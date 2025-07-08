Sen Mücadele Eden misin Pes Eden mi?
Hayat, karşımıza her zaman kolay yollar çıkarmaz. Bazen hayal kırıklıklarıyla, bazen zorluklarla sınanırız. Ama asıl mesele: Sen nasıl tepki veriyorsun? Yolun ortasında düşüp kalkıyor musun, yoksa orada oturup kalıyor musun? Vazgeçiyor musun, yoksa “bir yol buluruz” mu diyorsun?
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1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?
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2. Yaşını seçer misin?
3. Bir hedef koyduğunda ve işler yolunda gitmediğinde ne yaparsın?
4. Bir başarısızlıktan sonra seni ayağa kaldıran şey nedir?
5. Hayal kırıklığı seni nasıl etkiler?
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6. Zorluklarla karşılaşınca ilk kime gidersin?
7. İlhamını nereden alırsın?
8. Karşına çıkan engeller seni nasıl etkiler?
9. Kendine ne kadar güvenirsin?
10. Hayat senin için nasıl bir şey?
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Sen mücadele edensin!
Sen bazen mücadele eden bazen de pes edensin!
Sen pes edensin!
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