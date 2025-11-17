Senetle Kiralık Ev Dönemi: Ev Sahipleri, Kiralık Evlerde Kiracıdan Her Ay İçin Senet İstiyorlar!

Bazı ev sahiplerinin kiralama için talep ettiği şartlar, kiracıları zorlamaya devam ediyor. Aralarında kefil isteyen de var, sabıka kaydına bakan da... Hatta banka hesap özeti talep eden bile oluyor. Ancak ortaya çıkan son talep herkesi şaşırttı. Bazı ev sahipleri, yıl boyunca alacakları parayı garanti altına alabilmek için evlerini kiralayacak olanlardan her aya ait ayrı ayrı senet istemeye başladı!

Kaynak: Canan Yıldırım - Star Haber