Seçtiğin Renklere Göre Sana Bir Rock Grubu Öneriyoruz!
Seçimlerine göre sana hep bir şeyler söyleriz çünkü seçimlerin senin hakkında pek çok şey anlatır! Bu sefer seçtiğin renklere göre sana bir rock grubu önereceğiz.
Hazır mısın?
1. Öncelikle cinsiyetini öğrenelim.
2. Şimdi de yaşını öğrenelim!
3. Başlıyoruz! Bir gün batımı rengi seçer misin?
4. Seçim yapmakta zorlanabilirsin ama şu renkli dekorasyonlardan beğendiğini seçer misin?
5. Gardırobunda şu renklerden hangisinin ağırlıklı olmasını istiyorsun?
6. Sarı rengin hakim olduğu bu görsellerden hangisini en çok beğendin?
7. Mutlu olduğunda etrafına bir renk saçtığını düşün. Bu hangi renk olurdu?
8. Nefes kaynağımız olan bu ormanlardan hangisinin rengi hoşuna gitti diye sorsak?
9. Gittiğin bir kafenin menüsüne baktığında renkli içecekler gördün diyelim. İlk hangisi dikkatini çekerdi?
10. Son sorudayız! Denizin hangi renk tonu çok hoşuna gitti?
Arctic Monkeys!
Nirvana!
Foo Fighters!
Paramore!
Nirvana