Seni Unutmaları Kaç Gün Sürer?

Birinin hayatından çekilip gitmek, özellikle de duygusal bir bağ kurduğunuz biri olduğunda, bir anda silinip gitmek hiç de kolay olmuyor. İnsanlar zamanla alışıyor belki ama bu süreç hiç de hızlı ilerlemiyor. Duygusal bağ kurduğunuz kişiler, senin yokluğunu en çok hissedenler oluyor. Seni özlemekle kalmıyor, aynı zamanda seni her yerde arıyorlar. Sosyal medyada fotoğraflarına bakıyorlar, profilini ziyaret ediyorlar, belki de seninle paylaştıkları anıları tekrar tekrar yaşayarak seni unutmamaya çalışıyorlar. Bazı şeyler var ki, onları hala seninle bağdaştırıyorlar. Belki bir şarkı, belki bir film, belki de bir mekan... Her ne olursa olsun, seninle geçirdikleri zamanı hatırlatan her şey, onları seninle dolu bir geçmişe götürüyor. Tam olarak unutulmuyorsun belki ama uzun süre akıllarında kalıyorsun. Belki de bu, senin hayatlarındaki etkinin ne kadar büyük olduğunu gösteriyor. Seninle geçirdikleri zaman, onlar için o kadar değerli ki, seni unutmak yerine özlemeyi tercih ediyorlar. Sonuçta, senin etkin, hayatlarına dokunduğun insanlar için silinmez bir iz bırakıyor. Ve belki de bu, senin hayatlarında bıraktığın etkinin en güzel kanıtıdır.