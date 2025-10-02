Samsunspor, Konferans Ligi Maçında Legia'yı 1-0 Yenerek 27 Yıl Sonraki İlk Avrupa Zaferini Elde Etti

UEFA Konferans Ligi’nin ilk haftasında Polonya temsilcisi Legia Varşova’ya konuk olan Samsunspor, sahadan 1-0’lık galibiyetle ayrılarak gruplara üç puanla başladı.

Maça hızlı başlayan kırmızı-beyazlı ekip, 10. dakikada öne geçti. Orta sahadan aldığı pasla yaklaşık 40 metre top süren Musaba, ceza sahasına girer girmez yaptığı sert vuruşla kaleci Tobiasz’ı avladı ve Samsunspor’u 1-0 öne geçirdi. İlk yarı bu skorla tamamlandı.

İkinci devreye ev sahibi ekip etkili başladı. 47. dakikada Urbanski’nin şutu direkten dönerken, 51. dakikada Mouandilmadji’nin yakın mesafeden vuruşunu Tobiasz kurtardı. Dönen topu yine Mouandilmadji kafayla ağlara göndermek isterken savunma son anda araya girdi.

Dakikalar 80’i gösterdiğinde ise VAR damga vurdu. Rajovic’in ağlara gönderdiği top önce gol olarak değerlendirildi, ancak ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

Kalan sürede başka gol olmayınca Samsunspor, Legia Varşova’yı deplasmanda 1-0 mağlup ederek Avrupa macerasına galibiyetle başladı.

1998 yılında Avrupa Kupalarında Crystal Palace'ı 2-1 yenen Samsunspor, 27 yıl sonra tarihi bir zafer daha elde etti.