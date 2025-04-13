Senin Temizlik Günün Hangisi?
Temizlik senin için bir rahatlama mı yoksa mecburiyetten yapılan bir iş mi? Haftanın hangi günü temizliğe giriştiğin aslında senin hayat tarzın hakkında çok şey söylüyor olabilir!
Kimisi haftaya mis gibi bir evle başlamak ister kimisi cuma akşamı tüm stresi süpürüp atar. Peki sen temizlik konusunda hangi takımdasın? Soruları cevapla temizlik rutininin hangi güne denk geldiğini keşfet!
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1. Başlıyoruz! Sabah kalktığında ilk ne yaparsın?
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2. "Bugün temizlik yapmalıyım" dedirten şey genelde ne olur?
3. Hangisi senin için en dayanılmaz olan?
4. Temizlik yaparken yanında mutlaka ne olmalı?
5. Evde en çok hangi bölüm temizlenmeli?
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6. Peki bu temizlik işlerinden hangisini yapmayı tercih edersin?
7. Kendi kendine "Bunu neden yapıyorum?" diye düşündüğün anlardan biri?
8. Evin en dağınık haliyle kaç gün kalabilirsin?
9. Geldik son soruya. Yaptığın temizlik genellikle kaç saat sürer?
Pazartesi temizliği senin listenin başında yer alıyor!
Cuma günleri senin favorin!
Hafta bitmeden pazar temizliği!
Temizlik mi? Sana göre şimdilik yapmasan da olur!
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