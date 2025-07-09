Sen Hislerini Ne Zaman Kaybettin?

Bir çocukken, duyguların belki de çok erken bir yaşta susturuldu. Seni kimse tam olarak anlamadı, belki de seni anlamaya bile çalışmadılar. Belki de ağır bir yük yüklendi minik omuzlarına, belki de bu yük, senin daha çocuk olman gereken bir dönemde, seni erken yaşta büyütmeye zorladı. Belki de oyuncaklarınla oynarken bile, içten içe bir şeylerin eksik olduğunu hissettin. Belki de o zamanlar ne olduğunu tam olarak anlamadığın bu duyguyu, şimdi daha iyi anlıyorsun. Şimdi geriye dönüp baktığında, o içindeki çocuk sanki büyüyememiş gibi hissediyor olabilirsin. Belki de o çocuk, yaşamın zorlukları karşısında susturulmuş, belki de o çocuk, kendini ifade etmekten korkuyor. Ve belki de o çocuk, kalbinin derinliklerinde hala bir yerlerde saklanıyor. Kalbinin suskunluğu, belki de yıllardır seninle birlikte. Belki de sen hâlâ, o içindeki çocuğun sesini duymaya çalışıyorsun. Belki de o çocuğun sesini duymak, senin için hala zor. Ama belki de, o çocuğun sesini duymak için daha fazla çaba göstermen gerekiyor. Belki de, o çocuğun sesini duymak, senin için bir kurtuluş olabilir.