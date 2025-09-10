onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Temizlik
Senin Zaafın Ne?

etiket Senin Zaafın Ne?

Ecem Bekar
Ecem Bekar - Onedio Üyesi
10.09.2025 - 10:02

Düşünsene… Ev tertemiz ama camlarda minicik bir leke var. İçin rahat eder mi? Yoksa süpürgeyi açmadan asla “tamam, oldu” diyemez misin?  İşte bu test sana temizlikte hangi noktada zaaflı olduğunu söyleyecek. Hazır mısın?

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

1. Seni en kolay tavlayan cümle hangisi?

2. Annenden en çok duyduğun temizlik cümlesi hangisi?

3. Gece 23:00, yatmadan önce bir şeyler yapmak zorundasın. Ne yaparsın?

4. Temizlik yapmak benim için bir terapi yöntemidir.

5. Temizlik sonrası çok yorgunsun ama biri sana “Gel, eğlenmeye gidiyoruz” dedi. Tepkin?

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

6. Camları sildikten sonra kendini cama bakarken yakalıyor musun?

7. Evde yalnız kalınca ilk işin ne olur?

8. Şu an evinde hangi köşe seni en çok rahatsız ediyor?

Süpürge zaafı!

Senin elinde süpürge varsa o evde kimse huzur bulamaz! Toz zerreciği, halının üzerinde minicik bir kırıntı ya da masanın kenarından düşmüş tek bir ekmek parçası… hepsi senin için alarma dönüşüyor. Süpürgeyi bir açıyorsun, bütün apartman anlıyor ki “temizlik günü” başlamış.

Hatta öyle bir noktadasın ki, süpürgeyi çıkarmak için bahane arıyorsun. Biri mutfakta çay içsin, bir damla dökülsün… Hop, sen süpürgeyi kucağına almışsın bile.

Cam silme zaafı!

Cam senin hayatının merkezinde! Senin için evin temiz olup olmadığını anlamanın en net yolu camlara bakmak. Camda küçücük bir el izi mi var? Hemen sinirleniyorsun. Dışarıdan güneş vurunca camda toz belli mi oluyor? O an her şeyi bırakıp cama yöneliyorsun.

Elinde cam bezi ve sprey, pencereden pencereye gezen bir kahraman gibisin. Hatta yağmurdan sonra bile “olsun, ben yine silerim” diyorsun. Çünkü senin için asıl mesele evin ışıl ışıl görünmesi.

Düzen ve toparlama zaafı!

Senin için temizlik sadece süpürge, paspas ya da cam silmek değil. Senin kalbin düzenle atıyor. Dolaplar, raflar, çekmeceler… Hepsi senin radarında. Bir çekmeceyi açtığında kaos görürsen içinden “şunu bi’ toparlasam da içim ferahlasa” diye geçiriyorsun.

Kıyafetleri renklerine göre dizer, kitapları boy sırasına dizer, baharatları bile alfabetik sıraya koyarsın. “Buna ne gerek var?” diyenlere aldırmazsın, çünkü senin için düzen sadece estetik değil, aynı zamanda huzurun tanımı.

Yer silme zaafı!

Senin için temizlik bitmiş sayılmaz; ta ki yerler parlayana kadar! Elinde paspasla resmen meditasyon yapıyorsun. Paspası kovaya batır, sık, yerleri sil… Derin nefes al, mis gibi deterjan kokusunu içine çek. İşte huzur tam da bu!

Sen detay insanısın. Başkalarının görmediği o küçücük lekeleri bile görüyorsun. “Şurada ayak izi kalmış, orada bir damla su var” derken gözünden hiçbir şey kaçmıyor. Evinin zemini pırıl pırıl değilse sen de mutlu olamıyorsun.

Hatta bazen bir yer temizliği sırasında kendini kaptırıp “şu köşeye de gireyim, bari halının altını da kaldırayım” diye bütün evi yeniden silmeye girişiyorsun.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Ecem Bekar
Ecem Bekar
Onedio Üyesi
Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi mezunuyum. İnsanları, davranışlarını ve zihinlerindeki o görünmez ama rengarenk düşünceleri gözlemlemeye her zaman büyük bir merak duydum. Zamanla bu merak, yazmaya, anlatmaya ve içerik üretmeye dönüştü. 2024’ten beri Onedio’da, farklı kategorilerde liste ve test formatında bilgilendirici içerikler hazırlıyorum. Gündelik hayatın küçük tuhaflıklarını, eğlenceli anlarını ve insan olmanın karmaşık yanlarını kelimelere dökmek benim için büyük bir keyif. Amacım hem düşündürmek hem de faydalı, eğlenceli içerikler sunmak.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın