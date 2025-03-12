Aldatma Potansiyelin Yüzde Kaç?
Aldatma Potansiyelin Yüzde Kaç?
Hiç düşündün mü, sadakatin aslında ne kadar güçlü? Çoğumuz ilişkilere büyük bir bağlılıkla başlarız ama kimi zaman hayatın sürprizleri ve kişisel eğilimler, sadakatin sınandığı anlar yaşatabilir. Peki, senin içinde bir aldatma potansiyeli var mı?
Not: Bu test tamamen eğlence amaçlıdır!
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1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?
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2. Yaşını seçer misin?
3. İlişkinde partnerine karşı duygularının iniş çıkışlı olduğu dönemler oluyor mu?
4. Bir partide çekici biriyle uzun bir sohbet başlattın, ne yaparsın?
5. Herhangi biriyle flört etmek sence zararsız mı?
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6. Partnerinle uzun süredir monoton bir ilişkin var. Ne yaparsın?
7. Yeni tanıştığın biriyle arkadaşlık sınırlarını aşmanın çok kolay olduğunu düşünüyor musun?
8. Eski sevgilinden bir mesaj aldın, nasıl yanıt verirsin?
9. Gizli bir hayranın var ve bunu biliyorsun. Ne yaparsın?
10. Eski sevgililerle arkadaş kalmanın doğru olduğunu düşünüyor musun?
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Senin aldatma potansiyelin %10!
Senin aldatma potansiyelin %40!
Senin aldatma potansiyelin %75!
Senin aldatma potansiyelin %90!
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