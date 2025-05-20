Dept. Q Konusu Nedir? Dept. Q Dizisi Oyuncuları ve Tüm Detaylar
Netflix'in mayıs ayında izleyicilerle buluşturacağı Dept. Q dizisi şimdiden en dikkat çekici yapımlardan biri haline geldi. Polisiye türündeki dizi, The Queen's Gambit dizisinin de yaratıcısı olan Scott Frank imzası taşıyacak. Sürükleyici konusu ve merak uyandıran oyuncu kadrosuyla ön plana çıkan Dept. Q dizisine dair araştırmalar da hız kazandı. Peki Dept. Q dizisinin konusu nedir, oyuncuları kimler? Gelin diziyle ilgili tüm detayları birlikte görelim...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Dept. Q Dizisi Konusu
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Dept. Q Dizisi Oyuncuları
Dept. Q Bölümler ve Sezonlar
Dept. Q Dizisi Uyarlama mı?
Dept. Q Yayın Platformu ve Yayın Takvimi
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Dept. Q Son Haberler
Dept. Q Benzeri Diziler
Dept. Q Nerede Çekiliyor?
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümünden mezun oldum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın