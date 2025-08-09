Senin Temizlik İdolün Kim?

onedio
09.08.2025 - 10:31

Temizlik her insanın hayatında aynı yerde olmaz. Bazılarımız temizlik yaparken rahatlarken bazılarımız ise temizliği stresli bir iş olarak görür. Temizliği nasıl gördüğünüz ve temizliğin size nasıl hissettirdiğini anlayarak hangi dizi/film karakterine benzediğinizi öğrenebilirsiniz. Gelin, birlikte temizliğe yaklaşımınızı öğrenelim!

1. İlk olarak temizliğin sana ne anlam ifade ettiğini öğrenelim!

2. Peki, temizlik yaparken hangi odaya daha detaylı girersin?

3. Dağınık ortam gördüğün zaman ne hissediyorsun?

4. Temizlik yaparken hangi ürünü kullanırsın?

5. Ellerini ne kadar sıklıkla yıkarsın?

6. Peki, temizlik yaparken ne dinlemeyi seversin?

7. Diyelim ki evi bir hafta toparlayamadın. Bu seni rahatsız eder mi?

8. Son olarak! En son ne zaman temizlik yaptın?

Senin idolün Monica Geller!

Temizlikteki idolünün Friends dizisindeki Monica olduğunu görüyoruz! Temizliği görev olarak görmüyorsun. Senin yaşam tarzın temizlik. Her şey yerli yerinde olmalı ve etrafta bir toz taneciği bile kalmamalı. Dağınıklıkla baş edemediğin için evine gelen insanları da bu konuda uyarmak istiyorsun. Planlı, düzenli ve kontrolcü bir tavrın var. Dağınık insanlara çok fazla tahammül edemiyorsun. Ayrıca kişisel temizliğine de önem veriyorsun. Sen tam olarak Monica gibisin!

Senin idolün Beth Harmon!

Dışarıdan bakıldığı zaman biraz dağınık gözüküyor olabilirsin. Ama zihninde her şey yerli yerinde! Temizlik dendiği zaman aklına odaklanma geliyor. Kendini zaman zaman bıraksan da hemen toparlanabiliyorsun. Temiz bir ortam sakinleşmeni sağlıyor ve odağını daha kolay bir şekilde toparlayabiliyorsun. Minimalizm tam sana göre. Bu yüzden fazla eşyalar ve kalabalık seni sıkıyor olabilir. Beth gibi, dışarıdan kaotik dursan da aslında derinlerinde düzen tutkusuna sahipsin. Bu yüzden dağınıklıktan kurtulmak istiyorsun!

Senin idolün Fleabag!

Temizlik ile ilişkinin biraz karışık olduğunu görüyoruz. Etrafın dağınık olması seni rahatsız etmiyor çünkü içsel olarak da dağınık durumdasın! Evini düzenli olmasına gerek yok. Konfor alanını oluşturduktan sonra gerisi senin için önemli değil. Derin temizlik yapma düşüncesi hoşuna gitmez. Sadece rahatlamak istediğin zaman temizlik yaparsın. Onun dışında düzenli bir temizlik sana gereksiz gelir. Önemli olan o alanda kendini iyi hissetmek. Ayrıca dağınıklıkla gelen bir yaratıcılık var. Bu yüzden Fleabag gibisin!

Senin idolün Sheldon Cooper!

Senin için temizlik takıntı boyutunda! Kapı kollarını bile silersin. Ellerini yıkamadan da rahat etmezsin. Her şeyin en steril şekilde olması gerekir. Kuralların dışına çıkmadan ilerlemelisin. Temizlik senin için bilimsel olarak bir zorunluluk! Temizlik konusunda insanlar senin abarttığını düşünüyor olabilir. Fakat sen temiz ortamlarda kendini güvende hissediyorsun. Tam olarak Sheldon gibisin!

Sakarya Üniversitesi Sosyal Hizmet lisans eğitimini tamamladıktan sonra, Kocaeli Üniversitesi Felsefe lisans ve aynı zamanda Sakarya Üniversitesi Felsefe yüksek lisans eğitimi almaya başladım.
