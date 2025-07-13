Kişilik Testi: Ne Kadar Uyumlusun?
Hayat bazen tam bir grup çalışması gibi: anlaşmalar, uzlaşmalar ve bolca empati gerekiyor. Peki sen bu denklemde ne kadar uyumlusun? Her ortamda kolayca mı adapte oluyorsun, yoksa kendi doğrularından taviz vermeyenlerden misin?
Hadi teste!
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1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?
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2. Yaşını seçer misin?
3. Yeni bir ortama girdiğinde ne yaparsın?
4. Arkadaş grubunda fikir ayrılığı çıktığında ne yaparsın?
5. Partnerinle plan yaparken en çok hangisi seni anlatır?
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6. Sinirlendiğinde tepkilerin nasıldır?
7. Bir arkadaşın seni kırdı, ne yaparsın?
8. Ailenden biri senin kararlarına karışıyor. Ne yaparsın?
9. Kardeşinle aynı evde yaşıyorsun, senin eşyalarını izinsiz aldı. Ne yaparsın?
10. Sence bir insan neden uyumlu olur?
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Sen %100 uyumlusun!
Sen %60 uyumlusun!
Sen %20 uyumlusun!
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