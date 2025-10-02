Samsunspor, Konferans Ligi Maçında Legia'yı 1-0 Yenerek 27 Yıl Sonraki İlk Avrupa Zaferini Elde Etti
Tarihinde ilk kez Konferans Ligi heyecanı yaşayan Samsunspor, bu gece Konferans Ligi'nde ilk maçına çıktı. Ligdeki ilk hafta maçlarında zorlu Legia deplasmanına çıkan Samsunspor tarihi bir zafer elde ederek üç puanın sahibi oldu.
Musaba'nın 10.dakikadaki golüyle öne geçen Karadeniz ekibi maç boyu üstünlüğünü koruyarak tarihine altın bir zafer ekledi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Samsunspor bulduğu erken golü korumayı başardı.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın