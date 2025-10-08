Simge Sağın Kimdir? Simge Sağın Neden Gözaltına Alındı?

Türk pop müziğinin sevilen isimlerinden Simge Sağın, hem sesi hem de enerjisiyle uzun süredir gündemde. Ancak bu kez haberler müzikle değil, devam eden soruşturmayla ilgili. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla yürütülen uyuşturucu operasyonunda birçok ünlü isimle birlikte Simge Sağın da ifadeye çağrıldı. Peki ünlü şarkıcı kimdir, kaç yaşındadır ve gözaltı iddialarının arkasında ne var?