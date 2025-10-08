Sen Aslında Hangi Sarayda Oturmalısın?

Senin ihtişamdan çok zarafeti seven bir ruhun var. Sen gösteriş yerine, ince detayları ve huzurlu atmosferi tercih ediyorsun. Beylerbeyi Sarayı’nın Boğaz’a nazır manzarası, senin ihtiyacın olan huzura fazlasıyla sahip! Kalabalıktan yorulduğunda bile kendi köşene çekilip rahatlayabileceğin bu saray tam sana göre. Tarihi dokusuyla romantik bir his de veren bu saray, senin hayata tarzınla birebir örtüşüyor. Beylerbeyi Sarayı'nda otursan kesinlikle çok mutlu olurdun!