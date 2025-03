Sen Ne Kadar Sevgi Dolusun?

Senin sevgi anlayışın tam anlamıyla etrafındaki insanları sarıp sarmalıyor. Hayatındaki herkese derin bir sevgi ve bağlılık hissediyorsun. Sevdiklerinle arandaki bağı güçlendirmek için her zaman çaba sarf ediyorsun. Onlara küçük sürprizler yapmak, moral vermek, sorunlarını dinlemek senin için doğal bir alışkanlık hâline gelmiş. Seninle vakit geçiren herkes, yanında kendini değerli ve özel hissediyor çünkü onlara gerçek anlamda önem veriyorsun. Sevgi, senin için sadece bir duygu değil, aynı zamanda bir yaşam tarzı. Sadece romantik ilişkilerinde değil, arkadaşlıklarında, aile bağlarında ve hatta iş ortamında bile sevgi dolu bir insansın. Her zaman etrafındaki insanlara ilgi gösteriyor, onların mutlu olması için elinden geleni yapıyorsun. İlişkilerinde çok verici bir yapın var ve bu seni sevilen, aranan bir insan yapıyor. Bu sevgi dolu yapını koru, ama kendi ihtiyaçlarını da unutma. Sevgiyi paylaşmak güzel, fakat her zaman karşılık bulamayabilirsin. Kendine de sevgi göstermek, sınırlarını belirlemek ve bazen geri adım atmak, uzun vadede hem senin hem de ilişkilerinin sağlıklı kalmasına yardımcı olacaktır. İnsanların seni suistimal etmesine izin verme ve kendi mutluluğunu da en az çevrendekiler kadar önemse. Senin gibi sevgi dolu insanlar, bazen çok verici olduklarında kendi ihtiyaçlarını göz ardı edebilirler. Unutma, sevgi tek yönlü değil, karşılıklı bir alışveriştir. Sevdiğin insanlar sana da sevgiyle karşılık verdiğinde, bu senin içindeki sevgi kaynaklarını daha da besleyecek. Sevgi enerjini dengede tutmak, hem seni hem de etrafındakileri daha mutlu edecektir.