Soğuk Havada Evde Nasıl Takıldığını Söyle, Sana En Uygun Kış Yemeğini Söyleyelim!

Erkan Tuna Budak
21.11.2025 - 19:01

Sıcaklıklar aniden düşmüş olabilir ama mutfağımızda her zaman sıcacık bir yemeğimiz hiç eksik olmasın! Soğuk havalarda evde zaman geçirmek gibisi yok. Nasıl zaman geçirdiğine bakıp sana sıcacık bir kış yemeği önereceğiz!

1. Cinsiyetini öğrenebilir miyiz?

2. Şimdi de yaşını öğrenelim.

3. Başlayalım! En sevdiğin kış manzarasını seçer misin?

4. Kar yağışını hepimiz severiz ama sen gerçekten karlı havaları seviyor musun?

5. Dışarıda fırtına var ve sen sıcacık koltuğunda uzanmış, en sevdiğin filmi izliyorsun! 😍 Bu keyfi bize nasıl anlatırsın?

6. Sana böyle rahat bir köşe yaratacağız ama bir saat boyunca telefon yasak. 🚫 Kabul eder miydin?

7. Soğuk havalarda çok uyur musun?

8. Evde takılırken içini ısıtacak sıcak bir içecek seçer misin?

9. Son olarak şunu soralım: Evde soğuklarla nasıl başa çıkıyorsun?

Etli Güveç!

Anladığımız kadarıyla evde kendi halinde takılmayı seviyorsun ama bu sıkıcı bir ev hali olduğu anlamına gelmiyor. Aksine kış gelince sende bir dinginlik oluşuyor. Bir yandan battaniye altında dizi izleyip bir yandan da aklında bin bir düşünce dönüyor. Dışarıda fırtına kopsa da senin ortam hep sabit sıcaklıkta. Bu yüzden etli güveç tam senlik! Sabırla pişen, gösteriş peşinde olmayan ama çok lezzetli bir yemek. Güzel piştiğinde damağına tadı bir kez yerleşti mi kolay kolay unutulmaz!

Tavuk Çorbası!

Kış geldiğinde mutfakta fazla şeye gerek yok, yeter ki bir tas çorbam olsun diyenlerdensin! Kışın evde olmayı seviyorsun. Pijamalarını giyip yumuşak çoraplarını da geçirip sıcak bir çorba içerek günün tadını çıkarıyorsun. Hadi belki de biraz müzik diyelim. Her şey sade ama tam kararında. Tavuk çorbası gibi yani. Ne zamansız, ne fazla, ne az. Her kaşıkta biraz çocukluk, biraz huzur, biraz “İyi ki evdeyim!” hissi var!

Kuru Fasulye ve Pilav!

Kış geldiğinde aklın hep nostaljide oluyor. Mesela aklına soba, battaniye, televizyon sesi ve sıcacık ev yemeği geliyor. Trendleri kovalamak yerine bildiğin şeyler sana daha lezzetli geliyor. Kuru fasulye ve pilav ikilisi kadar lezzetli bir ikili yok! Eğer misafirliğe gitmeyeceksen, evde biri yoksa ve yemeyi gerçekten seviyorsan yanına soğan ve turşu çok yakışır!

Patates Graten!

Açıkçası kış geldiğinde patates yemekleri çok doyurucu ve sıcacık oluyor. Hemen hemen her malzeme ile güzel bir birliktelik yakalayan patatesi tebrik etmek istiyoruz. Çünkü başka hiçbir sebze böyle lezzetli ve hangi yöntemle pişirilirse pişirilsin bu kadar ağız sulandıran bir tada sahip olmuyor. Kış aylarında da sana patates graten yapmanı öneriyoruz. Epey lezzetli çünkü!

Erkan Tuna Budak
Gençlik yıllarımdan beri çeşitli blog sayfalarında duygu ve düşüncelerimle beraber deneyimlerimi dijital dünyaya aktarıyorum. Daha sonra benim için Onedio'da editör olmak büyük bir adım oldu. 2022'den bu yana çeşitli markalarla beraber Onedio'da okuyucuların ilgisini çeken, gündemi hızlıca yakalayan ve herkesin kendisinden bir parça bulabileceği liste ve test içerikleri hazırlıyorum.
