Sen Sevgiye Ne Kadar Açsın?

Kalbinin her atışında sevgi var, adeta bir sevgi melodisi çalıyor. Şefkat, anlayış ve duygusallık, senin ruhunun en güçlü ve parlak yıldızları. Sevgiye dair her şeyi, sevilmeyi ve sevmeyi, öyle bir ustalıkla biliyorsun ki, sanki bu dünyaya sadece sevgiyi öğretmek için gelmişsin. İnsanlara olan güvenin, onlara karşı beslediğin sıcak duygularınla birleşiyor ve seni sevgi dolu bir birey haline getiriyor. Güven duygusu, senin için bir korku kaynağı değil, aksine, seni daha da güçlendiriyor. Sevgi, senin için bir yaşam biçimi, bir var oluş şekli. Sevgiyle dolu kalbin, seni 'sen' yapan en önemli unsur. Kalbinin kapıları, sevgiye, anlayışa, şefkate sonuna kadar açık. Adeta bir sevgi elçisi gibi, kalbindeki sevgiyi etrafına yayıyorsun. Seninle aynı mekanı paylaşan herkes, bu sevgi enerjisinden nasibini alıyor. Sen, kalbindeki sevgiyi dünyaya yaymak için var olan bir bireysin. Bu sevgi dolu varlığınla, etrafındaki herkesi pozitif enerjinle dolduruyorsun. Seninle aynı atmosferi paylaşmak, herkes için büyük bir ayrıcalık. Seninle birlikteyken, insanlar sevginin ne olduğunu, nasıl hissedildiğini daha iyi anlıyorlar. Sen, sevginin en saf, en gerçek haliyle var olan bir bireysin.