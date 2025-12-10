Sen Maaşına Ne Kadar Zam Almalısın?
Yıl sonu geldi çattı! Akıllarda tek bir soru: 'Bu sene maaşıma ne kadar zam gelecek?' Çoğu kişinin elbet bir tahmini vardır ama bu testle gerçekte ne kadar zam alman gerektiğini söylüyoruz! Haydi teste başla, kafandaki soru işaretlerini giderelim1 👇
1. Öncelikle cinsiyetini öğrenelim. 👇
2. Mesaine nasıl başlıyorsun?
3. Bu yıl iş yerinde, bir önceki yıla göre ne kadar daha fazla görev üstlendin?
4. Peki, haftalık çalışma sürende değişiklik oldu mu?
5. Ekstra görev verildiğinde içinden hangisi geçiyor?
6. Peki, mevcut maaşın yetiyor mu?
7. Söyle bakalım, zam konuşması yaptın mı?
8. Senin yokluğunda işler aksıyor mu? Yani sen “Olmazsa olmaz” biri misin?
Senin zam oranın %20-25 arası olmalı!
Senin zam oranın %25-30 arası olmalı!
Sen, %50'den fazlasını hak ediyorsun!
