Samsunspor, Panathinaikos Maçına Atatürk'lü Formayla Çıkacak mı?
Avrupa Ligi'nde temsilcimiz Samsunspor, Shakhtar'ı eleyen Panathinaikos'la eşleşti. Yunan ekibiyle oynanacak iki maçın ardından temsilcimiz tarihinde ilk kez gruplara kalmak istiyor.
Bu maç öncesi Yunanistan basınındaki iddialar ise saha içinden çok saha dışı bir konuydu. Samsunspor'un Atatürk'ün gözlerinden ilham alarak tasarladığı formayı tartışma konusu yapan basın, UEFA başvurusundan bahsetmişti.
Her sene çıkardığı özel formalarla adından söz ettiren Samsunspor'un bu sene ki en özel forması Atatürk'lü formaydı.
Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım da konuya son noktayı koydu.
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
