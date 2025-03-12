Evet/Hayır Testine Göre Sen Klasik misin Farklı mı?
Evet/Hayır Testine Göre Sen Klasik misin Farklı mı?
Bazıları klasikleşmiş yollardan gitmeyi severken, bazıları kalıpların dışına çıkarak kendi yollarını yaratır. Peki ya sen? Sen klasik misin yoksa farklı mı?
Hadi teste!
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1. Bir film izlerken önceki filmleri beğendiysen, o serinin devamını izler misin?
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2. Risk almayı sever misin?
3. Sosyal medyada aktif misin?
4. Farklı tatlar denemeyi sever misin?
5. Spontane kararlar almak seni endişelendirir mi?
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6. Gündelik yaşamda değişiklikler yapmak seni zorlar mı?
7. Herkesin beğendiği şeyleri otomatik olarak sevme eğiliminde misin?
8. Mekan seçerken her zaman bildiğin ve sevdiğin yerleri mi tercih edersin?
9. Trendleri takip eder misin?
10. Düşüncelerin kolay kolay değişir mi?
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Sen klasiksin!
Sen tamamen farklısın!
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