Seçtiğin Şarkılara Göre Nerede Yaşamalısın?
Herkesin ruhu farklı bir şehre aittir. Kimi sabah kahvesini boğaz kenarında içer, kimi gece ışıkları altında sokaklarda kaybolur… Ama bazen müzik zevkin, seni gerçek yaşadığın yerden çok daha farklı bir atmosfere taşır. Bakalım, seçtiğin şarkılar seni hangi şehre götürüyor? Hazırsan, başlayalım! 👇
1. Öncelikle, güne hangi şarkıyla başlamak istediğini seç bakalım. 👇
2. Yolculuktayken sana hangi şarkı eşlik etsin?
3. Yağmurlu bir günde içini ısıtan parça hangisi?
4. Uzun bir yürüyüşe çıktın, fonda hangi şarkı olmalı?
5. Müzik tarzı olarak kendine en yakın bulduğun tür hangisi peki?
6. Söyle bakalım, hangi nostaljik şarkı çaldığında yerinde duramazsın?
7. “Bu şarkı tam benim hayatımı anlatıyor” dediğin parça hangisi?
8. Mutlu olduğun anlarda hangi şarkıyı duymak istersin?
Barselona!
New York!
Amsterdam!
Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunuyum. Öğrencilik yıllarımdan itibaren hikaye anlatıcılığına, dijital içerik üretimine ve gündelik hayatın içinden ilgi çekici konulara her zaman merak duydum. Onedio’da, okuyucuyla bağ kuran, hem eğlenceli hem de bilgi veren içerikler üretmeye çalışıyorum. Amacım, okuyan herkesin kendinden bir parça bulabileceği, merakla tıklayacağı ve severek paylaşacağı içerikler hazırlamak.
