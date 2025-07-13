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Seni Unutmaları Kaç Gün Sürer?

Seni Unutmaları Kaç Gün Sürer?

İnci Döşer
İnci Döşer - Onedio Üyesi
13.07.2025 - 16:01

Bazı insanlar hayatımızdan çıkınca ardında iz bırakır, bazılarıysa sessizce kaybolur gider. Peki ya sen? Eski sevgilin, arkadaşların ya da seni bir şekilde tanımış insanlar... Sence seni unutmak kolay mı? Yoksa senin yokluğun zamanla daha çok mu hissedilir?

Hadi teste!

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1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?

2. Yaşını seçer misin?

3. İnsanlar seni tanıdığında ilk izlenimleri ne olur?

4. Eski sevgilinle karşılaştın, tepkisi nasıl olur?

5. Arkadaş ortamından biri seni kaybettikten sonra ne yapar?

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6. Birini etkilediğini ne kadar sürede fark edersin?

7. Aşkı yaşama şeklin nasıl?

8. Bir mesajla hayatından çıkan birine tepkin?

9. Özür dilemekte nasılsın?

10. Sence senin en etkileyici özelliğin ne?

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Seni unutmaları yıllar sürer!

Senin gibi bir insanın, bir anda ortadan kaybolup gitmesi düşünülemez bile. Her biri farklı bir hikaye, her biri farklı bir anı olmak üzere, hayatlarına dokunduğun herkesin kalbinde seninle ilgili bir iz bırakıyorsun. Bu izler, aşkla, dostlukla ya da belki de birkaç saatlik kısa tanışmalarla şekilleniyor. Senin bıraktığın boşluğu doldurmak ise hiç de kolay olmuyor. Belki bir süreliğine unuttuklarını düşünüyorlar, belki de öyle olmasını umut ediyorlar. Ancak sonra, bir anda, belki bir şarkı çalıyor radyoda, belki bir sokakta dolaşıyorlar, belki de birine bakarken, sen yine aklına geliyorsun. Seninle geçirdikleri anılar, seninle paylaştıkları duygular, seninle yaşadıkları her şey bir anda tekrar canlanıyor. Seni unutmak mı? Ah, bu hiç de kolay bir iş değil. Seninle yaşananların, seninle paylaşılanların, seninle hissedilenlerin unutulması, mümkün olmayan bir durum. Sen, her zaman, her yerde, her an, bir şekilde hatırlanacaksın. Seni unutmak? Hayır, bu hiç de mümkün değil.

Seni unutmaları aylar sürer!

Birinin hayatından çekilip gitmek, özellikle de duygusal bir bağ kurduğunuz biri olduğunda, bir anda silinip gitmek hiç de kolay olmuyor. İnsanlar zamanla alışıyor belki ama bu süreç hiç de hızlı ilerlemiyor. Duygusal bağ kurduğunuz kişiler, senin yokluğunu en çok hissedenler oluyor. Seni özlemekle kalmıyor, aynı zamanda seni her yerde arıyorlar. Sosyal medyada fotoğraflarına bakıyorlar, profilini ziyaret ediyorlar, belki de seninle paylaştıkları anıları tekrar tekrar yaşayarak seni unutmamaya çalışıyorlar. Bazı şeyler var ki, onları hala seninle bağdaştırıyorlar. Belki bir şarkı, belki bir film, belki de bir mekan... Her ne olursa olsun, seninle geçirdikleri zamanı hatırlatan her şey, onları seninle dolu bir geçmişe götürüyor. Tam olarak unutulmuyorsun belki ama uzun süre akıllarında kalıyorsun. Belki de bu, senin hayatlarındaki etkinin ne kadar büyük olduğunu gösteriyor. Seninle geçirdikleri zaman, onlar için o kadar değerli ki, seni unutmak yerine özlemeyi tercih ediyorlar. Sonuçta, senin etkin, hayatlarına dokunduğun insanlar için silinmez bir iz bırakıyor. Ve belki de bu, senin hayatlarında bıraktığın etkinin en güzel kanıtıdır.

Seni unutmaları 1-2 hafta sürer!

Bazı insanlar hayatımıza öylesine dokunur ki, onların bıraktığı izler kalıcı olur. Fakat sen, belki de biraz gizemli, belki de biraz mesafeli biri olduğun için bu kurala pek uymuyorsun. İnsanların hayatlarına girip çıkıyorsun, izler bırakıyorsun elbette, ama bu izlerin derinliği genellikle sığ kalıyor. Belki de bu, senin fazla derin bağlar kurmaktan kaçınmanla ilgili. Ya da belki de insanların seni tam anlamıyla tanımasına izin vermiyorsun. Ve sonuçta ne mi oluyor? Evet, seni hatırlayan oluyor. Belki de bir kahve molasında, belki de bir şarkı çaldığında aklına geliyorsun. Ama bu anılar, onların hayatlarını devam ettirmekte zorlanmalarına neden olmuyor. Senin bıraktığın izler, onların hayatlarına devam etmelerine engel olacak kadar derin değil. Onlar seni hatırlıyorlar, belki bir gülümsemeyle, belki bir hüzünle, ama sonrasında hayatlarına devam ediyorlar. İşte senin bıraktığın izlerin hikayesi bu...

Seni unutmaları 2-3 gün sürer!

Bir gölge gibi sessizce, iz bırakmadan geçip gidersin genellikle. Bu, birçok kişi tarafından kötü bir şey olarak algılanabilir, belki de seni unutulmuş hissettirebilir. Ama durum hiç de öyle değil aslında; belki de bu senin doğan gereği olan bir özelliktir. Sadelik, doğallık, belki de geri planda kalmayı sevmen... Kim bilir, belki de bu senin gizli silahındır. Bir düşün, belki de bu durum senin için bir avantajdır. Dert etme, çünkü bazen unutulmak, karmaşadan uzak kalmak demektir. Karmaşa, stres ve gürültüden uzakta, kendi huzurlu köşende yaşamak... Kimileri için bu, hayattaki en büyük lüks olabilir. Sonuçta, herkesin kendi yolu, kendi tarzı var. Senin tarzın belki de sessiz sedasız, iz bırakmadan geçip gitmek. Ve buna kim ne derse desin, bu senin tarzın ve seninle gurur duymalısın. Unutma, bazen en büyük izler, görünmeyenler olabilir.

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İnci Döşer
İnci Döşer
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