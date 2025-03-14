Seni Ne Kadar Seviyorlar?
Seni Ne Kadar Seviyorlar?
Herkes çevresindekiler tarafından sevilmek ister, ama seni ne kadar seviyorlar? Arkadaşların, ailen ya da sevgilin sana karşı nasıl hissediyor?
Hadi teste!
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1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?
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2. Yaşını seçer misin?
3. Sosyal bir ortamda genellikle nasıl davranırsın?
4. Yakın bir arkadaşın sana ihtiyaç duyduğunda ne yaparsın?
5. Sevdiklerinle bağın güçlü mü?
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6. İlişkilerinde genellikle nasıl birisin?
7. İnsanların seni nasıl tarif ettiğini düşünüyorsun?
8. İnsanlar seni eleştirdiğinde nasıl tepki verirsin?
9. Çevrendekilerin sana karşı samimi olduklarını düşünüyor musun?
10. İnsanlar seninle vakit geçirmek istediklerinde genellikle nasıl bir tavır takınırsın?
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Seni pek sevmiyorlar!
Seni gerçekten seviyorlar!
Sana bayılıyorlar!
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