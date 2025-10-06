Son Zamanlarda Finans Dünyasında En Fazla Konuşulan 12 Kavram

Finans dünyası o kadar hızlı değişiyor ki bazen kullanılan kavramlara yetişmek mümkün olmuyor. Bir yandan literatüre her geçen gün yeni kavramlar eklenirken bir yandan bazı kavramlar uzun süredir kullanılmaya devam ediyor. Küresel ekonomiye yön veren bu kavramları öğrenmek ise hem genel piyasaları okumak hem de bireysel yatırım fırsatlarını değerlendirmek adına büyük önem taşıyor. Bu yazımızda, son dönemde hem iş hayatında hem de günlük hayatta ve sosyal medyada karşımıza en çok çıkan finans terimlerini açıkladık.