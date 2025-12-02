onedio
Taşacak Bu Deniz’in İso’su Erdem Şanlı Kimdir? Erdem Şanlı Kaç Yaşında ve Nereli?

Elif Sude Yenidoğan
02.12.2025 - 15:21

TRT 1’in sevilen dizisi Taşacak Bu Deniz tarafından oldukça takip ediliyor. Taşacak Bu Deniz’in dizisinin konusu kadar birbirinden başarılı isimlerin yer aldığı oyuncu kadrosu da oldukça dikkat çekiyor. Bu isimlerden biri de dizide İso karakterine hayat veren başarılı oyuncu Erdem Şanlı. Peki Erdem Şanlı kimdir? Erdem Şanlı kaç yaşında ve nereli? Erdem Şanlı hayatı ve detayları haberimizde sizler için derledik...

Taşacak Bu Deniz’in İso’su Erdem Şanlı Kimdir? Kaç Yaşında?

02.09.1996’da İzmir’de doğdu. Boşnak bir ailenin en büyük çocuğu, üç kardeşler. Babası özel şirkette satış temsilcisi ve spor kulübü başkanı, annesi emekli muhasebeci. 2015 yılında İstanbul Üniversitesi Radyo Sinema Televizyon bölümünü kazanıp okumak için İstanbul’a geldi.

Önce TV projelerinde kamera arkasında reji olarak çalıştı. Daha sonra oyuncu Rıza Kocaoğlu ile tanıştı ve Kocaoğlu Şanlı’nın oyuncu koçluğunu yaptı. İlk TV dizisi Avlu projesi oldu. Ertan Saban’ın gençliğini canlandırdı.

Daha sonra 2019 yılında Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde Burak Sergen’in oğlu Dinçer karakterine hayat verdi. TIMS yapım şirketinin sinema Filmi olan “Kovala”da Melis Sezen’in ağabeyi Meto karakterini canlandırdı. O3 Medya’nın iddialı dizisi “Son Yaz” projesinde de Kaan karakteriyle adını hafızalara kazıdı. Şimdiyse Taşacak Bu Deniz ile ününe ün katıyor.

Erdem Şanlı’nın Rol Aldığı Dizi ve Filmler

Erdem Şanlı’nın Özel Hayatı

Erdem Şanlı’nın şu an sevgilisi olmadığı biliniyor. Ancak geçmişte ünlü oyuncu Miray Akay ve ardından da Deniz Işın ile birliktelik yaşadığı magazine yansımıştı.

Erdem Şanlı’nın Instagram Hesabı

Ünlü oyuncunun Instagram hesabı 👉 @erdemsanliii

Şu an için 714 bin takipçisi bulunuyor.

