Siyah Noktaları Temizlemeye Yardımcı Olacak Cilt Bakım Ürünleri
Siyah noktalarla başa çıkmak ve onları temizlemek zor olabilir ama biz o kadar kolay insanlar sayılmayız! Siyah nokta temizliğinde etkili olan cilt bakım ürünlerini burada bulabilirsiniz.
La Roche Posay Effaclar Jel Yağlı Ve Akneye Eğilimli Ciltler için Yüz Temizleme Jeli 400 ml
Bioderma Sebium Lotion Gözenek Sıkılaştırıcı Tonik 200 ml
Etat Pur Pure Active Salisilik Asit %2 Siyah Nokta Görünümüne Karşı Saf Konsantre Bakım 15 ml
Cream Co. BHA/PHA Niacinamide Toner 200 ml
From Natura Çay Ağacı ve Salisilik Asit Yıkama Köpüğü 200 ml
The Purest Solutions Exfoliating Salicylic Acid Cleanser 0,5% Salicylic Acid, 1%Niacinamide 200 ml
Mjcare Nose Patch Siyah Nokta Görünümü ve Gözenek İçin Temizleyici Burun Bandı 5 adet
Murad Outsmart Blemish Clarifying Treatment - Düzensiz Ciltlere Özel Bakım Serumu 50 ml
İdea Derma Salicylic Acid Pore Tightening Toner 200 ml
Avene Cleanance Comedomed Konsantre Bakım Kremi 30 ml + Cleansing Gel 100 ml
Gençlik yıllarımdan beri çeşitli blog sayfalarında duygu ve düşüncelerimle beraber deneyimlerimi dijital dünyaya aktarıyorum. Daha sonra benim için Onedio'da editör olmak büyük bir adım oldu. 2022'den bu yana çeşitli markalarla beraber Onedio'da okuyucuların ilgisini çeken, gündemi hızlıca yakalayan ve herkesin kendisinden bir parça bulabileceği liste ve test içerikleri hazırlıyorum.
