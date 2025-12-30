Yılbaşı Kültürü Nasıl Bir Ekonomik Denge Oluşturuyor? Noel ve Yılbaşı Harcamalarının Ekonomisi

Yılbaşı, takvimde yeni bir başlangıcı işaret etmekten çok daha fazlası aslında. İnsanların umut tazelediği, kendine ve sevdiklerine küçük jestler yapmak istediği bu dönem, ekonominin ritmini hızlandıran dev bir döngüye dönüşüyor. Alışverişten eğlenceye, seyahatten sofralara kadar pek çok sektörde hareketlilik yaratıyor, kasaları canlandırıp piyasaya güçlü bir canlılık katıyor. Kısacası yılbaşı kültürü, hem duygusal hem ekonomik olarak yılın en yoğun ve en etkileyici dönemlerinden birini oluşturuyor. Bu konunun detaylarına birlikte bakalım!