Sosyal Medya Dünyasında Yeni Operasyon: Simge Barankoğlu ve Taha Özer Dahil 7 İsim Gözaltında
İstanbul merkezli yürütülen geniş çaplı soruşturmada, aralarında popüler sosyal medya fenomenlerinin de bulunduğu 7 kişi yasaklı madde, fuhuş ve müstehcenlik suçlamalarıyla gözaltına alındı. Operasyonun detaylarında, gözaltına alınan isimlerden Simge Barankoğlu hakkında dolandırıcılık suçundan da arama kararı bulunduğu ortaya çıktı.
Yapılan operasyonda gözaltına alınan isimler şu şekilde: Simge Barankoğlu, Taha Özer, Fatma Yılmaz, Eda Alboya Ebru Arman, Arif İskilip, Heves Güzel.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla harekete geçen emniyet güçleri, magazin ve sosyal medya dünyasından tanınan isimlere yönelik kapsamlı bir operasyon gerçekleştirdi.
