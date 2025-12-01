Sosyal Medya Kullanım Alışkanlıklarınızı Şekillendiren “Dikkat Ekonomisi” Nedir?

İzlediğiniz videodan durduğunuz saniyeye kadar her şey izlenip analiz ediliyor. Uygulama, sizin kim olduğunuzu söylemenize gerek kalmadan davranışlarınıza bakarak tahmin ediyor. Tam bana göre içerikler çıkıyor dediğiniz an aslında algoritmanın başarı göstergesi. Bu sistem sizi uygulamada daha çok tutmak için kişisel bir akış oluşturuyor. Zamanla fark etmeden kendi dijital balonunuzda yaşayıp gidiyorsunuz. Sadece hoşunuza giden içerikleri görüp, gitmeyenleri hiç fark etmiyorsunuz bile. Bu da düşünce dünyanızı şekillendiriyor haliyle.