Senin Temizlik İdolün Kim?

Temizlik ile ilişkinin biraz karışık olduğunu görüyoruz. Etrafın dağınık olması seni rahatsız etmiyor çünkü içsel olarak da dağınık durumdasın! Evini düzenli olmasına gerek yok. Konfor alanını oluşturduktan sonra gerisi senin için önemli değil. Derin temizlik yapma düşüncesi hoşuna gitmez. Sadece rahatlamak istediğin zaman temizlik yaparsın. Onun dışında düzenli bir temizlik sana gereksiz gelir. Önemli olan o alanda kendini iyi hissetmek. Ayrıca dağınıklıkla gelen bir yaratıcılık var. Bu yüzden Fleabag gibisin!