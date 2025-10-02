Arda Güler, Güncellenen Piyasa Değeri ile Türk Futbolcular Arasında Zirveye Çıktı
Real Madrid’de forma giyen milli futbolcumuz Arda Güler, sahadaki performansıyla adından söz ettirmeye devam ediyor. Genç yaşına rağmen oyun zekâsı, tekniği ve soğukkanlılığıyla öne çıkan Arda, taraftarların gönlünde şimdiden özel bir yer edindi. Avrupa basını onu geleceğin en parlak yıldızlarından biri olarak gösteriyor. Açıklanan yeni piyasa değeri ise Türk futbol tarihinde önemli bir dönüm noktası oldu. Bu başarı, Arda’nın yalnızca Türkiye’nin değil, dünya futbolunun da en dikkat çeken yeteneklerinden biri olduğunu kanıtlıyor.
Xabi Alonso'nun gelişi Arda Güler için büyük şans oldu.
Transfermarkt değeri güncellendi ve zirveye oturdu.
