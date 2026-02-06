Sosyal Medya Dünyasında Yeni Operasyon: Simge Barankoğlu ve Taha Özer Dahil 7 İsim Gözaltında

'Uyuşturucu madde kullanımı ve temini' ile 'fuhuş' iddiaları üzerine derinleştirilen soruşturma dosyasında, kamuoyunun yakından takip ettiği birçok isim şüpheli sıfatıyla emniyete götürüldü. Teknik ve fiziki takibin ardından eş zamanlı baskınlarla yakalanan şahısların sorgu işlemleri devam ederken, soruşturmanın yeni isimlerle genişleyebileceği belirtiliyor.

Operasyon kapsamında emniyet birimleri tarafından gözaltına alınan ve aralarında fenomenlerin de bulunduğu isimler şu şekilde:

Simge Barankoğlu

Taha Özer

Fatma Yılmaz

Eda Alboya

Ebru Arman

Arif İskilip

Heves Güzel

Gözaltı sürecinde dikkat çeken en önemli ayrıntı ise sosyal medya fenomeni Simge Barankoğlu üzerinde yoğunlaştı. İlk etapta müstehcenlik suçlamasıyla dosyaya dahil edilen Barankoğlu’nun, emniyetteki GBT kontrolleri sırasında başka bir suçtan daha kaydının olduğu saptandı. Yapılan incelemeler sonucunda fenomen ismin, daha önceki bir dosya kapsamında 'dolandırıcılık' suçundan da yargı mercilerince arandığı belirlendi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, ele geçirilen deliller ve alınan ifadeler doğrultusunda soruşturmanın seyrini belirleyecek.