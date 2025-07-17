Senin Kıskançlığın Ne Kadar Tehlikeli?
Herkes biraz kıskanır… Ama bazılarımızın kıskançlığı hafif bir sitemken, bazılarımızda adeta bir volkan gibi patlamaya hazırdır. Peki seninki hangisi? Masum bir iç geçirme mi, yoksa içten içe patlamaya hazır bir kriz mi?
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1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?
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2. Yaşını seçer misin?
3. Partnerin biriyle güldüğünde ne hissedersin?
4. Sevgilin arkadaşlarıyla buluşacağını söyledi. Ne hissedersin?
5. Partnerinin eski sevgilisini tanımak ister misin?
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6. Kıskançlık senin için ne anlama geliyor?
7. Partnerin sana "gereksiz kıskanıyorsun" dese ne yaparsın?
8. Kıskançlık krizine en çok ne sebep olur?
9. "Benim olan benimdir" sözüne ne kadar katılıyorsun?
10. Kıskandığını fark ettiğin anlarda ilk yaptığın şey?
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Senin kıskançlığın tehlikesiz!
Senin kıskançlığın bazen tehlikeli olabiliyor!
Senin kıskançlığın çoğu zaman tehlikeli!
Senin kıskançlığın çok tehlikeli!
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