaratılmıştır. Ancak hikaye ve görsel estetik olarak Stephen King romanları, 80’lerin klasik bilim kurgu ve korku filmleri, özellikle E.T., The Goonies, Stand by Me gibi yapımlardan açıkça ilham alır.

Stranger Things Eleştiri ve Ödüller

Stranger Things Eleştiri ve Ödüller

  • AFI Awards 2016 - Yılın En İyi 10 TV Programı

  • AFI Awards 2017 - Yılın En İyi 10 TV Programı

  • Bram Stoker Awards 2022 - Senaryoda Üstün Başarı

  • MTV Movie & TV Awards – En İyi Dizi, En İyi Performans (Millie Bobby Brown)

  • Critics' Choice Super Awards 2023 - En İyi Bilimkurgu/Fantazi Dizisi

  • Critics' Choice Television Awards - Dram Dizisinde En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu (David Harbour)

...

Popüler dizi birçok ödüle layık görüldü.

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Stranger Things Son Haberler

Stranger Things Son Haberler

Final sezonundan önce Broadway galasının kırmızı halısında yer aldı oyuncularda Noah Schnapp, 'Her ne kadar üzücü olsa da dünyanın bu finali nasıl karşılayacağını görmek için sabırsızlanıyorum. Gözyaşlarının sel olacağı kesin. Ama kötü anlamda söylemiyorum; gerçekten harika bir sezon oldu ve insanlar bayılacak.' diyerek diziyi uzun süre gündemde tutmuştu.

Stranger Things Benzeri Diziler

Stranger Things Benzeri Diziler

  • Dark

  • The OA

  • Twin Peaks

  • Eerie, Indiana

  • Paper Girls

  • Sense8

  • The Umbrella Academy

Stranger Things Nerede Çekiliyor?

Stranger Things Nerede Çekiliyor?

Millie Bobby Brown, Finn Wolfhard, Noah Schnapp ve Winona Ryder gibi ünlü oyuncuların başrolünde yer aldığı nefes kesici dizi ABD’nin Georgia eyaletinde çekildi.

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Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim
TV Editörü
2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümünden mezun oldum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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