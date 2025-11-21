Soğuk Havada Evde Nasıl Takıldığını Söyle, Sana En Uygun Kış Yemeğini Söyleyelim!
Sıcaklıklar aniden düşmüş olabilir ama mutfağımızda her zaman sıcacık bir yemeğimiz hiç eksik olmasın! Soğuk havalarda evde zaman geçirmek gibisi yok. Nasıl zaman geçirdiğine bakıp sana sıcacık bir kış yemeği önereceğiz!
1. Cinsiyetini öğrenebilir miyiz?
2. Şimdi de yaşını öğrenelim.
3. Başlayalım! En sevdiğin kış manzarasını seçer misin?
4. Kar yağışını hepimiz severiz ama sen gerçekten karlı havaları seviyor musun?
5. Dışarıda fırtına var ve sen sıcacık koltuğunda uzanmış, en sevdiğin filmi izliyorsun! 😍 Bu keyfi bize nasıl anlatırsın?
6. Sana böyle rahat bir köşe yaratacağız ama bir saat boyunca telefon yasak. 🚫 Kabul eder miydin?
7. Soğuk havalarda çok uyur musun?
8. Evde takılırken içini ısıtacak sıcak bir içecek seçer misin?
9. Son olarak şunu soralım: Evde soğuklarla nasıl başa çıkıyorsun?
Etli Güveç!
Tavuk Çorbası!
Kuru Fasulye ve Pilav!
Patates Graten!
