Senetle Kiralık Ev Dönemi: Ev Sahipleri, Kiralık Evlerde Kiracıdan Her Ay İçin Senet İstiyorlar!
Bazı ev sahiplerinin kiralama için talep ettiği şartlar, kiracıları zorlamaya devam ediyor. Aralarında kefil isteyen de var, sabıka kaydına bakan da... Hatta banka hesap özeti talep eden bile oluyor. Ancak ortaya çıkan son talep herkesi şaşırttı. Bazı ev sahipleri, yıl boyunca alacakları parayı garanti altına alabilmek için evlerini kiralayacak olanlardan her aya ait ayrı ayrı senet istemeye başladı!
Kaynak: Canan Yıldırım - Star Haber
Ev sahibi - kiracı anlaşmazlıklarına yeni bir sebep daha eklendi: Aylık senetle ev kiralama!
Kiracıdan her ay için senet istemek yasal mı?
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Ne yazıkki bu duruma gelinmesinde art niyetli kötü kiracıların rolü çok büyük. Ev sahibi ne yapsın, atamaz, satamaz, arttıramaz, on yıl boyunca kiracı ev sah... Devamını Gör
Bakın şöyle yapalım. Ev sahipleri kira alsın senet alsın ama her ay kiracıları 1 posta üstüne s*qsin. Ama senette olsun. Senet önemli
Kira ödememesi bir yana, evin klozetini söküp götüren kiracı gördüm. Mal sahipleri sonuna kadar haklı...
ev sahibi evin demirbaşını tamir ettirmezse , yaptırtmazsa , kiracı klozeti taktırdıysa söker götürür, niye bıraksın. ev sahiplerinin anlamadığı nokta ; evi ... Devamını Gör