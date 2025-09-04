Sezon Başladı: 3 Eylül Çarşamba Günü Reytinglerde Zirveyi İki Gündüz Kuşağı Programı Kaptı!
Eylül ayının gelişiyle yeni sezon sonunda başladı. Diziler de yavaş yavaş sezon hazırlıkları tamamlayıp izleyici karşısındaki yerini alacak. 1 Eylül itibarıyla ise gündüz kuşağı programlarının pek çoğu yayın dönemini açtı. Bu durum da reytinglerde büyük başarı yakalamalarını sağladı.
3 Eylül Çarşamba reyting sonuçlarında iki gündüz kuşağı zirvede yer aldı!
Yeni sezonun başlamasıyla birlikte televizyon ekranlarında yer alan dizi ve programların reytingleri merak edilmeye başladı.
Müge Anlı ve Esra Erol'un zirvede yer almasının ardından kanaldan iki program için mesaj yayınladı.
