Sonunda Beklenen Ay Geldi: Ramazan’ın Esnaf ve KOBİ‘ler İçin 10 Önemi

Ramazan ayı, yılın en özel aylarından biridir ve esnaflar ile KOBİ'ler için farklı bir anlam taşır. Bu dönem, ticari faaliyetlerde belirgin bir artışa işaret ettiğinden işletmeler için ekstra fırsatlar doludur. Alışverişin arttığı, insanların bir araya geldiği ve özel günlerin kutlandığı bu süreçte işletmelerin doğru stratejileri geliştirmesi son derece önemlidir.

İşte bu bereketli dönemin esnaflar ve KOBİ'ler açısından anlamı!