Seni Unutmaları Kaç Gün Sürer?

Senin gibi bir insanın, bir anda ortadan kaybolup gitmesi düşünülemez bile. Her biri farklı bir hikaye, her biri farklı bir anı olmak üzere, hayatlarına dokunduğun herkesin kalbinde seninle ilgili bir iz bırakıyorsun. Bu izler, aşkla, dostlukla ya da belki de birkaç saatlik kısa tanışmalarla şekilleniyor. Senin bıraktığın boşluğu doldurmak ise hiç de kolay olmuyor. Belki bir süreliğine unuttuklarını düşünüyorlar, belki de öyle olmasını umut ediyorlar. Ancak sonra, bir anda, belki bir şarkı çalıyor radyoda, belki bir sokakta dolaşıyorlar, belki de birine bakarken, sen yine aklına geliyorsun. Seninle geçirdikleri anılar, seninle paylaştıkları duygular, seninle yaşadıkları her şey bir anda tekrar canlanıyor. Seni unutmak mı? Ah, bu hiç de kolay bir iş değil. Seninle yaşananların, seninle paylaşılanların, seninle hissedilenlerin unutulması, mümkün olmayan bir durum. Sen, her zaman, her yerde, her an, bir şekilde hatırlanacaksın. Seni unutmak? Hayır, bu hiç de mümkün değil.