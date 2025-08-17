onedio
Samsunspor, Panathinaikos Maçına Atatürk'lü Formayla Çıkacak mı?

Samsunspor, Panathinaikos Maçına Atatürk'lü Formayla Çıkacak mı?

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
17.08.2025 - 18:14

Avrupa Ligi'nde temsilcimiz Samsunspor, Shakhtar'ı eleyen Panathinaikos'la eşleşti. Yunan ekibiyle oynanacak iki maçın ardından temsilcimiz tarihinde ilk kez gruplara kalmak istiyor. 

Bu maç öncesi Yunanistan basınındaki iddialar ise saha içinden çok saha dışı bir konuydu. Samsunspor'un Atatürk'ün gözlerinden ilham alarak tasarladığı formayı tartışma konusu yapan basın, UEFA başvurusundan bahsetmişti.

Her sene çıkardığı özel formalarla adından söz ettiren Samsunspor'un bu sene ki en özel forması Atatürk'lü formaydı.

Her sene çıkardığı özel formalarla adından söz ettiren Samsunspor'un bu sene ki en özel forması Atatürk'lü formaydı.

Samsunspor geçtiğimiz yıllarda kadın cinayetlerine karşı yapmış olduğu mor forması çok konuşulmuştu. Bu sezon da Atatürk'ün gözlerinin olduğu mavi forması en çok beğenilenlerdendi. 

Samsunspor'un Avrupa Ligi'nde Panathinaikos'la eşleşmesi de bu formayı tekrar gündeme taşıdı. Sosyal medya kullanıcıları bu formanın giyilmesini isterken, Yunanistan tarafının da UEFA'ya şimdiden şikayet oluşturduğu iddia edilmişti.

Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım da konuya son noktayı koydu.

Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım da konuya son noktayı koydu.

Konuyla ilgili Beyaz Futbol'a konuşan Yüksel Yıldırım, 'Panathinaikos ile Atina'da oynayacağımız maça Kırmızı-beyaz forma ile çıkacağız. Ortamı germeye gerek yok.' açıklaması yaptı.

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
