Sen Manipüle Eden misin Manipüle Olan mı?
İlişkiler… sadece sevgiyle, arkadaşlıkla ya da iletişimle yürümez. İşin içinde çoğu zaman görünmeyen bir savaş başlar: Kim kimi yönlendiriyor, kim kimi yönetiyor? Kimi insanlar ince ince oyun kurar, duygularla oynar, kendini haklı çıkarır. Kimileriyse anlamadan, fark etmeden, başkalarının kurduğu sahnede rol alır. Peki sen hangisisin? İpleri elinde tutan mı, yoksa o ipte yürüyen mi?
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1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?
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2. Yaşını seçer misin?
3. Arkadaşın seninle plan yapmayınca ne hissedersin?
4. Biri sana hayır dediğinde ne yaparsın?
5. Bir ilişkide en çok neye dikkat edersin?
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6. Biri seni eleştirdiğinde sinirlenir misin?
7. Bir arkadaşın seni kırdığında tepkin ne olur?
8. Küçük bir kriz anında ilk tepkilerin hangisine yakındır?
9. Başkasının başarısı seni nasıl etkiler?
10. İlişkilerde sınır koymayı başarabiliyor musun?
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Sen manipüle olansın!
Sen ne manipüle edensin ne de manipüle olansın!
Sen manipüle edensin!
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