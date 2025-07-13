Aşkınız Ne Kadar Renkli?
Aşk her zaman tozpembe değildir... Ama bazen gökkuşağı gibi parlar, bazen de siyah-beyaz bir film gibi akar. Peki senin aşk hayatın ne durumda? Renk cümbüşü mü, yoksa pastel tonlarında bir dinginlik mi var? Vereceğin cevaplara göre aşkının ne kadar renkli olduğunu söylüyoruz!
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1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?
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2. Yaşını seçer misin?
3. Aşk senin için en çok hangisine benziyor?
4. Bir ilişkide en çok neye önem verirsin?
5. Partnerinle ideal tatilin hangisi olurdu?
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6. Sana göre bir ilişkiyi en canlı kılan şey nedir?
7. Aşağıdaki renklerden hangisi seni daha çok yansıtır?
8. Aşık olduğunda sen?
9. İlişkinizde bir tartışma çıktığında ne yaparsın?
10. Seni en çok etkileyen aşk sahnesi hangisi olurdu?
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Sizin aşkınız %100 renkli!
Sizin aşkınız %70 renkli!
Sizin aşkınız %40 renkli!
Sizin aşkınız %10 renkli!
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