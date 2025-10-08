Simge Sağın Kimdir? Simge Sağın Neden Gözaltına Alındı?
Türk pop müziğinin sevilen isimlerinden Simge Sağın, hem sesi hem de enerjisiyle uzun süredir gündemde. Ancak bu kez haberler müzikle değil, devam eden soruşturmayla ilgili. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla yürütülen uyuşturucu operasyonunda birçok ünlü isimle birlikte Simge Sağın da ifadeye çağrıldı. Peki ünlü şarkıcı kimdir, kaç yaşındadır ve gözaltı iddialarının arkasında ne var?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Simge Sağın Kimdir?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Simge Sağın Gözaltına mı Alındı?
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın