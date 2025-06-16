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Senin Müzikal IQ'n Kaç?

etiket Senin Müzikal IQ'n Kaç?

miray soysal
miray soysal - Onedio Üyesi
16.06.2025 - 20:34

Müzik, herkesin ruhuna dokunan evrensel bir dil. Peki, sen müzik dünyasında ne kadar yeteneklisin? Senin müzikal zekanı ölçmek için harika bir fırsat! Testi çöz, müzik bilgini ve kulak algını sınayalım. Bakalım, müzik alanında gerçek bir dahi misin?

Merak ettiysen teste👇🏻

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1. Shakira 'nın ses rengi hangisiyle daha uyum içinde?

2. Bu şarkılardan birini seçmeni istiyoruz!

3. Hangi müzik aletinin sesini daha çok seviyorsun?

4. Şu sıralar popüler olan bu şarkılardan favorin hangisi?

5. En az bir müzik aleti çalabiliyor musun?

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6. Kendi müzik zevkine bir puan verecek olsaydın kaç verirdin? (1 en düşük, 5 en yüksek)

7. Bu divalardan hangisi senin favorin?

8. Son olarak, burcunu öğrenelim!

160!

Müzikal IQ testimizin zirvesindesin! Sanki müzikle doğmuşsun gibi… Ritim kulağın, şarkı hafızan ve tarzlara olan açıklığın seni bu konuda gerçekten özel kılıyor. Dinlediğin her şarkıda bir ayrıntı yakalıyor, müziği sadece duymakla kalmıyor, hissediyorsun. Çevrendekiler de bunu fark etmiş olacak ki, senden sık sık şarkı önerisi alıyorlar. Ortamda biri DJ olacaksa, o kişi hiç tereddütsüz sensin. Üstelik tür ayırt etmiyorsun; pop, rock, arabesk, caz ya da elektronik… Hepsine kulak veriyor, her birinden besleniyorsun. Ne diyelim sana? Müzikal zekân öyle güçlü ki, neredeyse müziğin Einstein’ı diyebiliriz. Ritmin olduğu her yerde sen varsın!

140!

Hatrı sayılır bir müzikal IQ’n var. Güzel şarkıdan anlıyor, nerede ne dinlenmesi gerektiğini gayet iyi biliyorsun. Sadece popüler olanları değil; kulağına iyi gelen her yapıtı dinliyor, müziği içgüdüsel olarak seçiyorsun. Bu da seni çoğu kişiden bir adım öne taşıyor. Ancak dürüst olalım, potansiyelin bunun da üstünde! Biraz daha dikkat, biraz daha müziğe zaman ayırırsan bu seviyeyi çok daha yukarı taşıyabilirsin. Çünkü sende o ışık var. Şimdi sadece o ışığı biraz parlatma zamanı!

120!

Müzikal IQ konusunda dengeli bir yerdesin; ne eksik ne fazla. Herkesin sevdiği klasikleri bilsen de senin kalbin daha farklı tınılara yakın. Herkesin playlistine girmeyen ama senin için çok anlamlı olan şarkılarla dolu bir müzik zevkin var. Bu da seni sıradanlıktan kurtarıyor aslında. O yüzden müzikal IQ gibi şeyleri fazla kafaya takma. Sen dinlemeyi seviyorsun ve bu, teknik bilgilerden çok daha kıymetli. Hem bazen sadece güzel bir şarkı açıp hayatın tadını çıkarmak da en doğrusu değil mi?

90!

Maalesef, müzikal IQ konusunda bir deha olduğunu söyleyemeyeceğiz. Ama dürüst olalım; bu sonuç seni pek şaşırtmadı, değil mi? Şarkı zevkin oldukça karışık, hangi türü seveceğine bir türlü karar verememiş gibisin. Belki müziğe dair özel bir yeteneğin yok ya da bugüne kadar çok da ilgi göstermedin. Ama bu kötü bir şey değil. Herkesin müzikle kurduğu bağ farklıdır. Belki de sen, hissettiğinde dinliyorsun; bir düzenin ya da tanımın olmasına gerek duymuyorsun. Yani bu skor sadece bir başlangıç. Bir gün bir melodi gelir ve müzikle olan hikâyeni baştan yazarsın. Kim bilir?

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miray soysal
miray soysal
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