Seçtiğin Malzemelere Göre Hayatının Tadını Belirliyoruz!

etiket Seçtiğin Malzemelere Göre Hayatının Tadını Belirliyoruz!

Erkan Tuna Budak
Erkan Tuna Budak - Onedio Üyesi
12.10.2025 - 19:05

Ağzımızın tadı bozulmasın deriz ya, demek ki herkesin bozmak istemediği ve aslında sahip olduğu bir tadı var. Damak tadının dışında hayatının tadını merak ettik!

Senin hayatının tadı ne?

1. Söyle bakalım, bir makarna yaparken olmazsa olmaz malzeme bunlardan hangisi sence?

2. Şimdi bize bir çorba yapmak için en temel malzemeyi seç!

3. Şimdi sana bir çırpıcı vereceğiz çünkü bir kek harcı yapacaksın! Bu kek neyli olmalı?

4. Eline sağlık! Onedio ekibi olarak sana ziyarete gelelim dedik. Misafir bunu sormamalı ama ne ikram edersin?

5. Teşekkürler, tekrar eline sağlık! Tavuk pişireceğin zaman ikinci malzeme seçimin ne oluyor genelde?

6. Bıçağı hemen al çünkü salata yapacaksın. Salata yaparken doğrayacağın ilk malzemeyi seç!

7. Devam edelim! En hızlısından salata sosu için bir malzeme seçelim.

8. Sence menemen nasıl olmalı?

9. Son sorudayız! Bir tatlı sence şerbetli mi olmalı yoksa sütlü mü?

Senin hayatının bol baharatı var ama asla rahatsız etmeyen bir tada sahip!

Sende sıradanlık hiç yok diyebiliriz! Bir işe elini atsan illa kendi dokunuşunu katıyorsun. Çevrendekiler bazen abarttığını düşünse de aslında senden bekledikleri tam olarak bu. Risk almak seni korkutmuyor, tam aksine heyecanlandırıyor. Her şeyi olduğu gibi kabul etmek yerine buna biraz farklılık katsak diye düşünüyorsun. Hayatındaki en büyük keyif de zaten bu küçük sürprizler. Sen olmasan etraf biraz fazla tekdüze kalırdı, o yüzden insanlar senin enerjine hep ihtiyaç duyuyor!

Senin hayatın taptaze malzemelerle hazırlanmış kadar ferah!

Seninle bir araya gelenler yanında nefes alabildiklerini fark ediyor desek abartmış olmayız! Karmaşadan hiiiiç hoşlanmıyorsun çünkü her şeyin açık ve net olmasını seviyorsun. Senin varlığın insanlara dinginlik veriyor. Gürültüye ve kargaşaya gerek kalmadan da hayatın güzel olduğunu hatırlatıyorsun. İnsanların seni yanında istemesinin sebebi de bu. Yorucu değilsin, huzurlu bir kişiliğin var. Küçük şeylerle mutlu olabiliyorsun, başkalarını da buna ikna ediyorsun. Sade görünüyorsun ama aslında çok güçlü bir etki bırakıyorsun!

Senin hayatın tam kıvamında pişmiş bir yemeğe benziyor!

Sana güvenmek kolay çünkü uçlarda gezmiyorsun. İnsanların ihtiyacı olan şey sende hep var diyebiliriz! Buna da istikrar diyoruz. Ne fazlası var ne de eksiği. Bir şeyleri uzun vadede sürdürmek konusunda da gayet iyisin. Yanındakiler nasıl olacak diye kara kara düşünürken sen çoktan çözümü bulmuş oluyorsun. Hayatında abartı yok ama lezzetsiz bir taraf da yok. Senin için denge her şeyden önemli. Bazen bu yüzden fazla ciddi görünsen de aslında seninle vakit geçiren herkes huzurlu ve tok hissediyor. Hem fiziksel hem de ruhsal anlamda!

Senin hayatın tatlıyla biten uzun bir yemek gibi!

Senin varlığın ortamın havasını değiştiriyor. İnsanlar ne kadar yorgun olursa olsun seni görünce biraz daha iyi hissediyor. Çünkü senin enerjin hafif, sevimli ve bulaşıcı. Fazla ciddiyeti sevmiyorsun, hayatın keyifli yanını öne çıkarmayı tercih ediyorsun. Zor zamanlarda bile etrafındakilere umut verebiliyorsun. Belki her şeyi çözmüyorsun ama biraz gülümsemek de çözüm sayılır dedirtiyorsun. Bu yüzden insanların gözünde sen küçük mutlulukların kaynağısın. Abartıya kaçmadan, doğal bir tatlılık katıyorsun hayata. Sen olunca hiçbir şey ağır gelmiyor!

Gençlik yıllarımdan beri çeşitli blog sayfalarında duygu ve düşüncelerimle beraber deneyimlerimi dijital dünyaya aktarıyorum. Daha sonra benim için Onedio'da editör olmak büyük bir adım oldu. 2022'den bu yana çeşitli markalarla beraber Onedio'da okuyucuların ilgisini çeken, gündemi hızlıca yakalayan ve herkesin kendisinden bir parça bulabileceği liste ve test içerikleri hazırlıyorum.
