Sen Hislerini Ne Zaman Kaybettin?
Bir zamanlar kalbin daha çok atardı… Gözlerin parıldardı… Duyguların, hayallerin, umutların vardı. Ama artık öyle mi? Belki her şey bir anda olmadı. Belki sen bile fark etmeden için yavaş yavaş sustu. Bir bakmışsın, sevincin bile sessiz olmuş. Peki ne zaman?
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1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?
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2. Yaşını seçer misin?
3. Bir şeye heyecanlandığında ne yaparsın?
4. Aşağıdaki kelimelerden hangisi seni daha çok tanımlar?
5. En son ağladığın zamanı hatırlıyor musun?
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6. Arkadaşların senin için ne der?
7. Aşağıdakilerden hangisini daha çok yaşıyorsun?
8. Birini gerçekten sevebileceğini düşünüyor musun?
9. Birine güvenmen ne kadar zaman alır?
10. Birinin gözlerine bakınca ne görürsün?
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Sen hislerini daha gençken kaybetmişsin!
Sen hislerini ilk aşkında kaybetmişsin!
Sen hislerini zamanla kaybetmişsin!
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