Taşacak Bu Deniz’in İso’su Erdem Şanlı Kimdir? Erdem Şanlı Kaç Yaşında ve Nereli?

02.09.1996’da İzmir’de doğdu. Boşnak bir ailenin en büyük çocuğu, üç kardeşler. Babası özel şirkette satış temsilcisi ve spor kulübü başkanı, annesi emekli muhasebeci. 2015 yılında İstanbul Üniversitesi Radyo Sinema Televizyon bölümünü kazanıp okumak için İstanbul’a geldi.

Önce TV projelerinde kamera arkasında reji olarak çalıştı. Daha sonra oyuncu Rıza Kocaoğlu ile tanıştı ve Kocaoğlu Şanlı’nın oyuncu koçluğunu yaptı. İlk TV dizisi Avlu projesi oldu. Ertan Saban’ın gençliğini canlandırdı.

Daha sonra 2019 yılında Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde Burak Sergen’in oğlu Dinçer karakterine hayat verdi. TIMS yapım şirketinin sinema Filmi olan “Kovala”da Melis Sezen’in ağabeyi Meto karakterini canlandırdı. O3 Medya’nın iddialı dizisi “Son Yaz” projesinde de Kaan karakteriyle adını hafızalara kazıdı. Şimdiyse Taşacak Bu Deniz ile ününe ün katıyor.