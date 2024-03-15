Sonunda Beklenen Ay Geldi: Ramazan’ın Esnaf ve KOBİ‘ler İçin 10 Önemi
Sonunda Beklenen Ay Geldi: Ramazan’ın Esnaf ve KOBİ‘ler İçin 10 Önemi
Ramazan ayı, yılın en özel aylarından biridir ve esnaflar ile KOBİ'ler için farklı bir anlam taşır. Bu dönem, ticari faaliyetlerde belirgin bir artışa işaret ettiğinden işletmeler için ekstra fırsatlar doludur. Alışverişin arttığı, insanların bir araya geldiği ve özel günlerin kutlandığı bu süreçte işletmelerin doğru stratejileri geliştirmesi son derece önemlidir.
İşte bu bereketli dönemin esnaflar ve KOBİ'ler açısından anlamı!
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1. Yenilenen çalışma saatleri
2. Satışlarda artış
3. Ciro yükselmesi
4. Artan ürün çeşitliliği
5. Dini ve toplumsal bütünlük
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6. Sosyal sorumluluk
7. Online satış fırsatları
8. Cazip fiyatlar
9. Yeni pazarlama stratejileri
10. Marka bilinirliği
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