Sonbaharda Uçuşan Yapraklar Gibi Hafif Hissettiren Playlist

Ceren Özer
29.10.2025 - 16:01

Sonbahar… Bir yandan içini tatlı tatlı sarar, diğer yandan hafif bir huzur yayılır dört bir yana. Yaprakların rüzgârla dans ettiği, yağmurun en güzel eşlikçi olduğu bu mevsimde kulaklığı takıp kendini akışa bırakmak gibisi yok. İşte tam da bu ruhu yakalayacak, sana hafiflik ve dinginlik verecek şarkılar! 🍂✨

1. Cihat Aşkın - To Vals To Gamou

2. Kings Of Convenience - Misread

3. The Paper Kites - Bloom

4. Ben Howard – Keep Your Head Up

5. Fazıl Say ~ Kumru Ballad, Op.12

6. Paper Planes - Radio Up

7. Nilipek. - Koşuyolu

8. Dotan - Cigarette Smoke

9. Gündelik Düşler Fırtınası - Can Ozan ve Damla Eker

10. Son Feci Bisiklet - Pazar ve Ertesi

11. Mezzanine - Bain de soleil

12. Conan Gray - Astronomy

13. Behind The Moon Shadow - Lamp

14. Harrison Storm - Feeling You

15. Yok Öyle Kararlı Şeyler - Özümden Çok

