Sen Pembenin Hangi Tonusun?
Pembe… Ne tam kırmızı kadar iddialı, ne beyaz kadar sade. Kimi zaman romantik, kimi zaman enerjik, kimi zaman da tam bir başkaldırı! Peki ya sen? Pembenin tatlı mı tatlı, çarpıcı mı çarpıcı hangi tonusun?
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1. Bir sabah uyanıyorsun, ruh halin nasıl?
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2. Aşağıdaki kelimelerden hangisi seni daha iyi tanımlar?
3. Aşk senin için ne ifade ediyor?
4. Pembe deyince aklına ilk ne geliyor?
5. Sosyal ortamlarda nasılsın?
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6. Güne enerjik başlamak için ne yaparsın?
7. Hangi tür kitapları seversin?
8. Favori içeceğin?
9. Bunlardan hangisini seçersin?
10. Hayal kurarken en çok neyi düşünürsün?
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Sen şeker pembesisin!
Sen pudra pembesin!
Sen fuşya pembesin!
Sen gül kurusu pembesin!
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