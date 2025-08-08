onedio
Sokaktan Sahnelere: Şöhretle Tanışmaları Tesadüf Olan İsimler

Ecem Bekar
Ecem Bekar - Onedio Üyesi
08.08.2025 - 23:45

Kimi metroda, kimi tren istasyonunda, kimi ise yalnızca gitarı ve sesiyle kaldırım taşları üzerinde… Onlar tesadüfen keşfedildiler ama sonrasında dünyanın en büyük sahnelerini fethettiler. İşte sokakta çalıp söylerken “seninle çalışmak istiyoruz” cümlesini duyan o şanslı 10 müzisyen!

1. Koray Avcı

2. Rod Stewart

3. B.B. King

4. Passenger

5. Siya Siyabend

6. Benjamin Clementine

7. Tones and I

8. Yıldız Tilbe

9. Tracy Chapman

10. Ed Sheeran

Ecem Bekar
Onedio Üyesi
Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi mezunuyum. İnsanları, davranışlarını ve zihinlerindeki o görünmez ama rengarenk düşünceleri gözlemlemeye her zaman büyük bir merak duydum. Zamanla bu merak, yazmaya, anlatmaya ve içerik üretmeye dönüştü. 2024’ten beri Onedio’da, farklı kategorilerde liste ve test formatında bilgilendirici içerikler hazırlıyorum. Gündelik hayatın küçük tuhaflıklarını, eğlenceli anlarını ve insan olmanın karmaşık yanlarını kelimelere dökmek benim için büyük bir keyif. Amacım hem düşündürmek hem de faydalı, eğlenceli içerikler sunmak. Eğer sen de okurken kendinden bir parça buluyorsan, ne mutlu bana!
