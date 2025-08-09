Senin Temizlik İdolün Kim?
Temizlik her insanın hayatında aynı yerde olmaz. Bazılarımız temizlik yaparken rahatlarken bazılarımız ise temizliği stresli bir iş olarak görür. Temizliği nasıl gördüğünüz ve temizliğin size nasıl hissettirdiğini anlayarak hangi dizi/film karakterine benzediğinizi öğrenebilirsiniz. Gelin, birlikte temizliğe yaklaşımınızı öğrenelim!
1. İlk olarak temizliğin sana ne anlam ifade ettiğini öğrenelim!
2. Peki, temizlik yaparken hangi odaya daha detaylı girersin?
3. Dağınık ortam gördüğün zaman ne hissediyorsun?
4. Temizlik yaparken hangi ürünü kullanırsın?
5. Ellerini ne kadar sıklıkla yıkarsın?
6. Peki, temizlik yaparken ne dinlemeyi seversin?
7. Diyelim ki evi bir hafta toparlayamadın. Bu seni rahatsız eder mi?
8. Son olarak! En son ne zaman temizlik yaptın?
Senin idolün Monica Geller!
Senin idolün Beth Harmon!
Senin idolün Fleabag!
Senin idolün Sheldon Cooper!
