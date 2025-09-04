onedio
Sezon Başladı: 3 Eylül Çarşamba Günü Reytinglerde Zirveyi İki Gündüz Kuşağı Programı Kaptı!

Sezon Başladı: 3 Eylül Çarşamba Günü Reytinglerde Zirveyi İki Gündüz Kuşağı Programı Kaptı!

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
04.09.2025 - 12:02

Eylül ayının gelişiyle yeni sezon sonunda başladı. Diziler de yavaş yavaş sezon hazırlıkları tamamlayıp izleyici karşısındaki yerini alacak. 1 Eylül itibarıyla ise gündüz kuşağı programlarının pek çoğu yayın dönemini açtı. Bu durum da reytinglerde büyük başarı yakalamalarını sağladı. 

3 Eylül Çarşamba reyting sonuçlarında iki gündüz kuşağı zirvede yer aldı!

Yeni sezonun başlamasıyla birlikte televizyon ekranlarında yer alan dizi ve programların reytingleri merak edilmeye başladı.

Yeni sezonun başlamasıyla birlikte televizyon ekranlarında yer alan dizi ve programların reytingleri merak edilmeye başladı.

Dizilerin de bu hafta yavaş yavaş sezona giriş yapmasıyla birlikte, reytingler savaşları da başladı. Ancak akşam programlarından ziyade, reytinglerin zirvesinde gündüz kuşağı yer aldı.

Müge Anlı ve Esra Erol'un zirvede yer almasının ardından kanaldan iki program için mesaj yayınladı.

Müge Anlı ve Esra Erol'un zirvede yer almasının ardından kanaldan iki program için mesaj yayınladı.

Kantar Medya tarafından alınan verilere göre, gün içerisinde yayınlanan 100 programın yer aldığı reyting ölçümünde gündüz kuşağında yer alan Müge Anlı ile Tatlı Sert Tüm Kişiler kategorisinde %3,67 izlenme oranı ve %26,83 izlenme payı alarak Çarşamba gününün de birincisi oldu.

Güçlü dönüşüyle Esra Erol'da programı takip ederek Tüm Kişiler kategorisinde %3,23 izlenme oranı ve %19,12 izlenme payı alarak ikinci sıraya yerleşti. Her iki yapım da yeni sezona hızlı bir giriş yaparken, izleyicilerin yoğun ilgisiyle gündüz kuşağının en çok izlenen programları arasında yer almayı başardı.

Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
