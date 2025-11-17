Şarkıcıların En İyi Canlı Performansları
Canlı performanslar, şarkıcının gerçekten ne kadar güçlü olduğunu ve o sahnede nasıl parladığını görmek için en iyi fırsat. Ama bazen öyle anlar oluyor ki, şarkıcılar sadece şarkı söylemekle kalmıyor, adeta bir efsaneye dönüşüyorlar.
Beyoncé’den Freddie Mercury’ye, Lady Gaga’dan Adele’e kadar o sahneye çıkan isimler, izleyiciyi adeta büyülüyor. Eğer siz de “Vay be, bu performansı izlemeden ölmem” dediğiniz o anları merak ediyorsanız, doğru yerdesiniz!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1. Beyoncé – Coachella 2018
2. Queen - Live Aid 1985
3. Adele – Royal Albert Hall 2011
4. Lady Gaga – The Monster Ball Tour 2009
5. Whitney Houston – The Concert for a New South Africa 1994
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
6. Michael Jackson – Motown 25: Yesterday, Today, Forever
7. Kurt Cobain – MTV Unplugged in New York (1993)
8. Alicia Keys – The 2001 Grammy Awards
9. David Bowie – Glastonbury 2000
10. The Rolling Stones – Hyde Park 1969
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
11. Lady Gaga – Super Bowl Halftime Show 2017
12. Shakira & Jennifer Lopez – Super Bowl Halftime Show 2020
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi mezunuyum. İnsanları, davranışlarını ve zihinlerindeki o görünmez ama rengarenk düşünceleri gözlemlemeye her zaman büyük bir merak duydum. Zamanla bu merak, yazmaya, anlatmaya ve içerik üretmeye dönüştü. 2024’ten beri Onedio’da, farklı kategorilerde liste ve test formatında bilgilendirici içerikler hazırlıyorum. Gündelik hayatın küçük tuhaflıklarını, eğlenceli anlarını ve insan olmanın karmaşık yanlarını kelimelere dökmek benim için büyük bir keyif. Amacım hem düşündürmek hem de faydalı, eğlenceli içerikler sunmak.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın