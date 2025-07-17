Senin Kıskançlığın Ne Kadar Tehlikeli?

Ah, kıskançlık! O tatlımı tatlı, bir o kadar da acı veren duygu... İşte senin kıskançlık seviyen biraz fazla. Dışarıdan bakıldığında belki de sakin ve dengeli biri gibi görünüyorsun. Ancak içinde, o görünmeyen dünyanda, şüpheler, kontrol etme isteği ve sürekli kıyaslamalarla dolusun. Bu duyguların bazen sevgiyle karıştığını hissediyorsun, değil mi? Ancak unutma, bu kadar yoğun bir kıskançlık, ilişkilerde baskı yaratmaya başlayabilir. Kıskançlık, sevginin bir parçası olabilir elbette. Ancak kıskançlık dozu yükseldiğinde, sevgi yerini yavaş yavaş baskıya bırakır. İşte bu noktada, kendine dönüp bir dur demen gerekebilir. 'Neden kıskanıyorum?' diye kendine sorman, bu duyguların kaynağını anlamana yardımcı olabilir. Unutma, her duygunun bir sebebi vardır ve kıskançlık da bundan farklı değil. Kendini anlama yolunda atacağın bu adım, hem kendine hem de ilişkine iyi gelecektir.