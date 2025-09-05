onedio
Seçtiğin Renklere Göre Sana Bir Rock Grubu Öneriyoruz!

etiket Seçtiğin Renklere Göre Sana Bir Rock Grubu Öneriyoruz!

Erkan Tuna Budak
Erkan Tuna Budak - Onedio Üyesi
05.09.2025 - 19:32

Seçimlerine göre sana hep bir şeyler söyleriz çünkü seçimlerin senin hakkında pek çok şey anlatır! Bu sefer seçtiğin renklere göre sana bir rock grubu önereceğiz.

Hazır mısın?

1. Öncelikle cinsiyetini öğrenelim.

2. Şimdi de yaşını öğrenelim!

3. Başlıyoruz! Bir gün batımı rengi seçer misin?

4. Seçim yapmakta zorlanabilirsin ama şu renkli dekorasyonlardan beğendiğini seçer misin?

5. Gardırobunda şu renklerden hangisinin ağırlıklı olmasını istiyorsun?

6. Sarı rengin hakim olduğu bu görsellerden hangisini en çok beğendin?

7. Mutlu olduğunda etrafına bir renk saçtığını düşün. Bu hangi renk olurdu?

8. Nefes kaynağımız olan bu ormanlardan hangisinin rengi hoşuna gitti diye sorsak?

9. Gittiğin bir kafenin menüsüne baktığında renkli içecekler gördün diyelim. İlk hangisi dikkatini çekerdi?

10. Son sorudayız! Denizin hangi renk tonu çok hoşuna gitti?

Arctic Monkeys!

Arctic Monkeys!

Renk seçimlerine baktığımızda senin enerjin Arctic Monkeys ile çok uyumlu! Grubun şarkılarında hem indie havası var hem de klasik rock’tan gelen bir sağlamlık söz konusu diyebiliriz. “Do I Wanna Know?” gibi şarkılarla bir anda dinleyenleri içine çekiyorlar ama “R U Mine?” dedi mi sahnede ortalığı dağıtırlar! Çalma listende Arctic Monkeys varsa hem gece yürüyüşlerinde kulaklıkta eşlik edersin hem de arkadaşlarla otururken açınca herkesin enerjisi birden bire değişir. Hemen aç da dinle bari!

Nirvana!

Nirvana!

Renk seçimlerin bize Nirvana havası veriyor! 90’ların grunge dalgasını başlatan bu efsane grup, hâlâ bir neslin “rock” denince aklına gelen ilk isimlerinden. “Smells Like Teen Spirit” ile ortamı darmadağın ederken “Come As You Are” ile herkesin ruhuna dokunurlar. Nirvana çalma listene girmişse, demek ki sen hem içindeki isyanı bastıramayan hem de duygularını saklamaktan hoşlanmayan birisin. Aç Nirvana’yı, biraz gürültü kimseye zarar vermez.

Foo Fighters!

Foo Fighters!

Senin seçimlerin direkt Foo Fighters havası veriyor! Dave Grohl’un enerjisi zaten başlı başına efsane. “Everlong” açıldığında hem coşarsın hem de bir anlığına duygulara dalarsın. Foo Fighters şarkılarında hep o canlılık, hep o “hadi kalk ayağa” hissi var. Eğer playlist’inde bu grup varsa, sen müzikten sadece tempo değil, ruhuna dokunan bir enerji de alıyorsun demektir. Aç yüksek sesle, biraz kafa sallamak kimseye kötü gelmez!

Paramore!

Paramore!

Seçimlerin tam Paramore ruhunu yansıtıyor! Hayley Williams’ın güçlü vokaliyle “Misery Business” çaldığında ortalık hareketlenir, “The Only Exception” geldiğinde ise bir anda herkes susar. Paramore, hem gençlik enerjisini hem de kalpten gelen duyguları bir arada taşıyor. Senin için bu grup, bazen tam gaz eğlence, bazen de yavaş yavaş içe dokunan bir şarkı demek. Aç Paramore’u, ruh hâline göre zaten doğru şarkıyı bulursun!

cansu ersan

Nirvana