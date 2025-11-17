onedio
Senetle Kiralık Ev Dönemi: Ev Sahipleri, Kiralık Evlerde Kiracıdan Her Ay İçin Senet İstiyorlar!

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
17.11.2025 - 09:43

Bazı ev sahiplerinin kiralama için talep ettiği şartlar, kiracıları zorlamaya devam ediyor. Aralarında kefil isteyen de var, sabıka kaydına bakan da... Hatta banka hesap özeti talep eden bile oluyor. Ancak ortaya çıkan son talep herkesi şaşırttı. Bazı ev sahipleri, yıl boyunca alacakları parayı garanti altına alabilmek için evlerini kiralayacak olanlardan her aya ait ayrı ayrı senet istemeye başladı! 

Kaynak: Canan Yıldırım - Star Haber

Ev sahibi - kiracı anlaşmazlıklarına yeni bir sebep daha eklendi: Aylık senetle ev kiralama!

Özellikle son dönemde artan ev sahibi kiracı anlaşmazlıklarında birçok neden oluyordu. Ev sahiplerinden bazılarını evlerini kiralamak için kefil isterken bazıları da kiracının sabıka kaydını bile görmek istedi. Ancak son ortaya çıkan durum diğerlerinden biraz farklı. Star Haber’dan Canan Yıldırım’ın haberin göre; bazı ev sahipleri 12 aylık sözleşmede her ay için bir senet istiyor.

Kiracıdan her ay için senet istemek yasal mı?

Gayrimenkul Hukuku Uzmanı Ali Güvenç Kiraz, Mal sahibi kira borcunu garanti altına almak amacıyla senet talep edebilir. Senet talep etmesinde Yargıtay herhangi bir hukuka aykırılık görmüyor.' dedi.

Kimileri teminat olarak, kimi de kira alamama riskine karşı 'Senet şart.' diyor. Oysa uzmanlar uyarıyor; her senede imza atılmaz. Kira bedeli ve depozito bedeli dışında kiracıdan senet talep edilemez. Depozito bedeli için düzenlenen senette de bir şart var. Kiraz, depozito için verilecek olan senedin üç aylık kira bedelini geçemeyeceğine dikkat çekiyor.

Abdullah Er

Ne yazıkki bu duruma gelinmesinde art niyetli kötü kiracıların rolü çok büyük. Ev sahibi ne yapsın, atamaz, satamaz, arttıramaz, on yıl boyunca kiracı ev sah... Devamını Gör

Z. Kaan Budak

Bakın şöyle yapalım. Ev sahipleri kira alsın senet alsın ama her ay kiracıları 1 posta üstüne s*qsin. Ama senette olsun. Senet önemli

Kader Çalık Günay

Kira ödememesi bir yana, evin klozetini söküp götüren kiracı gördüm. Mal sahipleri sonuna kadar haklı...

Aliye Turkoz Firat

ev sahibi evin demirbaşını tamir ettirmezse , yaptırtmazsa , kiracı klozeti taktırdıysa söker götürür, niye bıraksın. ev sahiplerinin anlamadığı nokta ; evi ... Devamını Gör