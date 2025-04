Senin Temizlik Günün Hangisi?

Yeni haftaya temiz bir başlangıç yapmadan içini rahatlatamayanlardansın! Pazartesi sendromunu temizlikle atlatıyor haftaya ferah ve düzenli bir şekilde başlamayı seviyorsun. Senin için hijyen ve düzen sadece bir alışkanlık değil adeta bir yaşam biçimi. Evin her zaman derli toplu çünkü sen dağınıklığa asla tahammül edemezsin! Misafirlerin için özel bir hazırlık yapmana gerek yok çünkü kapın her an çalabilir ve sen her zaman tertemiz bir ortamda onları karşılamaya hazırsın. Temizlik senin için sadece bir zorunluluk değil aynı zamanda bir terapi!