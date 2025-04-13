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Senin Temizlik Günün Hangisi?

etiket Senin Temizlik Günün Hangisi?

Çekme Makarna
Çekme Makarna - Onedio Üyesi
13.04.2025 - 11:01

Temizlik senin için bir rahatlama mı yoksa mecburiyetten yapılan bir iş mi? Haftanın hangi günü temizliğe giriştiğin aslında senin hayat tarzın hakkında çok şey söylüyor olabilir! 

Kimisi haftaya mis gibi bir evle başlamak ister kimisi cuma akşamı tüm stresi süpürüp atar. Peki sen temizlik konusunda hangi takımdasın? Soruları cevapla temizlik rutininin hangi güne denk geldiğini keşfet!

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1. Başlıyoruz! Sabah kalktığında ilk ne yaparsın?

2. "Bugün temizlik yapmalıyım" dedirten şey genelde ne olur?

3. Hangisi senin için en dayanılmaz olan?

4. Temizlik yaparken yanında mutlaka ne olmalı?

5. Evde en çok hangi bölüm temizlenmeli?

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6. Peki bu temizlik işlerinden hangisini yapmayı tercih edersin?

6. Peki bu temizlik işlerinden hangisini yapmayı tercih edersin?

7. Kendi kendine "Bunu neden yapıyorum?" diye düşündüğün anlardan biri?

8. Evin en dağınık haliyle kaç gün kalabilirsin?

9. Geldik son soruya. Yaptığın temizlik genellikle kaç saat sürer?

Pazartesi temizliği senin listenin başında yer alıyor!

Yeni haftaya temiz bir başlangıç yapmadan içini rahatlatamayanlardansın! Pazartesi sendromunu temizlikle atlatıyor haftaya ferah ve düzenli bir şekilde başlamayı seviyorsun. Senin için hijyen ve düzen sadece bir alışkanlık değil adeta bir yaşam biçimi. Evin her zaman derli toplu çünkü sen dağınıklığa asla tahammül edemezsin! Misafirlerin için özel bir hazırlık yapmana gerek yok çünkü kapın her an çalabilir ve sen her zaman tertemiz bir ortamda onları karşılamaya hazırsın. Temizlik senin için sadece bir zorunluluk değil aynı zamanda bir terapi!

Cuma günleri senin favorin!

Haftanın yorgunluğunu atmanın en iyi yolu senin için temizlik yapmak! Hafta sonuna tertemiz bir evde girmek hem ruhunu hem de zihnini dinlendiriyor. Bir yandan en sevdiğin müziği açıp ritme kapılırken bir yandan da evi baştan aşağıya mis gibi yapıyorsun. Senin için temizlik sadece bir rutin değil aynı zamanda hafta sonuna huzurla başlamanın bir yolu. Tertemiz, ferah bir evde kahveni yudumlayarak keyif yapmak gibisi yok!

Hafta bitmeden pazar temizliği!

Hafta boyunca biraz göz ardı etsen de pazar günü geldi mi temizlik moduna giriyorsun! Yeni haftaya hazırlık yaparken evini de düzene sokmayı ihmal etmiyorsun. Başlamadan önce biraz üşengeç davransan da bir kere işe koyuldun mu her şeyi pırıl pırıl yapmadan duramıyorsun. Üstelik senin için temizlik sadece bir görev değil aynı zamanda kendine ayırdığın özel bir zaman. Ve en güzel kısmı? Mis gibi evinin keyfini çıkarırken kendini ödüllendirmek! Temizlik sonrası sıcacık bir kahve ya da lezzetli bir tatlı tam da senlik!

Temizlik mi? Sana göre şimdilik yapmasan da olur!

Senin için temizlik yapılırsa güzel ama hayatın merkezi asla değil! Önceliklerin arasında temizlik yerine anı yaşamak ve keyif almak var. Ev biraz dağınık mı? Çok da dert ettiğin söylenemez! Çünkü sen mutluluğu temiz camlarda değil güzel sohbetlerde ve eğlenceli anlarda buluyorsun. Temizlik senin için bir zorunluluk değil ihtiyaç duyduğunda yapılan bir aktivite. Sen hayatın akışına ayak uydurmayı seviyorsun bırak tozlar da seni beklesin!

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Çekme Makarna
Çekme Makarna
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