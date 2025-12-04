Senin müzik zevkin, tıpkı fırından yeni çıkmış bir sufle gibi sıcacık ve duygu yüklü. 90'ların o damar şarkılarını, avaz avaz eşlik edilen 'slow' parçalarını seçtiğine göre senin kalbin pırıl pırıl ve hislerin çok derin. Dışarıdan bakıldığında bazen sert veya mesafeli görünebilirsin ama içinin akışkan bir çikolata gibi yumuşacık olduğunu biz çok iyi biliyoruz. Hayatta da müzikte de yoğun duyguları seviyorsun, 'ya hep ya hiç' diyen tutkulu bir yapın var. Senin tatlın kesinlikle, kaşığı daldırdığında seni mutlu eden ve o an dünyayı unutturan muazzam bir sufle! Bu lezzet, senin o romantik ve yoğun ruh haline en çok yakışan şey.