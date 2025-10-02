Arda Güler, Güncellenen Piyasa Değeri ile Türk Futbolcular Arasında Zirveye Çıktı

Arda Güler, Real Madrid'de potansiyeliyle her zaman fark yaratan isimlerden biriydi ancak Ancelotti döneminde yeteri kadar şans bulamadı. Alonso'nun gelişiyle ana planda kendine yer bulan Arda, son Madrid derbisinde yaptığı bir gol bir asistle kendini bir kez daha kanıtladı.

Son güncellenen piyasa değeri ile de Arda bir kez daha fark yarattı.