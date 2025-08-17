Samsunspor, Panathinaikos Maçına Atatürk'lü Formayla Çıkacak mı?

Samsunspor geçtiğimiz yıllarda kadın cinayetlerine karşı yapmış olduğu mor forması çok konuşulmuştu. Bu sezon da Atatürk'ün gözlerinin olduğu mavi forması en çok beğenilenlerdendi.

Samsunspor'un Avrupa Ligi'nde Panathinaikos'la eşleşmesi de bu formayı tekrar gündeme taşıdı. Sosyal medya kullanıcıları bu formanın giyilmesini isterken, Yunanistan tarafının da UEFA'ya şimdiden şikayet oluşturduğu iddia edilmişti.