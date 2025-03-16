Sen Ne Kadar Sevgi Dolusun?
Sen Ne Kadar Sevgi Dolusun?
Sevgi, hayatımızın en önemli duygularından biri. Kimi insan sevgisini her fırsatta gösterirken, kimisi bunu biraz daha geri planda tutmayı tercih eder. Peki sen, sevgi dolu biri misin? İçindeki sevgiyi nasıl ifade ediyorsun?
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1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?
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2. Yaşını seçer misin?
3. Duygusal filmler seni ne kadar etkiler?
4. Birine sarıldığında ne hissedersin?
5. Sevdiğin birine küçük sürprizler yapar mısın?
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6. Bir dostun zor bir dönem geçiriyorsa ona nasıl destek olursun?
7. Hayatında en çok neye değer verirsin?
8. Sevdiklerine karşı anlayışlı ve sabırlı mısın?
9. Sevdiklerine ne sıklıkla sevgi dolu sözler söylersin?
10. Son olarak, sevgi senin için ne ifade ediyor?
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Sen tam bir sevgi küpüsün!
Sen sevgi dolusun ama bunu her zaman gösteremiyorsun!
Senin için sevgi dolu demek çok yanlış olur!
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