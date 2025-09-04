Sezon Başladı: 3 Eylül Çarşamba Günü Reytinglerde Zirveyi İki Gündüz Kuşağı Programı Kaptı!

Kantar Medya tarafından alınan verilere göre, gün içerisinde yayınlanan 100 programın yer aldığı reyting ölçümünde gündüz kuşağında yer alan Müge Anlı ile Tatlı Sert Tüm Kişiler kategorisinde %3,67 izlenme oranı ve %26,83 izlenme payı alarak Çarşamba gününün de birincisi oldu.

Güçlü dönüşüyle Esra Erol'da programı takip ederek Tüm Kişiler kategorisinde %3,23 izlenme oranı ve %19,12 izlenme payı alarak ikinci sıraya yerleşti. Her iki yapım da yeni sezona hızlı bir giriş yaparken, izleyicilerin yoğun ilgisiyle gündüz kuşağının en çok izlenen programları arasında yer almayı başardı.