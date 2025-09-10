Senin Zaafın Ne?
Düşünsene… Ev tertemiz ama camlarda minicik bir leke var. İçin rahat eder mi? Yoksa süpürgeyi açmadan asla “tamam, oldu” diyemez misin? İşte bu test sana temizlikte hangi noktada zaaflı olduğunu söyleyecek. Hazır mısın?
1. Seni en kolay tavlayan cümle hangisi?
2. Annenden en çok duyduğun temizlik cümlesi hangisi?
3. Gece 23:00, yatmadan önce bir şeyler yapmak zorundasın. Ne yaparsın?
4. Temizlik yapmak benim için bir terapi yöntemidir.
5. Temizlik sonrası çok yorgunsun ama biri sana “Gel, eğlenmeye gidiyoruz” dedi. Tepkin?
6. Camları sildikten sonra kendini cama bakarken yakalıyor musun?
7. Evde yalnız kalınca ilk işin ne olur?
8. Şu an evinde hangi köşe seni en çok rahatsız ediyor?
Süpürge zaafı!
Cam silme zaafı!
Düzen ve toparlama zaafı!
Yer silme zaafı!
Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi mezunuyum. İnsanları, davranışlarını ve zihinlerindeki o görünmez ama rengarenk düşünceleri gözlemlemeye her zaman büyük bir merak duydum. Zamanla bu merak, yazmaya, anlatmaya ve içerik üretmeye dönüştü. 2024’ten beri Onedio’da, farklı kategorilerde liste ve test formatında bilgilendirici içerikler hazırlıyorum. Gündelik hayatın küçük tuhaflıklarını, eğlenceli anlarını ve insan olmanın karmaşık yanlarını kelimelere dökmek benim için büyük bir keyif. Amacım hem düşündürmek hem de faydalı, eğlenceli içerikler sunmak.
