onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Güzellik
Siyah Noktaları Temizlemeye Yardımcı Olacak Cilt Bakım Ürünleri

etiket Siyah Noktaları Temizlemeye Yardımcı Olacak Cilt Bakım Ürünleri

Erkan Tuna Budak
Erkan Tuna Budak - Onedio Üyesi
31.10.2025 - 16:31

Siyah noktalarla başa çıkmak ve onları temizlemek zor olabilir ama biz o kadar kolay insanlar sayılmayız! Siyah nokta temizliğinde etkili olan cilt bakım ürünlerini burada bulabilirsiniz.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

La Roche Posay Effaclar Jel Yağlı Ve Akneye Eğilimli Ciltler için Yüz Temizleme Jeli 400 ml

La Roche Posay Effaclar Jel Yağlı Ve Akneye Eğilimli Ciltler için Yüz Temizleme Jeli 400 ml

Siyah nokta görünümünü hafifletmeye resmen and içmiş olan La Roche Posay Effaclar Jel cildi kirden ve fazla sebumdan arındırmaya yardımcı oluyor. Siyah nokta dediğimiz şey aslında gözeneklerin tıkanması ve kir oluşumu. La Roche Posay Effaclar Jel de cildi temizliyor ve bunların önüne geçiyor.

La Roche Posay Effaclar Jel Yağlı Ve Akneye Eğilimli Ciltler için Yüz Temizleme Jeli 400 ml

Bioderma Sebium Lotion Gözenek Sıkılaştırıcı Tonik 200 ml

Bioderma Sebium Lotion Gözenek Sıkılaştırıcı Tonik 200 ml

Siyah noktaların yanı sıra gözenek görünümünü azaltmaya yardımcı olan Bioderma Sebium Lotion karma ve yağlı ciltler için uygun bir tonik. Zaten tonik kullanımında fazla sebum azalıyor ve gözenekler de kirden temizlenmiş oluyor.

Bioderma Sebium Lotion Gözenek Sıkılaştırıcı Tonik 200 ml

Etat Pur Pure Active Salisilik Asit %2 Siyah Nokta Görünümüne Karşı Saf Konsantre Bakım 15 ml

Etat Pur Pure Active Salisilik Asit %2 Siyah Nokta Görünümüne Karşı Saf Konsantre Bakım 15 ml

Yağlı ve düzensiz ciltlerin gözü kapalı kullanması gereken Etat Pur Pure Active, salisilik asit içeren formülüyle siyah nokta görünümüne resmen savaş açıyor. Sadece siyah nokta görünümü değil, aynı zamanda lekelenmeye meyilli ciltlerde de etkili bir konsantre içeriğe sahip. Cildin de pürüzsüz görünmesine yardımcı oluyor.

Etat Pur Pure Active Salisilik Asit %2 Siyah Nokta Görünümüne Karşı Saf Konsantre Bakım 15 ml

Cream Co. BHA/PHA Niacinamide Toner 200 ml

Cream Co. BHA/PHA Niacinamide Toner 200 ml

Cream Co.'nun nemlendiricisi de güzel ama toniği bir başka! Düzenli kullanımda gözeneklerin büyüklüğünü önemli ölçüde değiştiriyor ve siyah nokta oluşumunun önüne geçiyor. Cildi temizleyip cilt tonunu dengelemeyi amaçlıyor. tüm cilt tipleri için uygun. Daha ne olsun!

Cream Co. BHA/PHA Niacinamide Toner 200 ml

From Natura Çay Ağacı ve Salisilik Asit Yıkama Köpüğü 200 ml

From Natura Çay Ağacı ve Salisilik Asit Yıkama Köpüğü 200 ml

Yağlı, karma ve düzensiz ciltlerin kullanması gereken From Natura Çay Ağacı ve Salisilik Asit Yıkama Köpüğü mat bitişli ve sebum dengeleyici bir yıkama köpüğü olarak karşımıza çıkıyor. Çay ağacı yağı, gözenek görünümünü gözle görülür bir şekilde azaltmayı hedefliyor, böylelikle siyah noktayı temizliyor ve bunların oluşumunu da epey yavaşlatıyor.

From Natura Çay Ağacı ve Salisilik Asit Yıkama Köpüğü 200 ml

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

The Purest Solutions Exfoliating Salicylic Acid Cleanser 0,5% Salicylic Acid, 1%Niacinamide 200 ml

The Purest Solutions Exfoliating Salicylic Acid Cleanser 0,5% Salicylic Acid, 1%Niacinamide 200 ml

Düzensiz cilde sahip ve siyah nokta ile başı dertte olanların derdine derman olabilecek bir ürün. Siyah nokta karşıtı bileşeni, cilt tonunu dengelemeye yardımcı olurken aynı zamanda sebum dengeleyici özelliğe de sahip.

The Purest Solutions Exfoliating Salicylic Acid Cleanser 0,5% Salicylic Acid, 1%Niacinamide 200 ml

Mjcare Nose Patch Siyah Nokta Görünümü ve Gözenek İçin Temizleyici Burun Bandı 5 adet

Mjcare Nose Patch Siyah Nokta Görünümü ve Gözenek İçin Temizleyici Burun Bandı 5 adet

Siyah nokta için pratik çözümlerden biri olan burun bantlarının kullanımı çok kolay. Burnu ve çevresini yıkayıp bandı yapıştırın, kurumasını bekleyin ve 10 - 15 dakika sonra bandı nazikçe burnunuzdan çekin. Ta-daa!

Mjcare Nose Patch Siyah Nokta Görünümü ve Gözenek İçin Temizleyici Burun Bandı 5 adet

Murad Outsmart Blemish Clarifying Treatment - Düzensiz Ciltlere Özel Bakım Serumu 50 ml

Murad Outsmart Blemish Clarifying Treatment - Düzensiz Ciltlere Özel Bakım Serumu 50 ml

Siyah noktalar için özel geliştirilmiş cilt bakım serumu jel kıvamına sahip ve oldukça güçlü. Siyah noktaların azalmasına yardımcı olurken cildin de pürüzsüz görünmesine katkıda bulunuyor.

Murad Outsmart Blemish Clarifying Treatment - Düzensiz Ciltlere Özel Bakım Serumu 50 ml

İdea Derma Salicylic Acid Pore Tightening Toner 200 ml

İdea Derma Salicylic Acid Pore Tightening Toner 200 ml

Hem sebum dengeleyici, hem siyah nokta karşıtı, hem cildi arındırmaya hem de cilt bariyerini korumaya yardımcı bir ürün. Bir taşla kaç kuş vurduğumuzu sayamadık ama özellikle siyah nokta ile başı dertte olanların muhakkak kullanması gereken bir tonik bu!

İdea Derma Salicylic Acid Pore Tightening Toner 200 ml

Avene Cleanance Comedomed Konsantre Bakım Kremi 30 ml + Cleansing Gel 100 ml

Avene Cleanance Comedomed Konsantre Bakım Kremi 30 ml + Cleansing Gel 100 ml

Hem cildi temizlemek hem de siyah nokta görünümünü azaltmaya yardımcı olacak iki ürünle geldik. Önce jel ile yüzünüzü yıkayın ve ardından konsantre krem ile cildinizdeki siyah nokta görünümünü azaltmaya başlayın. İkisi beraber geliyor; siyah nokta görünümünü azaltmaya yardımcı olacak ürünlerden yine bir taşla iki kuş vurmuş olacağız!

Avene Cleanance Comedomed Konsantre Bakım Kremi 30 ml + Cleansing Gel 100 ml

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Erkan Tuna Budak
Erkan Tuna Budak
Onedio Üyesi
Gençlik yıllarımdan beri çeşitli blog sayfalarında duygu ve düşüncelerimle beraber deneyimlerimi dijital dünyaya aktarıyorum. Daha sonra benim için Onedio'da editör olmak büyük bir adım oldu. 2022'den bu yana çeşitli markalarla beraber Onedio'da okuyucuların ilgisini çeken, gündemi hızlıca yakalayan ve herkesin kendisinden bir parça bulabileceği liste ve test içerikleri hazırlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın