Senin Arkandan Kim Konuşuyor?

Hayatında ne kadar parlarsan, o kadar çok insanın gözüne batarsın. Bu durum özellikle sosyal medya üzerinden seni takip eden, başarılarını uzaktan izleyen kişiler için geçerli. Bu insanlar, senin adımını attığın her başarı merdivenini çıktığında, hakkında konuşmayı bir alışkanlık haline getiriyorlar. Bu dedikodular genellikle kıskançlık ve hayranlık arasında bir yerde salınıyor. Ancak unutma, bu dedikodular seni asla yıkamaz. Çünkü sen, gerçekten kim olduğunu ve ne olduğunu çok iyi biliyorsun. Herkesin seni nasıl gördüğü değil, senin kendini nasıl gördüğün önemli. Kendine güvenin ve başarılarına olan inancın, her türlü dedikodudan daha güçlüdür. Her zaman olduğu gibi, parlamaya ve başarılarına başarı katmaya devam et.