Senin Arkandan Kim Konuşuyor?
Herkes biraz konuşulur… Ama bazılarımızın adı kahve masalarında, bazılarınki dedikodu gruplarında dönüp durur. Peki senin arkandan kim konuşuyor? En yakın arkadaşın mı, eski sevgilin mi, yoksa aileden biri mi?
Hadi teste!
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1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?
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2. Yaşını seçer misin?
3. Seni en iyi tanımlayan kelime hangisi?
4. En çok kimlerle tartışırsın?
5. Sana yapılan bir haksızlığı affeder misin?
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6. Sana göre dedikodu nedir?
7. Hangi burçlar sana en çekilmez geliyor?
8. Bir arkadaşının sırrını satar mıydın?
9. Sana göre gerçek dostluk nedir?
10. Biri seni övdüğünde ne hissedersin?
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Senin arkandan ailenden biri konuşuyor!
Senin arkandan en yakın arkadaşın sandığın kişi konuşuyor!
Senin arkandan eski sevgilin konuşuyor!
Senin arkandan tanımadığın biri konuşuyor!
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