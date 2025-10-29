Sonbaharda Uçuşan Yapraklar Gibi Hafif Hissettiren Playlist
Sonbahar… Bir yandan içini tatlı tatlı sarar, diğer yandan hafif bir huzur yayılır dört bir yana. Yaprakların rüzgârla dans ettiği, yağmurun en güzel eşlikçi olduğu bu mevsimde kulaklığı takıp kendini akışa bırakmak gibisi yok. İşte tam da bu ruhu yakalayacak, sana hafiflik ve dinginlik verecek şarkılar! 🍂✨
1. Cihat Aşkın - To Vals To Gamou
2. Kings Of Convenience - Misread
3. The Paper Kites - Bloom
4. Ben Howard – Keep Your Head Up
5. Fazıl Say ~ Kumru Ballad, Op.12
6. Paper Planes - Radio Up
7. Nilipek. - Koşuyolu
8. Dotan - Cigarette Smoke
9. Gündelik Düşler Fırtınası - Can Ozan ve Damla Eker
10. Son Feci Bisiklet - Pazar ve Ertesi
11. Mezzanine - Bain de soleil
12. Conan Gray - Astronomy
13. Behind The Moon Shadow - Lamp
14. Harrison Storm - Feeling You
15. Yok Öyle Kararlı Şeyler - Özümden Çok
