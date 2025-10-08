Sen Aslında Hangi Sarayda Oturmalısın?
Kimi insanlar ihtişam ve lüksü sever, kimileri ise huzur ve görkemi… Saraylar da tıpkı insanlar gibi farklı karakterlere sahiptir. Bazısı tarihi bir atmosfer sunarken, bazısı sanatla bütünleşir, kimisi de modern ihtişamıyla büyüler. Peki senin ruhuna en uygun saray hangisi? Cevabı bu testte! 👇
1. Öncelikle cinsiyetini öğrenelim. 👇
2. Büyük bir davet vereceksin diyelim, nasıl bir ortam organize edersin?
3. Söyle bakalım, hemen taşınacak olsan hangi ülkeyi seçersin?
4. Ev dekorasyonunda en çok önem verdiğin şey ne?
5. Hangi manzarayı her gün görmek istersin?
6. Peki, arkadaşların seni kısaca nasıl tanımlar?
7. Bomboş olduğun bir günü nasıl geçirmek istersin?
8. 1 haftalık bir seyahate çıkacaksın, rotanı nereye çevirirsin?
Senin yerin Beylerbeyi Sarayı!
Sen, Buckingham Sarayı'nda oturmalısın!
Senin oturman gereken yer, Versailles Sarayı!
