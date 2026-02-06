onedio
Sosyal Medya Dünyasında Yeni Operasyon: Simge Barankoğlu ve Taha Özer Dahil 7 İsim Gözaltında

Sosyal Medya Dünyasında Yeni Operasyon: Simge Barankoğlu ve Taha Özer Dahil 7 İsim Gözaltında

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
06.02.2026 - 11:17

İstanbul merkezli yürütülen geniş çaplı soruşturmada, aralarında popüler sosyal medya fenomenlerinin de bulunduğu 7 kişi yasaklı madde, fuhuş ve müstehcenlik suçlamalarıyla gözaltına alındı. Operasyonun detaylarında, gözaltına alınan isimlerden Simge Barankoğlu hakkında dolandırıcılık suçundan da arama kararı bulunduğu ortaya çıktı. 

Yapılan operasyonda gözaltına alınan isimler şu şekilde: Simge Barankoğlu, Taha Özer, Fatma Yılmaz, Eda Alboya Ebru Arman, Arif İskilip, Heves Güzel.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla harekete geçen emniyet güçleri, magazin ve sosyal medya dünyasından tanınan isimlere yönelik kapsamlı bir operasyon gerçekleştirdi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla harekete geçen emniyet güçleri, magazin ve sosyal medya dünyasından tanınan isimlere yönelik kapsamlı bir operasyon gerçekleştirdi.

'Uyuşturucu madde kullanımı ve temini' ile 'fuhuş' iddiaları üzerine derinleştirilen soruşturma dosyasında, kamuoyunun yakından takip ettiği birçok isim şüpheli sıfatıyla emniyete götürüldü. Teknik ve fiziki takibin ardından eş zamanlı baskınlarla yakalanan şahısların sorgu işlemleri devam ederken, soruşturmanın yeni isimlerle genişleyebileceği belirtiliyor.

Operasyon kapsamında emniyet birimleri tarafından gözaltına alınan ve aralarında fenomenlerin de bulunduğu isimler şu şekilde:

  • Simge Barankoğlu

  • Taha Özer

  • Fatma Yılmaz

  • Eda Alboya

  • Ebru Arman

  • Arif İskilip

  • Heves Güzel

Gözaltı sürecinde dikkat çeken en önemli ayrıntı ise sosyal medya fenomeni Simge Barankoğlu üzerinde yoğunlaştı. İlk etapta müstehcenlik suçlamasıyla dosyaya dahil edilen Barankoğlu’nun, emniyetteki GBT kontrolleri sırasında başka bir suçtan daha kaydının olduğu saptandı. Yapılan incelemeler sonucunda fenomen ismin, daha önceki bir dosya kapsamında 'dolandırıcılık' suçundan da yargı mercilerince arandığı belirlendi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, ele geçirilen deliller ve alınan ifadeler doğrultusunda soruşturmanın seyrini belirleyecek.

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
.

hiçbirini tanımıyorum

Otto Skorzeny

Çok şanslısınız ve yalnız değilsiniz 🙌 bunların hepsi oksijen ziyanlığı

Don Abandons

piyasada %90 karanlık işlerle uğraşan inflancerlar var yenimi aklınıza geliyor hepsinde uyusturucua var para aklama dolandırma herşey var, bu kadar durmaları... Devamını Gör

Don Abandons

zaten diyorum benim bildiğimi anladığımı devlet hükümet neyse nasıl bilmiyor diyorum: buraya20-30 tane isim yazayım gidin araştırın hepsinde neler var

