İnsanların İleride Yapmak İçin Tenezzül Bile Etmeyeceği İşler!

İnsanların İleride Yapmak İçin Tenezzül Bile Etmeyeceği İşler!

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
23.12.2025 - 08:52

Teknolojinin gelişmesiyle insanların fiziksel yükü de yıllar içerisinde azaldı. Örneğin tarlalarda çalışmak çok daha kolay bir hale geldi. Yapay zekanın son yıllarda büyük bir gelişim yaşamasıyla insanların ileride yapacağı işler de teker teker azalıyor. İşler dediysek, bunu 'meslek' olarak düşünmeyin!

İnsanların gün içerisinde meşgul olduğu, uğraştığı bazı işler artık teknolojik aletler tarafından hızlıca halledilecek.

Teknoloji, son yıllarda işlerimizi epey kolaylaştırdı.

Teknoloji, son yıllarda işlerimizi epey kolaylaştırdı.
Evlerimizde kullandığımız aletlerin daha teknolojik bir yapıya ulaşması, işlerimizi epey kolaylaştırdı. Bundan yaklaşık 10-15 sene önce sadece hayal olan bazı şeyler artık hepimiz için sıradan bir gerçek. Yapay zekanın da günlük hayatımıza dahil olmasıyla birçok alanda hayatımız farklılaştı. Yapay zekayı sadece görsel veya video oluşturmak için değil, tavsiye almak, tarif istemek, 'nasıl yapılır'  sorularının cevaplarını öğrenmek için kullanıyoruz.

Son bir yılda inanılmaz bir noktaya gelen yapay zekanın kısa bir süre içerisinde çok daha fazla iyileşeceğini tahmin etmek de zor değil.

Peki ileride hangi işleri tamamen teknolojiye bırakacağız?

Peki ileride hangi işleri tamamen teknolojiye bırakacağız?
  • Hatırlamak

Bilgi, her zaman anında erişilebilir olacağından insanlar bir şeyleri hatırlamak için daha az uğraşacak. Bilgi, teoriden ziyade pratik olarak kullanılacak.

  • Plan yapmak

Yapay zeka, tüm değişken koşulları dikkate alarak bizler için plan yapmaya başlayacak. Planlarımızı değiştirebilen ve görevlerimizi hatırlatabilen yapay zeka sayesinde artık plan yapmak zorunda kalmayacağız.

Otonom araçlar önümüzdeki yıllarda daha da yaygınlaşacak. Artık arba sürmek özellikle de vitesli araba sürmek tarih olacak.

  • Bilgi araştırmak

Yapay zeka sistemleri daha siz araştırmadan merak ettiğiniz konunun cevabını sunacak. Böylece insanlar bir şeyleri araştırmak durumunda kalmayacak.

  • Rutin kararlar almak

Yapay zeka finans, sağlık ve iş konularında sürekli güncel bilgiler sunarak sizi rutin kontrollerden kurtaracak.

  • Tekrarlayan işler yapmak

Şimdinin teknolojisiyle bile yapması mümkün olan bu işler, ileride tamamen yapay zekaya kalacak.

  • Ev işleri yapmak

Temizlik robotları evlerimiz için vazgeçilmez olacak. Robotlar, sadece süpürmek için değil birçok farklı alanda kullanılacak.

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
yoksunn

Idiocracy diye film var izleyin insanlığın geleceği nokta