Bir bakışta sakin ve huzurlu biri gibi görünüyorsun, ama içinde fırtınalar kopuyor. Evet, sen kıskanıyorsun. İçindeki bu duyguyu bastırmak için adeta bir savaş veriyorsun. Belki biraz fazla meraklısın, belki de biraz fazla dikkatlisin. Gözlerin sürekli bir şeyler arıyor, bir şeyler sorguluyor. Kıskançlık belirtisi mi bu? Evet, kesinlikle öyle. Tehlikeli biri misin? Şimdilik hayır, ama içinde bir volkan gibi bir enerji var ve patlamaya hazır. Her an, her dakika, her saniye... Kendini kontrol etmeye çalışıyorsun, ama içindeki bu duyguyu ne kadar bastırabilirsin ki? Kıskançlık, seninle birlikte, adım adım ilerliyor.