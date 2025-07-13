Seni Unutmaları Kaç Gün Sürer?
Bazı insanlar hayatımızdan çıkınca ardında iz bırakır, bazılarıysa sessizce kaybolur gider. Peki ya sen? Eski sevgilin, arkadaşların ya da seni bir şekilde tanımış insanlar... Sence seni unutmak kolay mı? Yoksa senin yokluğun zamanla daha çok mu hissedilir?
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1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?
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2. Yaşını seçer misin?
3. İnsanlar seni tanıdığında ilk izlenimleri ne olur?
4. Eski sevgilinle karşılaştın, tepkisi nasıl olur?
5. Arkadaş ortamından biri seni kaybettikten sonra ne yapar?
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6. Birini etkilediğini ne kadar sürede fark edersin?
7. Aşkı yaşama şeklin nasıl?
8. Bir mesajla hayatından çıkan birine tepkin?
9. Özür dilemekte nasılsın?
10. Sence senin en etkileyici özelliğin ne?
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Seni unutmaları yıllar sürer!
Seni unutmaları aylar sürer!
Seni unutmaları 1-2 hafta sürer!
Seni unutmaları 2-3 gün sürer!
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