Sen Aslında Hangi Sarayda Oturmalısın?

İrem Coşkun
08.10.2025 - 17:04

Kimi insanlar ihtişam ve lüksü sever, kimileri ise huzur ve görkemi… Saraylar da tıpkı insanlar gibi farklı karakterlere sahiptir. Bazısı tarihi bir atmosfer sunarken, bazısı sanatla bütünleşir, kimisi de modern ihtişamıyla büyüler. Peki senin ruhuna en uygun saray hangisi? Cevabı bu testte! 👇

1. Öncelikle cinsiyetini öğrenelim. 👇

2. Büyük bir davet vereceksin diyelim, nasıl bir ortam organize edersin?

3. Söyle bakalım, hemen taşınacak olsan hangi ülkeyi seçersin?

4. Ev dekorasyonunda en çok önem verdiğin şey ne?

5. Hangi manzarayı her gün görmek istersin?

6. Peki, arkadaşların seni kısaca nasıl tanımlar?

7. Bomboş olduğun bir günü nasıl geçirmek istersin?

8. 1 haftalık bir seyahate çıkacaksın, rotanı nereye çevirirsin?

Senin yerin Beylerbeyi Sarayı!

Senin ihtişamdan çok zarafeti seven bir ruhun var. Sen gösteriş yerine, ince detayları ve huzurlu atmosferi tercih ediyorsun. Beylerbeyi Sarayı’nın Boğaz’a nazır manzarası, senin ihtiyacın olan huzura fazlasıyla sahip! Kalabalıktan yorulduğunda bile kendi köşene çekilip rahatlayabileceğin bu saray tam sana göre. Tarihi dokusuyla romantik bir his de veren bu saray, senin hayata tarzınla birebir örtüşüyor. Beylerbeyi Sarayı'nda otursan kesinlikle çok mutlu olurdun!

Sen, Buckingham Sarayı'nda oturmalısın!

Sen modern dünyaya ayak uydurabilen, hareketli ve enerjik bir insansın. Sosyal hayatın içinde olmayı, kalabalıklarla etkileşim kurmayı seviyorsun. İngiltere'deki Buckingham Sarayı hem ihtişamı hem de güncel hayatla olan bağı sayesinde, tam sana hitap eden bir yer! Çünkü İngiltere'nin kendine has atmosferi aslında senin tam aradığın şey! Bu sarayda otursaydın hiçbir gelişmeden habersiz kalmaz, her daim motivasyon dolu olurdun!

Senin oturman gereken yer, Versailles Sarayı!

Senin ruhun sanatla, ihtişamla ve romantizmle bütünleşmiş! Sen farklı olmayı seviyor, bulunduğun ortama renk katıyorsun. İnsanlar seni biraz gizemli, biraz da derin buluyor. Sanatsal detaylar ve tarihi dokulara olan merakın seni çoğu kişiden farklı yapıyor. Bu yüzden, Fransa’daki Versailles Sarayı gibi hem görkemi hem de sanatsal havasıyla büyüleyen bir yerde yaşamak sana çok yakışırdı!

Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunuyum. Öğrencilik yıllarımdan itibaren hikaye anlatıcılığına, dijital içerik üretimine ve gündelik hayatın içinden ilgi çekici konulara her zaman merak duydum. Onedio’da, okuyucuyla bağ kuran, hem eğlenceli hem de bilgi veren içerikler üretmeye çalışıyorum. Amacım, okuyan herkesin kendinden bir parça bulabileceği, merakla tıklayacağı ve severek paylaşacağı içerikler hazırlamak.
