Senin Müzikal IQ'n Kaç?
Müzik, herkesin ruhuna dokunan evrensel bir dil. Peki, sen müzik dünyasında ne kadar yeteneklisin? Senin müzikal zekanı ölçmek için harika bir fırsat! Testi çöz, müzik bilgini ve kulak algını sınayalım. Bakalım, müzik alanında gerçek bir dahi misin?
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1. Shakira 'nın ses rengi hangisiyle daha uyum içinde?
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2. Bu şarkılardan birini seçmeni istiyoruz!
3. Hangi müzik aletinin sesini daha çok seviyorsun?
4. Şu sıralar popüler olan bu şarkılardan favorin hangisi?
5. En az bir müzik aleti çalabiliyor musun?
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6. Kendi müzik zevkine bir puan verecek olsaydın kaç verirdin? (1 en düşük, 5 en yüksek)
7. Bu divalardan hangisi senin favorin?
8. Son olarak, burcunu öğrenelim!
160!
140!
120!
90!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
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