Simge Sağın Kimdir? Simge Sağın Neden Gözaltına Alındı?

Simge Sağın Kimdir? Simge Sağın Neden Gözaltına Alındı?

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
08.10.2025 - 08:47

Türk pop müziğinin sevilen isimlerinden Simge Sağın, hem sesi hem de enerjisiyle uzun süredir gündemde. Ancak bu kez haberler müzikle değil, devam eden soruşturmayla ilgili. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla yürütülen uyuşturucu operasyonunda birçok ünlü isimle birlikte Simge Sağın da ifadeye çağrıldı. Peki ünlü şarkıcı kimdir, kaç yaşındadır ve gözaltı iddialarının arkasında ne var?

Simge Sağın Kimdir?

Simge Sağın Kimdir?

Simge Sağın, 8 Ağustos 1981 tarihinde İstanbul Şişli’de doğdu. Müzik tutkusunu genç yaşlarda fark eden Simge, İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı Ses Eğitimi Bölümü’nde eğitim aldı. Bu dönemde Alâeddin Yavaşca ve Selahattin İçli gibi önemli isimlerden dersler aldı.

Profesyonel kariyerine Zeynep Dizdar, Gülşen, Yaşar ve Serdar Ortaç gibi sanatçılara vokalistlik yaparak başladı. 2011’de yayımladığı ilk albümle müzik dünyasına adım atan Simge, 2015’te çıkardığı “Miş Miş” adlı şarkısıyla büyük bir çıkış yakaladı. Ardından “Yankı”, “Ben Bazen”, “Öpücem” ve “Aşkın Olayım” gibi hit parçalarla adını geniş kitlelere duyurdu.

Simge Sağın Kaç Yaşında?

Simge Sağın 44 yaşındadır.

Simge Sağın Nereli?

Simge Sağın, İstanbul Şişli doğumludur.

Simge Sağın Gözaltına mı Alındı?

Simge Sağın Gözaltına mı Alındı?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, “uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak” suçuna ilişkin çok sayıda ünlü ismin ifadeye çağrıldığı bildirildi. İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla ünlü isimlerin kan örnekleri alınarak ifadeleri alındı.

Listede Dilan Polat, Engin Polat, Hadise, İrem Derici, Kubilay Aka, Kaan Yıldırım, Birce Akalay, Özge Özpirinçci, Ziynet Sali, Metin Akdülger ve Simge Sağın gibi isimlerin bulunduğu açıklandı. Simge Sağın’ın da ifade işlemleri kapsamında jandarmaya götürüldüğü öğrenildi.

