Doğu Konusu Nedir? Doğu Dizisi Oyuncuları ve Tüm Detaylar

Mizahi yönü kuvvetli, dramatik unsurlarla bezenmiş ve yarı otobiyografik ögeler taşıyan 'Doğu' dizisi son dönemlerin en popüler yapımlarından oldu. Başrolünde komedyen Doğu Demirkol’un yer aldığı dizi, hem gençlik arayışlarını hem de bir gencin hayatla başa çıkma mücadelesini esprili bir dille anlatıyor. Her sezonuyla ayrı bir ilgi çeken diziyle ilgili araştırmalar da sürüyor. Peki Doğu dizisinin konusu nedir, oyuncuları kimler?

Gelin diziyle ilgili tüm detayları birlikte görelim...