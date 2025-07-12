Sen Sevgiye Ne Kadar Açsın?
Sevgi, hayatın en temel ama belki de en karmaşık duygularından biri… Kimi kalbini sonuna kadar açar, kimi ise kendi içine kapanır. Kimileri için sevgi bir ihtiyaçken, kimileri için bir tehdit gibidir. Peki ya sen? Kalbin ne kadar aç sevgiye?
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1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?
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2. Yaşını seçer misin?
3. Birisi sana içten bir iltifat ettiğinde ne hissedersin?
4. Yakınlaşmak isteyen birine nasıl yaklaşırsın?
5. Sevilmeyi hak ettiğini düşünür müsün?
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6. Bir ilişkiye başladığında kendini nasıl hissedersin?
7. Sevgiyi ifade etmenin en güzel yolu sence nedir?
8. Sana destek olan biri olduğunda nasıl hissedersin?
9. Sana göre sevgi nasıl kazanılır?
10. En son ne zaman biriyle duygusal bir an paylaştın?
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Sen sevgiye çok açsın!
Sen sevgiye tam anlamıyla aç değilsin!
Sen sevgiye hiç aç değilsin!
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