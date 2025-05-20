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Dept. Q Konusu Nedir? Dept. Q Dizisi Oyuncuları ve Tüm Detaylar

Dept. Q Konusu Nedir? Dept. Q Dizisi Oyuncuları ve Tüm Detaylar

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - TV Editörü
20.05.2025 - 17:35

Netflix'in mayıs ayında izleyicilerle buluşturacağı Dept. Q dizisi şimdiden en dikkat çekici yapımlardan biri haline geldi. Polisiye türündeki dizi, The Queen's Gambit dizisinin de yaratıcısı olan Scott Frank imzası taşıyacak. Sürükleyici konusu ve merak uyandıran oyuncu kadrosuyla ön plana çıkan Dept. Q dizisine dair araştırmalar da hız kazandı. Peki Dept. Q dizisinin konusu nedir, oyuncuları kimler? Gelin diziyle ilgili tüm detayları birlikte görelim...

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Dept. Q Dizisi Konusu

Dept. Q Dizisi Konusu

Carl Morck, Edinburgh'da görev yapmış deneyimli bir polis memurudur. Bir saldırı sonucunda partnerinin felç kalması ve bir meslektaşının hayatını kaybetmesi, onu derin bir suçluluk hissi içerisine sürükler. Bu olayın ardından yeni bir göreve atanır ve kendisini, daha çok bir halkla ilişkiler manövrası gibi görünen, Departman Q'nun kurulumuyla meşgul bulur. Başlangıçta, Carl bu yeni durumdan rahatsızlık duymaz. Günlerini solitaire oynayarak ve rahat bir şekilde geçirir. Ancak zamanla, içindeki dedektiflik tutkusu tekrar alevlenir ve bu yeni bodrum katı departmanı, beklenmedik bir şekilde önemli bir hale gelir. Bu süreçte Carl'ın yaşadıkları, onun profesyonel ve kişisel hayatına dair birçok şeyi değiştirecektir.

Dept. Q Dizisi Oyuncuları

Dept. Q Dizisi Oyuncuları

  • Matthew Goode - Carl Morck

  • Kelly Macdonald - Dr. Rachel Irving 

  • Chloe Pirrie - Merritt Lingard 

  • Alexej Manvelov - Akram Salim 

  • Leah Byrne

  • Mark Bonnar - Stephen

  • Jamie Sives - DS Hardy

  • Shirley Henderson - Claire Marsh

  • Kate Dickie - Moira

Dept. Q Bölümler ve Sezonlar

Dept. Q Bölümler ve Sezonlar

Suç ve drama türündeki polisiye dizi Dept. Q 29 Mayıs Perşembe günü ilk sezonuyla izleyicileriyle buluşmaya hazırlanıyor.

Dept. Q Dizisi Uyarlama mı?

Dept. Q Dizisi Uyarlama mı?

Dept. Q (Departman Q) Jussi Adler-Olsen'in kitap serisinden uyarlanıyor. Scott Frank yazardan onay aldığını da belirterek “Bana, ‘Sana güveniyorum,’ dedi. Bu işi yazıp yönetmemi hep istemişti” açıklamasında bulundu.

Dept. Q Yayın Platformu ve Yayın Takvimi

Dept. Q Yayın Platformu ve Yayın Takvimi

Edinburgh polis teşkilatında adını pek de iyi anılmayan Dedektif Carl Morck'a odaklanacağımız Dept. Q Netflix'te yayınlanacak.

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Dept. Q Son Haberler

Dept. Q Son Haberler

Out of Sight ve Logan yapımlarıyla iki kez Oscar adaylığı kazanan Scott Frank'i imza attığı Dept. Q en son yayınlanan fragmanıyla dikkat çekti.

Dept. Q Benzeri Diziler

Dept. Q Benzeri Diziler

  • Broadchurch

  • The Bridge

  • Trapped

  • Top of the Lake

  • Wallander

  • Marcella

Dept. Q Nerede Çekiliyor?

Dept. Q Nerede Çekiliyor?

İlk olarak 27 Nisan 2023 tarihinde sete çıkması planlanan ancak 2024'ün Şubat ve Haziran aylarında sete çıkan yapım İskoçya'nın Edinburgh kentinde çekildi.

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Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim
TV Editörü
2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümünden mezun oldum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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