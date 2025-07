Sen Hislerini Ne Zaman Kaybettin?

Bir zamanlar kalbinde fırtınalar estiren hislerin, artık adeta bir esinti kadar bile olmadığını fark ediyorsun. Bu hikaye, bir anda değil, adım adım, yavaşça yazıldı. Her bir söz, her bir bakış, her bir ihanet ve her bir hayal kırıklığı, kalbini yavaş yavaş aşındırdı, tüketerek yordu. Artık duygularını dışa vurmak, onları başkalarıyla paylaşmak sana gereksiz, hatta belki de anlamsız geliyor. Kendini korumak adına, duygusal bir zırhla kaplandığını düşünüyorsun. Ancak bu zırh, seni dış dünyadan soyutlarken, içindeki seni de yavaş yavaş yok ediyor. Kendi içindeki bu yok oluşu, belki de ilk kez sen de fark ediyorsun. Ama belki de hâlâ umut vardır, belki de hâlâ kurtarılabilir bir şeyler vardır. Belki de bu hikaye, kendi içindeki seni yeniden keşfetmek ve yeniden doğmak için gereken bir uyanışın başlangıcıdır. Belki de bu hikaye, senin hikayenin yeni bir başlangıç olabilir...