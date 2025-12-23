İnsanların İleride Yapmak İçin Tenezzül Bile Etmeyeceği İşler!

Teknolojinin gelişmesiyle insanların fiziksel yükü de yıllar içerisinde azaldı. Örneğin tarlalarda çalışmak çok daha kolay bir hale geldi. Yapay zekanın son yıllarda büyük bir gelişim yaşamasıyla insanların ileride yapacağı işler de teker teker azalıyor. İşler dediysek, bunu 'meslek' olarak düşünmeyin!

İnsanların gün içerisinde meşgul olduğu, uğraştığı bazı işler artık teknolojik aletler tarafından hızlıca halledilecek.