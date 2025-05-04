onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Test
Kişilik Testleri
Sen Manipüle Eden misin Manipüle Olan mı?

Sen Manipüle Eden misin Manipüle Olan mı?

İnci Döşer
İnci Döşer - Onedio Üyesi
04.05.2025 - 16:01

İlişkiler… sadece sevgiyle, arkadaşlıkla ya da iletişimle yürümez. İşin içinde çoğu zaman görünmeyen bir savaş başlar: Kim kimi yönlendiriyor, kim kimi yönetiyor? Kimi insanlar ince ince oyun kurar, duygularla oynar, kendini haklı çıkarır. Kimileriyse anlamadan, fark etmeden, başkalarının kurduğu sahnede rol alır. Peki sen hangisisin? İpleri elinde tutan mı, yoksa o ipte yürüyen mi?

Hadi teste!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?

2. Yaşını seçer misin?

3. Arkadaşın seninle plan yapmayınca ne hissedersin?

4. Biri sana hayır dediğinde ne yaparsın?

5. Bir ilişkide en çok neye dikkat edersin?

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

6. Biri seni eleştirdiğinde sinirlenir misin?

7. Bir arkadaşın seni kırdığında tepkin ne olur?

8. Küçük bir kriz anında ilk tepkilerin hangisine yakındır?

9. Başkasının başarısı seni nasıl etkiler?

10. İlişkilerde sınır koymayı başarabiliyor musun?

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Sen manipüle olansın!

Sen, kendini iyi biri olmak için fazlasıyla feda edenlerdensin. İnsanlara hayır diyemeyen, duygusal sorumluluk yüklenen, her kırılmayı içine atan… Ve çoğu zaman farkında bile olmadan, başkalarının yönlendirdiği yollarda yürüyorsun. Sana “bunu senin iyiliğin için yapıyorum” dediklerinde inanıveriyorsun. Çünkü içten içe onay arıyorsun. Ama artık sorgulaman gerek: Bu senin kararın mı, yoksa birilerinin duygusal baskısıyla yönlendirildiğin bir rota mı? Sürekli özür dilemen, kendi sınırlarını ihlal etmeleri, seni “sorunlu” gibi hissettirmeleri hepsi küçük manipülasyonların sonucu olabilir. İyi olmak, kendini feda etmek demek değil. Birilerine alan açarken kendini silme. Manipüle edilen kişi olmak, zayıf olduğun anlamına gelmez ama devam ederse, özgür iradeni kaybedersin. Gücün içinde saklı; şimdi onu çıkarma zamanı.

Sen ne manipüle edensin ne de manipüle olansın!

Sen bu denge meselesini tam anlamıyla çözmüşsün gibi görünüyor. Kendi duygularının seni sürüklemesine izin vermiyorsun, aynı zamanda başkalarının seni manipüle etmesine de izin vermiyorsun. Elbette, zaman zaman başkalarını yönlendirme eğiliminde olabiliyorsun, ama genelde dürüstlüğü seçiyorsun. Bu duruşun, insanlarla iletişim kurarken seni güçlü ve saygıdeğer biri yapıyor. İnsan ilişkilerinde net bir çizgin var ve bu çizgiyi belirlerken empatiyle yaklaşıyorsun. Manipülasyon senin tarzın değil, seninle bu tür oyunlar oynamaya çalışanlara karşı da oldukça dikkatlisin. Fark ettiğinde ise, kibarca ama kesin bir şekilde uzaklaşıyorsun. Bu sağlam duruşunu korumak için kendini sürekli geliştirmeye devam et, çünkü denge, öğrenilmesi gereken bir şeydir ve sen bu konuda oldukça başarılısın. Ruhsal farkındalığın oldukça güçlü ve bu seni özel kılıyor. Bu duruşunu korumaya devam et ve kendine olan güvenini hiç kaybetme. İnsanların seninle oynamaya çalıştığı oyunları fark ettiğinde, onları nazikçe geri çevir ve kendi yolunda ilerlemeye devam et. Bravo sana, bu dengeyi korumak herkesin harcı değil.

Sen manipüle edensin!

Sen sadece bir gözlemci değilsin, bir yönetmen gibi hareket ediyorsun. İnsanların tepkilerini, hangi durumlarda hangi duyguları yaşayacaklarını, hangi noktadan etkileneceklerini adeta bir sinema filmi senaryosu gibi biliyorsun. Her bir cümlen, her bir jestin hatta sessiz kaldığın anlar bile sanki bir strateji oyununun parçaları gibi. Ve dürüst olmak gerekirse, bu konuda oldukça başarılısın. Ancak bu güç, zaman zaman tehlikeli bir silaha dönüşebilir. Çünkü bir süre sonra, ilişkilerin temeli güvene değil, kontrole dayanmaya başlar. Etrafındaki insanlar sana hayran mı, yoksa senden çekiniyorlar mı, bunu bir düşünmelisin. Manipülasyon belki kısa vadede etkileyici sonuçlar doğurabilir ama uzun vadede sana yalnızlık getirir. Gerçek, sağlam bağlar kontrolle değil, şeffaflıkla, açıklıkla kurulur. Eğer bu gücünü sadece insanları yönlendirmek için değil, onlara ilham vermek için kullanırsan işte o zaman hem etkili, hem de sevilen biri olursun.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
İnci Döşer
İnci Döşer
Onedio Üyesi
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın