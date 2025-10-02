onedio
Arda Güler, Güncellenen Piyasa Değeri ile Türk Futbolcular Arasında Zirveye Çıktı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
02.10.2025 - 23:24

Real Madrid’de forma giyen milli futbolcumuz Arda Güler, sahadaki performansıyla adından söz ettirmeye devam ediyor. Genç yaşına rağmen oyun zekâsı, tekniği ve soğukkanlılığıyla öne çıkan Arda, taraftarların gönlünde şimdiden özel bir yer edindi. Avrupa basını onu geleceğin en parlak yıldızlarından biri olarak gösteriyor. Açıklanan yeni piyasa değeri ise Türk futbol tarihinde önemli bir dönüm noktası oldu. Bu başarı, Arda’nın yalnızca Türkiye’nin değil, dünya futbolunun da en dikkat çeken yeteneklerinden biri olduğunu kanıtlıyor.

Xabi Alonso'nun gelişi Arda Güler için büyük şans oldu.

Arda Güler, Real Madrid'de potansiyeliyle her zaman fark yaratan isimlerden biriydi ancak Ancelotti döneminde yeteri kadar şans bulamadı. Alonso'nun gelişiyle ana planda kendine yer bulan Arda, son Madrid derbisinde yaptığı bir gol bir asistle kendini bir kez daha kanıtladı. 

Son güncellenen piyasa değeri ile de Arda bir kez daha fark yarattı.

Transfermarkt değeri güncellendi ve zirveye oturdu.

Genç yıldız Arda Güler’in piyasa değeri kısa sürede büyük bir sıçrama göstererek 45 milyon eurodan 60 milyon euroya çıktı. Bu dikkat çekici artış, onun hem İspanya’da hem de Avrupa arenasında sergilediği istikrarlı gelişimin bir göstergesi olarak değerlendiriliyor. Bu seviyeye ulaşmasıyla birlikte Arda, Türk futbol tarihinin en yüksek değere sahip oyuncusu unvanını elde etti.

Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
