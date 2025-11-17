onedio
article/comments
article/share
Haberler
Genel Kültür
Müzik
Şarkıcıların En İyi Canlı Performansları

etiket Şarkıcıların En İyi Canlı Performansları

Ecem Bekar
Ecem Bekar - Onedio Üyesi
17.11.2025 - 19:01

Canlı performanslar, şarkıcının gerçekten ne kadar güçlü olduğunu ve o sahnede nasıl parladığını görmek için en iyi fırsat. Ama bazen öyle anlar oluyor ki, şarkıcılar sadece şarkı söylemekle kalmıyor, adeta bir efsaneye dönüşüyorlar.

Beyoncé’den Freddie Mercury’ye, Lady Gaga’dan Adele’e kadar o sahneye çıkan isimler, izleyiciyi adeta büyülüyor. Eğer siz de “Vay be, bu performansı izlemeden ölmem” dediğiniz o anları merak ediyorsanız, doğru yerdesiniz!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

1. Beyoncé – Coachella 2018

2. Queen - Live Aid 1985

3. Adele – Royal Albert Hall 2011

4. Lady Gaga – The Monster Ball Tour 2009

5. Whitney Houston – The Concert for a New South Africa 1994

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

6. Michael Jackson – Motown 25: Yesterday, Today, Forever

7. Kurt Cobain – MTV Unplugged in New York (1993)

8. Alicia Keys – The 2001 Grammy Awards

9. David Bowie – Glastonbury 2000

10. The Rolling Stones – Hyde Park 1969

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

11. Lady Gaga – Super Bowl Halftime Show 2017

12. Shakira & Jennifer Lopez – Super Bowl Halftime Show 2020

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Ecem Bekar
Ecem Bekar
Onedio Üyesi
Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi mezunuyum. İnsanları, davranışlarını ve zihinlerindeki o görünmez ama rengarenk düşünceleri gözlemlemeye her zaman büyük bir merak duydum. Zamanla bu merak, yazmaya, anlatmaya ve içerik üretmeye dönüştü. 2024’ten beri Onedio’da, farklı kategorilerde liste ve test formatında bilgilendirici içerikler hazırlıyorum. Gündelik hayatın küçük tuhaflıklarını, eğlenceli anlarını ve insan olmanın karmaşık yanlarını kelimelere dökmek benim için büyük bir keyif. Amacım hem düşündürmek hem de faydalı, eğlenceli içerikler sunmak.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın