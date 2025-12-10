Sen Maaşına Ne Kadar Zam Almalısın?

Sen resmen iş yerinin omurgasısın! Patronlar farkında mı bilmiyoruz ama sen olmasan birçok iş aksar! Herkesin sana koştuğu, en kritik noktaların senden geçtiği bir düzen var. Bu kadar yük, bu kadar sorumluluk, bu kadar stresin karşılığı kesinlikle büyük bir zam olmalı! %50 bile yetersiz kalabilir, senin piyasa değerine göre belki başka bir yerde çok daha fazla kazanırsın. Cesur ol, zam konuşması yapma zamanı geldi!