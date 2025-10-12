Seçtiğin Malzemelere Göre Hayatının Tadını Belirliyoruz!

Sana güvenmek kolay çünkü uçlarda gezmiyorsun. İnsanların ihtiyacı olan şey sende hep var diyebiliriz! Buna da istikrar diyoruz. Ne fazlası var ne de eksiği. Bir şeyleri uzun vadede sürdürmek konusunda da gayet iyisin. Yanındakiler nasıl olacak diye kara kara düşünürken sen çoktan çözümü bulmuş oluyorsun. Hayatında abartı yok ama lezzetsiz bir taraf da yok. Senin için denge her şeyden önemli. Bazen bu yüzden fazla ciddi görünsen de aslında seninle vakit geçiren herkes huzurlu ve tok hissediyor. Hem fiziksel hem de ruhsal anlamda!