Senin Müzikal IQ'n Kaç?

Müzikal IQ testimizin zirvesindesin! Sanki müzikle doğmuşsun gibi… Ritim kulağın, şarkı hafızan ve tarzlara olan açıklığın seni bu konuda gerçekten özel kılıyor. Dinlediğin her şarkıda bir ayrıntı yakalıyor, müziği sadece duymakla kalmıyor, hissediyorsun. Çevrendekiler de bunu fark etmiş olacak ki, senden sık sık şarkı önerisi alıyorlar. Ortamda biri DJ olacaksa, o kişi hiç tereddütsüz sensin. Üstelik tür ayırt etmiyorsun; pop, rock, arabesk, caz ya da elektronik… Hepsine kulak veriyor, her birinden besleniyorsun. Ne diyelim sana? Müzikal zekân öyle güçlü ki, neredeyse müziğin Einstein’ı diyebiliriz. Ritmin olduğu her yerde sen varsın!