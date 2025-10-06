onedio
article/comments
article/share
Haberler
Finans
Son Zamanlarda Finans Dünyasında En Fazla Konuşulan 12 Kavram

etiket Son Zamanlarda Finans Dünyasında En Fazla Konuşulan 12 Kavram

Özge
Özge - Onedio Üyesi
06.10.2025 - 14:04

Finans dünyası o kadar hızlı değişiyor ki bazen kullanılan kavramlara yetişmek mümkün olmuyor. Bir yandan literatüre her geçen gün yeni kavramlar eklenirken bir yandan bazı kavramlar uzun süredir kullanılmaya devam ediyor. Küresel ekonomiye yön veren bu kavramları öğrenmek ise hem genel piyasaları okumak hem de bireysel yatırım fırsatlarını değerlendirmek adına büyük önem taşıyor. Bu yazımızda, son dönemde hem iş hayatında hem de günlük hayatta ve sosyal medyada karşımıza en çok çıkan finans terimlerini açıkladık.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

1. FOMO

FOMO, açılımı 'Fear of Missing Out' olarak bilinen bir kavram. Türkçe'ye 'Fırsatı Kaçırma Korkusu' şeklinde çevrilen FOMO kavramı, özellikle kripto para ve borsa yatırımcıları arasında kullanılıyor. Fakat günlük hayatta da sıklıkla karşımıza çıkıyor. FOMO durumunda yatırımcılar, spekülasyon haber veya sürü psikolojisi sonucu piyasadaki fırsatı kaçırdığını düşünüyor ve yatırımcıları acelece yapıyor. Herkesin gerisinde kaldığını düşünerek plansız hareket etmek, genellikle zararla sonuçlanıyor.

2. DCA

DCA; yani 'Dollar Cost Averaging', 'Ortalama Maliyet Yöntemi' anlamına gelen bir kavram. Bu terim, piyasadaki riskleri küçük yatırımlara bölerek yönetme anlamına geliyor. Eldeki ana parayı tek seferde kullanmak yerine düzenli aralıklarla daha küçük yatırımlara dağıtma mantığına dayanıyor. Bu sayede yatırımlardaki risk yönetimi sağlanıyor. Özellikle uzun vadeli yatırımcıların tercih ettiği bu yöntem, finans dünyasındaki en güvenilir stratejilerden biri olarak biliniyor.

3. Mikroekonomi Makroekonomi

Mikroekonomi ve makroekonomi, ekonominin farklı boyutlarına odaklanan iki kavram. En basit tanımla, ekonomiyi birey, firma ve pazar gibi en küçük düzeyde inceleyen sistem mikroekonomi olarak adlandırılıyor. Makroekonomi ise; enflasyon, işsizlik, ekonomik büyüme ve toplam istihdam gibi daha genel alanları kapsıyor. Mikroekonomide tekil mal veya hizmet fiyatlarına, tüketici tercihlerine bakılırken; makroekonomi daha genel alana odaklanıyor. Her iki terim de ekonominin önemli bileşenleri olarak kabul ediliyor.

4. FED Pivot

FED Pivot, ABD Merkez Bankası'nın faiz politikasında yaptığı yön değişikliklerini ifade eden bir kavram. Ekonomi haberlerinde en sık karşılaştığımız kelimelerden olan bu kavram, faizi yukarı veya aşağı yönlü değiştirme stratejisini belirtiyor. Piyasalardaki arz-talep dengesinden market fiyatlarına kadar global ekonomideki birçok bileşeni etkileyen bu kavram, küresel piyasalardaki zincirleme etkileri sebebiyle önem taşıyor.

5. ESG Yatırımları

ESG Yatırımları, özellikle son yıllarda ekonomi alanına giren kavramlardan. Çevresel sorunların artışıyla birlikte sentez bir strateji olarak öne çıkan bu yatırımlar; ek olarak sosyal, yönetişim, etik etkileriyle birlikte değerlendiriliyor. Bu kriterleri karşılayarak yapılan yatırımlar bir şirketin veya markanın; sadece para kazanmaktan ziyade toplumsal, sosyal ve çevresel sorunları göz önünde bulundurduğunu gösteriyor. Gezegene zarar vermeyen, etik değerler taşıyan ve topluma birçok açıdan fayda sağlayan yatırımlara teşvik eden ESG kriterlerinin, gelecekte daha fazla tercih edilmesi bekleniyor.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

6. Swap

Kur ve faiz üzerinde etkisi olan Swap terimi, bir çeşit finansal işlemi tanımlıyor. Kısaca 'finansal takas' şeklinde özetlenen swap işlemlerinde, iki taraf arasında belirli bir süre için çeşitli nakit veya ödeme değişim sözleşmelerini yapılıyor. Farklı para birimleri ve faiz oranları üzerinden yapılan takaslar karşılıklı değerlendiriliyor. El değiştirecek varlıklara sabit veya değişken faiz uygulanabiliyor. Bu yöntem, özellikle nakit akışını ve faiz yükümlülüklerini daha etkili yönetmek isteyen kişi ve kurumlar tarafından kullanılıyor.

7. Fırsat Maliyeti

Fırsat Maliyeti veya alternatif maliyet, ekonomide yapılan her seçimin bir bedeli olduğunu göstermek için kullanılan bir kavram. Buna göre; eldeki sınırlı parayı kullanırken iki tercihten biri seçildiğinde, diğer yatırımın getireceği faydadan feragat ediliyor. A ve B seçenekleri arasında yapılan seçimde, tercih edilmediğinden kaybedilen faydanın, tercih edilen faydayı ne kadar etkilediği hesaplanıyor. Fırsat maliyetinin gözetilmesi, kaynak verimliliğini artırıyor.

8. Faktoring

Faktoring; işletmelerin henüz tahsil etmedikleri alacakları ve faturaları, aracı bir finans kuruluşuna devrederek karşılığında anında nakit alma işlemine verilen isim. Bu işlem genellikle, işletmelerin sattığı mal veya hizmet karşılığında müşteriye verdiği vadeli faturaların maliyetini karşılamak için kullanılıyor. Satılan hizmet ve mal karşılığında hemen nakit akışı sağlamalarına yardımcı oluyor. Böylece işletmelerin bekleme süresi kısalıyor, tahsilat ve risk yönetimi kolaylaşıyor.

9. Soft / Hard Landing

Soft Landing ve Hard Landing ekonominin enflasyondan çıkış şeklini ifade etmek için kullanılan iki farklı kavram. Uçakların yaptığı yumuşak ve sert iniş biçimlerine gönderme yapan bu kavramlar, piyasadaki sertliği gösteriyor. Hard Landing, enflasyonu düşürmek için ekonominin aniden daralması ve işsizliğin ani artışı gibi zorlayıcı sonuçlar doğurabiliyor. Soft Landing ise daha kademeli ve zamana yayılan hamlelerle, yumuşak biçimde kontrol edildiğini gösteriyor.

10. Kapasite Kullanım Oranı

Kapasite Kullanım Oranı, büyümeyi önceden tahmin etmeye yardımcı olan bir gösterge. Ülke sanayisindeki kapasite kullanımını ölçen bu göstergenin yüksek olması hızlı ekonomik büyümeyi ifade ediyor. Tersi durum ise ekonomide daralma olduğu anlamına geliyor. Yani bu oran sayesinde gelecekte büyüme hedefleri daha rahat tahmin edilebiliyor ve ekonomi rakamları doğru hesaplanabiliyor.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

11. Enflasyon Hedeflemesi

Enflasyon Hedeflemesi, merkez bankaları tarafından kullanılan ana stratejilerden biri. Enflasyonu herkesin öngörebileceği bir seviyeye çekmeyi hedefleyen bu strateji, fiyat istikrarı sağlamaya yardımcı oluyor. Kısa vadeli faiz oranlarıyla enflasyonu hedef aralığında bırakmak, market fiyatlarını ve para politikasını yakından etkiliyor.

12. Marjinal Fayda

Marjinal Fayda, özellikle mikroekonomi alanında kullanılan bir kavram. Bir mal veya hizmette son birimi tüketmekten veya üretmekten edinilen faydayı ifade ediyor. Bu eylemin düzenli olarak tekrarlanmasıyla marjinal fayda ortaya çıkıyor. Dolayısıyla bir eylemin tekrarlanma sıklığı arttıkça elde edilen fayda artıyor, harcama ve kaynak yönetimi kolaylaşıyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Özge
Özge
Onedio Üyesi
Dokuz Eylül Üniversitesi Mimarlık Fakültesi mezunuyum. Dijital içerik üretimine üniversite yıllarında kültür-sanat, mimarlık ve şehir hafızası gibi konular başta gelmek üzere çeşitli mecralara içerik üreterek başladım. Ardından estetik bakış açımı grafik tasarım dilimle birleştirerek kendi bireysel projeme başladım. Şu an bir yandan sosyal medya yöneticisi ve içerik üretici olarak çalışıyor, bir yandan da Onedio için çeşitli markalara uygun liste, test ve bilgilendirici içerikler hazırlıyorum. 2021 yılından beri dahil olduğum Onedio’nun dinamik yapısı, gündeme uyum sağlama hızı ve farklı alanlarda araştırmaya dayalı bilgi aktarım stratejisi beni bu alanda daha çok gelişmeye teşvik ediyor.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın