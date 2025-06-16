Senin Müzikal IQ'n Kaç?

Maalesef, müzikal IQ konusunda bir deha olduğunu söyleyemeyeceğiz. Ama dürüst olalım; bu sonuç seni pek şaşırtmadı, değil mi? Şarkı zevkin oldukça karışık, hangi türü seveceğine bir türlü karar verememiş gibisin. Belki müziğe dair özel bir yeteneğin yok ya da bugüne kadar çok da ilgi göstermedin. Ama bu kötü bir şey değil. Herkesin müzikle kurduğu bağ farklıdır. Belki de sen, hissettiğinde dinliyorsun; bir düzenin ya da tanımın olmasına gerek duymuyorsun. Yani bu skor sadece bir başlangıç. Bir gün bir melodi gelir ve müzikle olan hikâyeni baştan yazarsın. Kim bilir?