Dept. Q Konusu Nedir? Dept. Q Dizisi Oyuncuları ve Tüm Detaylar

Carl Morck, Edinburgh'da görev yapmış deneyimli bir polis memurudur. Bir saldırı sonucunda partnerinin felç kalması ve bir meslektaşının hayatını kaybetmesi, onu derin bir suçluluk hissi içerisine sürükler. Bu olayın ardından yeni bir göreve atanır ve kendisini, daha çok bir halkla ilişkiler manövrası gibi görünen, Departman Q'nun kurulumuyla meşgul bulur. Başlangıçta, Carl bu yeni durumdan rahatsızlık duymaz. Günlerini solitaire oynayarak ve rahat bir şekilde geçirir. Ancak zamanla, içindeki dedektiflik tutkusu tekrar alevlenir ve bu yeni bodrum katı departmanı, beklenmedik bir şekilde önemli bir hale gelir. Bu süreçte Carl'ın yaşadıkları, onun profesyonel ve kişisel hayatına dair birçok şeyi değiştirecektir.