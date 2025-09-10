Senin Zaafın Ne?

Senin elinde süpürge varsa o evde kimse huzur bulamaz! Toz zerreciği, halının üzerinde minicik bir kırıntı ya da masanın kenarından düşmüş tek bir ekmek parçası… hepsi senin için alarma dönüşüyor. Süpürgeyi bir açıyorsun, bütün apartman anlıyor ki “temizlik günü” başlamış.

Hatta öyle bir noktadasın ki, süpürgeyi çıkarmak için bahane arıyorsun. Biri mutfakta çay içsin, bir damla dökülsün… Hop, sen süpürgeyi kucağına almışsın bile.