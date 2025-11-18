onedio
Seçtiğin Şarkılara Göre Nerede Yaşamalısın?

İrem Coşkun
İrem Coşkun
18.11.2025 - 22:01

Herkesin ruhu farklı bir şehre aittir. Kimi sabah kahvesini boğaz kenarında içer, kimi gece ışıkları altında sokaklarda kaybolur… Ama bazen müzik zevkin, seni gerçek yaşadığın yerden çok daha farklı bir atmosfere taşır. Bakalım, seçtiğin şarkılar seni hangi şehre götürüyor? Hazırsan, başlayalım! 👇

1. Öncelikle, güne hangi şarkıyla başlamak istediğini seç bakalım. 👇

2. Yolculuktayken sana hangi şarkı eşlik etsin?

3. Yağmurlu bir günde içini ısıtan parça hangisi?

4. Uzun bir yürüyüşe çıktın, fonda hangi şarkı olmalı?

5. Müzik tarzı olarak kendine en yakın bulduğun tür hangisi peki?

6. Söyle bakalım, hangi nostaljik şarkı çaldığında yerinde duramazsın?

7. “Bu şarkı tam benim hayatımı anlatıyor” dediğin parça hangisi?

8. Mutlu olduğun anlarda hangi şarkıyı duymak istersin?

Barselona!

Barselona!

Senin enerjin yüksek, renkli bir karakterin var ve yaşama sevinciyle dolusun! Güneşli havaları ve sakinliği seviyorsun. Hayatı fazla ciddiye almadan dolu dolu yaşama taraftarısın. Pop, funk ya da dans tınılı şarkılar senin enerjini tam yansıtıyor! Barselona gibi sen de sıcakkanlı, sosyal ve spontane bir insansın. Senin şehrin asla gri olamaz çünkü sen girdiğin her ortama renk katıyorsun!

New York!

New York!

Sen şehir hayatının kalbinde, hızlı tempoda koşturmayı seviyorsun. Modern, bağımsız ve biraz da cool bir ruhun var. R&B, elektronik ya da alternatif ritimler senin arka plan müziğin gibi. Kendine hedefler koymayı, üretken olmayı ve büyük şeyler düşünmeyi seviyorsun. Tıpkı New York gibi, sen de yorulmadan her güne yeniden başlamayı biliyorsun!

Amsterdam!

Amsterdam!

Sen özgür ruhlu, sakin ama derin düşünen bir insansın. Bir şarkıda melodiden çok anlamın peşindesin, indie ve alternatif şarkılar da bu yüzden seni anlatıyor. Sabah kahveni yudumlarken, fonda lo-fi müzik dinleyebilirsin. Sana göre mutluluk, kaosun ortasında dingin kalabilmek. Amsterdam gibi, sen de sade görünen ama çok katmanlı bir karaktersin!

Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunuyum. Öğrencilik yıllarımdan itibaren hikaye anlatıcılığına, dijital içerik üretimine ve gündelik hayatın içinden ilgi çekici konulara her zaman merak duydum. Onedio’da, okuyucuyla bağ kuran, hem eğlenceli hem de bilgi veren içerikler üretmeye çalışıyorum. Amacım, okuyan herkesin kendinden bir parça bulabileceği, merakla tıklayacağı ve severek paylaşacağı içerikler hazırlamak.
