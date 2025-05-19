onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Dizi & Film
Doğu Konusu Nedir? Doğu Dizisi Oyuncuları ve Tüm Detaylar

Doğu Konusu Nedir? Doğu Dizisi Oyuncuları ve Tüm Detaylar

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - TV Editörü
20.05.2025 - 02:21

Mizahi yönü kuvvetli, dramatik unsurlarla bezenmiş ve yarı otobiyografik ögeler taşıyan 'Doğu' dizisi son dönemlerin en popüler yapımlarından oldu. Başrolünde komedyen Doğu Demirkol’un yer aldığı dizi, hem gençlik arayışlarını hem de bir gencin hayatla başa çıkma mücadelesini esprili bir dille anlatıyor. Her sezonuyla ayrı bir ilgi çeken diziyle ilgili araştırmalar da sürüyor. Peki Doğu dizisinin konusu nedir, oyuncuları kimler?

Gelin diziyle ilgili tüm detayları birlikte görelim...

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Doğu Dizisi Konusu

Doğu Dizisi Konusu

'Doğu', hayatında hiçbir şeyi tam olarak başaramamış, ailesi ve çevresi tarafından sürekli eleştirilen bir gencin hikayesini konu alıyor. Üniversiteyi zar zor bitiren ve ne yapacağını bilemeyen Doğu, içten içe komedyen olma hayalleri kurarken ailesi onu başka yönlere itmeye çalışır. Gerçek hayatla hayalleri arasında sıkışıp kalan Doğu’nun mizah dolu mücadelesi, hem eğlendiriyor hem de düşündürüyor.

Doğu Dizisi Oyuncuları

Doğu Dizisi Oyuncuları

  • Doğu Demirkol - Doğu

  • Ege Kökenli - Zeynep

  • Kubilay Tunçer - Orhan

  • Keremcem - İbrahim

  • Evliya Aykan - Özgür

  • Banu Fotocan - Zerrin

  • Yağmur Gülveren - Büşra

  • Burcu Kotil - Kübra

  • Ömer Faruk Çavuş - Murat

  • Çağla Özavcı - Emel

  • Nuray Şerefoğlu - Melek

  • Levent Okan - Zafer

  • İlker Seferoğlu - Altan

  • İhsan Örs - Cengiz

  • Serap Yasemin Yücel - Nurhan

  • Hosep Karagözyan - Hikmet

  • Timur Acımış - Faruk

  • Bilgesu Akarsu - Ayşe

Doğu Bölümler ve Sezonlar

Doğu Bölümler ve Sezonlar

3 sezondan oluşan Doğu dijital platformlarda yayınlanan popüler dizilerden biri haline geldi. Toplam 24 bölümden oluşan dizinin her bir bölümü yaklaşık 25-30 dakika sürüyor.

Doğu Dizisi Uyarlama mı?

Doğu Dizisi Uyarlama mı?

Doğu dizisi herhangi bir yabancı yapımın uyarlaması değildir. Dizi, Doğu Demirkol’un kendi hayatından esinlenerek kaleme aldığı orijinal bir senaryoya sahiptir. Bu yönüyle otobiyografik dram-komedi türünde yerli bir yapım olarak öne çıkıyor.

Doğu Yayın Platformu ve Yayın Takvimi

Doğu Yayın Platformu ve Yayın Takvimi

31 Mart 2021 tarihinde yayın hayatına başlayan Doğu dizisinin ilk sezonu 21 Nisan 2021'de sona erdi. 18 Nisan 2023'de izleyiciyle buluşan ikinci sezonsa 23 Mayıs 2023'te bitti. Doğu'nun üçüncü sezonu da 31 Ocak 2025't başlayıp 14 Mart 2025'te sona erdi. 

2021-2023 yıllarında BluTV'de yayınlanan dizi daha sonra GAİN platformuna geçiş yaptı.

Doğu aynı zamanda Vodafone TV ve Turkcell TV+ gibi platformlardan da izlelenebiliyor.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Doğu İzlenme Oranları ve Reytingler

Doğu İzlenme Oranları ve Reytingler

Doğu dizisi, dijital platformlarda yayınlandığı için geleneksel televizyon reyting ölçümleriyle değerlendirilmemektedir. Bu nedenle, dizinin izlenme oranlarına dair resmi ve kesin veriler bulunmamaktadır. Ancak, Doğu dizisi sosyal medyada oldukça konuşulmuş ve geniş bir izleyici kitlesine ulaşmıştır. Özellikle genç izleyiciler ve stand-up kültürüne aşina olanlar tarafından yüksek beğeni oranları almıştır. Google ve IMDb yorumlarında da 7'nin üzerinde puanlarla değerlendirilmektedir.

Doğu Eleştiri ve Ödüller

Doğu Eleştiri ve Ödüller

Dizi, yaratıcı senaryosu, samimi oyunculukları ve gerçeklik hissi ile eleştirmenlerden olumlu yorumlar almıştır. Mizahın altına gizlenmiş toplumsal eleştiriler ve karakter gelişimleri takdir edilmiştir. Henüz büyük çaplı bir ödül almamış olsa da, yerli dijital yapımlar arasında kaliteli işler arasında anılmaktadır.

Doğu Son Haberler

Doğu Son Haberler

Doğu dizisiyle ilgili son haberler bundan birkaç önce yapıldı. Dizinin sevenleri yapımın 3. sezon tarihine yönelik araştırmalarını sıklaştırdı.

Doğu Benzeri Diziler

Doğu Benzeri Diziler

Doğu Nerede Çekiliyor?

Doğu Nerede Çekiliyor?

Bu sorunun cevabını bulmak için yapay zekaya danıştık. O da bize 'Doğu dizisinin çekimleri İstanbul'un farklı semtlerinde gerçekleştirildi. Özellikle Ataşehir, Kadıköy ve Ümraniye civarındaki sokak ve apartman sahneleri dikkat çekiyor. Ayrıca bazı iç mekân çekimleri özel olarak dekore edilmiş stüdyolarda yapıldı.' cevabını verdi.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim
TV Editörü
2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümünden mezun oldum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın