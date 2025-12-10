onedio
article/comments
article/share
Haberler
Finans
Sen Maaşına Ne Kadar Zam Almalısın?

etiket Sen Maaşına Ne Kadar Zam Almalısın?

İrem Coşkun
İrem Coşkun - Onedio Üyesi
10.12.2025 - 17:01

Yıl sonu geldi çattı! Akıllarda tek bir soru: 'Bu sene maaşıma ne kadar zam gelecek?' Çoğu kişinin elbet bir tahmini vardır ama bu testle gerçekte ne kadar zam alman gerektiğini söylüyoruz! Haydi teste başla, kafandaki soru işaretlerini giderelim1 👇

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

1. Öncelikle cinsiyetini öğrenelim. 👇

2. Mesaine nasıl başlıyorsun?

3. Bu yıl iş yerinde, bir önceki yıla göre ne kadar daha fazla görev üstlendin?

4. Peki, haftalık çalışma sürende değişiklik oldu mu?

5. Ekstra görev verildiğinde içinden hangisi geçiyor?

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

6. Peki, mevcut maaşın yetiyor mu?

7. Söyle bakalım, zam konuşması yaptın mı?

8. Senin yokluğunda işler aksıyor mu? Yani sen “Olmazsa olmaz” biri misin?

Senin zam oranın %20-25 arası olmalı!

Sen işini sakin, düzenli ve stabil bir enerjiyle yapan bir çalışansın. Kimseye yük olmadan işlerini hallediyorsun. Bu yüzden zam beklemek hakkın ama en fazla %25 oranında bir zam alabilirsin. Çünkü bu yıl da geçen yılla aynı seviyede bir iş gücün olmuş gibi görünüyor. Yine de senin disiplinin ve her koşulda sağlam duruyor olmanı da göz önüne alırsak, bundan daha fazlasını da hak ettiğini söyleyebiliriz!

Senin zam oranın %25-30 arası olmalı!

Sen ekibin gizli kahramanısın! Çoğu iş senden geçiyor, çoğu sorun sende çözülüyor, yani sen olmasan iş akışı ciddi ciddi aksar! Bu da demek oluyor ki mevcut maaşın, olması gerekenin kat be kat altında olabilir. Seni elde tutmak isteyen bir işveren için %30’luk bir zam asla abartı değil. Yaptığın katkı çok net; sorunları çözüyor, sorumluluk alıyor ve ekibin yükünü hafifletiyorsun. Umarız, beklediğinden fazlasını alırsın! 🙏

Sen, %50'den fazlasını hak ediyorsun!

Sen resmen iş yerinin omurgasısın! Patronlar farkında mı bilmiyoruz ama sen olmasan birçok iş aksar! Herkesin sana koştuğu, en kritik noktaların senden geçtiği bir düzen var. Bu kadar yük, bu kadar sorumluluk, bu kadar stresin karşılığı kesinlikle büyük bir zam olmalı! %50 bile yetersiz kalabilir, senin piyasa değerine göre belki başka bir yerde çok daha fazla kazanırsın. Cesur ol, zam konuşması yapma zamanı geldi!

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
İrem Coşkun
İrem Coşkun
Onedio Üyesi
Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunuyum. Öğrencilik yıllarımdan itibaren hikaye anlatıcılığına, dijital içerik üretimine ve gündelik hayatın içinden ilgi çekici konulara her zaman merak duydum. Onedio’da, okuyucuyla bağ kuran, hem eğlenceli hem de bilgi veren içerikler üretmeye çalışıyorum. Amacım, okuyan herkesin kendinden bir parça bulabileceği, merakla tıklayacağı ve severek paylaşacağı içerikler hazırlamak.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın