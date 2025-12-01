Sosyal Medya Kullanım Alışkanlıklarınızı Şekillendiren “Dikkat Ekonomisi” Nedir?
Sosyal medyada iki dakika bakıp çıkacağım diye girip bir saat sonra hala kaydırıyor musunuz? İşte bunun arkasında, dikkatinizi adeta bir hazine gibi gören ve her saniyenizi kapmaya çalışan dev bir sistem var. Dikkat Ekonomisi tam olarak bunu ifade ediyor. Şirketler sizin zamanınızdan ziyade odaklanmanıza yatırım yapıyor. Şimdi gelin, sosyal medya alışkanlıklarımızı nasıl etkilediğini adım adım inceleyelim!
Dikkat ekonomisi, beyninizi meşgul etmeyi hedefleyen görünmez bir yarış yaratıyor.
Sonsuz kaydırma tasarımı dikkatinizi çalmak için özel olarak üretiliyor.
Beğeni ve yorum bildirimleri sosyal onay arayışınızı manipüle ediyor.
Algoritmalar sizi tanıyor, alışkanlıklarınızı öğrenip buna göre içerik sunuyor.
Kısa video formatları dikkat aralığınızı bilinçli olarak daraltıyor.
FOMO yani kaçırma korkusu sizi sürekli çevrimiçi kalmaya zorluyor.
İçeriklerin hızlı tüketilmesi kimlik algınızı da hızla etkiliyor.
Reklamlar artık bir içerik kılığına giriyor ve fark etmeden sizi etkiliyor.
Dikkat ekonomisi, farkındalık oluşturulmadığında davranışlarınızı tamamen yönlendiriyor. Bu konuda farkındalığınızı artırmanız gerekiyor.
