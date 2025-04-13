Senin Temizlik Günün Hangisi?

Temizlik senin için bir rahatlama mı yoksa mecburiyetten yapılan bir iş mi? Haftanın hangi günü temizliğe giriştiğin aslında senin hayat tarzın hakkında çok şey söylüyor olabilir!

Kimisi haftaya mis gibi bir evle başlamak ister kimisi cuma akşamı tüm stresi süpürüp atar. Peki sen temizlik konusunda hangi takımdasın? Soruları cevapla temizlik rutininin hangi güne denk geldiğini keşfet!