Seçtiğin Renklere Göre Sana Bir Rock Grubu Öneriyoruz!

Senin seçimlerin direkt Foo Fighters havası veriyor! Dave Grohl’un enerjisi zaten başlı başına efsane. “Everlong” açıldığında hem coşarsın hem de bir anlığına duygulara dalarsın. Foo Fighters şarkılarında hep o canlılık, hep o “hadi kalk ayağa” hissi var. Eğer playlist’inde bu grup varsa, sen müzikten sadece tempo değil, ruhuna dokunan bir enerji de alıyorsun demektir. Aç yüksek sesle, biraz kafa sallamak kimseye kötü gelmez!