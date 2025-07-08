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Sen Mücadele Eden misin Pes Eden mi?

Sen Mücadele Eden misin Pes Eden mi?

İnci Döşer
İnci Döşer - Onedio Üyesi
08.07.2025 - 18:01

Hayat, karşımıza her zaman kolay yollar çıkarmaz. Bazen hayal kırıklıklarıyla, bazen zorluklarla sınanırız. Ama asıl mesele: Sen nasıl tepki veriyorsun? Yolun ortasında düşüp kalkıyor musun, yoksa orada oturup kalıyor musun? Vazgeçiyor musun, yoksa “bir yol buluruz” mu diyorsun?

Hadi teste!

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1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?

2. Yaşını seçer misin?

3. Bir hedef koyduğunda ve işler yolunda gitmediğinde ne yaparsın?

4. Bir başarısızlıktan sonra seni ayağa kaldıran şey nedir?

5. Hayal kırıklığı seni nasıl etkiler?

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6. Zorluklarla karşılaşınca ilk kime gidersin?

7. İlhamını nereden alırsın?

8. Karşına çıkan engeller seni nasıl etkiler?

9. Kendine ne kadar güvenirsin?

10. Hayat senin için nasıl bir şey?

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Sen mücadele edensin!

Sen, hayatın zorlukları karşısında bile pes etmeyen, mücadele ruhunu hiç kaybetmeyen birisin. Zor zamanlar seni yıldırmıyor, aksine daha da güçlü bir hale getiriyor. Senin için her engel, aşılmayı bekleyen bir meydan okuma ve her düşüş, daha sağlam bir şekilde ayağa kalkmanın fırsatı oluyor. Kendine olan inancın ve pes etmeme gücün, seni başarıya ulaştıran en önemli etmenler. Başarı, senin için kaçınılmaz bir sonuç çünkü sen her zaman bir yol bulmayı başarıyorsun. Hayatın getirdiği tüm zorluklar karşısında bile asla pes etmiyorsun. İlham verici bir güce sahipsin. Bu güç, senin her düşüşten sonra daha da güçlenmeni sağlıyor. Senin bu mücadeleci ruhun, kararlılığın ve azmin, tüm zorlukların üstesinden gelmene yardımcı oluyor. Senin hikayen, başkalarına da ilham veriyor ve onları da kendi hikayelerinde başarıya ulaşmaları için cesaretlendiriyor. Sonuç olarak, sen bir savaşçısın ve hayatın getirdiği tüm zorlukları aşmayı başarıyorsun. Bu, senin en büyük başarın ve ilham kaynağın. Her düşüşten sonra daha da güçleniyorsun ve bu da seni durdurulamaz bir güç haline getiriyor.

Sen bazen mücadele eden bazen de pes edensin!

Hayatın karmaşık labirentinde, bazen tam pes etme noktasına geliyorsun, bazen de kılı kırk yaran bir mücadeleciye dönüşüyorsun. İçindeki umutla umutsuzluk arasında amansız bir çatışma yaşanıyor. Kimi zamanlar kendini güçlü ve yenilmez hissediyorsun, kimi zamanlar ise tüm dünya ile bağlarını koparıp, kendi kabuğuna çekilmek istiyorsun. Belki de bu dalgalı ruh halinin sebebi, hayatta bir yön belirlemekte zorlanman. Belki de en çok ihtiyacın olan şey, pusulanı doğru bir hedefe çevirebilmek. Ancak unutma, mücadele etmek sadece kazanmakla ilgili değil. Asıl mesele, zorluklar karşısında pes etmeyip, devam etmeye cesaret edebilmekte. Çünkü hayatta en önemli olan, ne kadar sert düştüğün değil, düştükten sonra ne kadar hızlı ayağa kalkabildiğindir.

Sen pes edensin!

Hayatın zorlukları karşısında hızla pes ediyor olabilirsin. Sanki her denemenin sonunda ağır bir yorgunluk çöküyor üzerine ve başarısızlıkla yüzleşmekten korkuyor olabilirsin. Ancak, bu durumun sürekli bir hale gelmesine izin vermek zorunda değilsin. Belki de içinde, uyanmayı bekleyen bir güç var ve bu güç, hayatını değiştirebilecek potansiyele sahip. Bir adım atmakla başlayan yolculuklar, genellikle büyük değişimlerin kapısını aralar. Unutma ki, mücadele etmek, öğrenilebilen ve geliştirilebilen bir yetenektir. Kendine karşı koymanın, zorluklarla başa çıkmanın ve hedeflerine ulaşmanın yollarını öğrenebilirsin. Ve en önemlisi, hâlâ kendine bir şans verebilirsin. Kendi potansiyeline inanabilir ve hayatında fark yaratabilecek değişimlerin önünü açabilirsin. Belki de ihtiyacın olan tek şey, biraz cesaret ve ilk adımı atmak için kendine verdiğin bir şans. Unutma, her yeni başlangıç, yeni bir fırsattır ve sen hâlâ bu fırsatı yakalayabilirsin.

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İnci Döşer
İnci Döşer
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