Üst Üste 3 Penaltı Kurtaran Berke Özer, Fransızları Kendine Hayran Bıraktı
Avrupa Ligi’nde Roma ile Lille, Roma’daki Olimpico Stadyumu’nda karşı karşıya geldi. Lille, maçın 6. dakikasında Haraldsson’un golüyle öne geçerken, mücadele boyunca iki ekip de dengeli bir oyun sergiledi.
82.dakikada Roma’nın kazandığı penaltı, maçın kader anı oldu. Lille kalecisi Berke Özer, önce Dovbyk’in, ardından tekrar edilen ikinci penaltıyı kurtardı. Üçüncü penaltıda da topun başına geçen Soule’u durduran Berke, tarih yazdı ve Lille’ye kritik üç puanı kazandırdı. Maç sonunda Berke Özer’in bu performansı futbolseverler tarafından büyük övgü aldı.
Fransızlar, kulübün resmi hesabının altında Berke'ye övgüler yağdırdı.
Üst üste kurtarılan üç penaltıyla Lille için 3 puanı Berke söküp aldı.
“Berke Özer’in maçı referans niteliğindeydi. Bizi mest etti, bravo 👏. Güzel bir galibiyet, güçlü LOSC takımının kademeli dönüşünü sağlayacak.”
“İnanılmaz çocuklar! Stadio Olimpico’da Roma’ya karşı kazanan ilk Fransız takım olduk. Bravo Özer, her ne kadar bazen kalbimi sıkıştırsa da 😅.”
“Yine de pek görkemli değildi… İstek vardı ama teknik olarak çok iyi değildi. Oyuna girenler gereken katkıyı sağlayamadı, maçı bitirme fırsatları varken bireysel oynamaları üzücü… Teşekkürler Berke, belki de bu bir başlangıç!”
“Bu akşam çok güzel bir oyunla galibiyet aldık, ama sadece bir oyuncuya teşekkür ederim! Berke Özer! Favorilerden birine karşı alınan önemli 3 puan, Avrupa Ligi’nde büyük bir iş başardık.”
"Maç 10 kez oynansa Berke 30 penaltı kurtarırdı"
“Bu maçta müthiş bir oyun çıkardık, sahada kocaman bir Özer vardı.”
“Sanırım ardı ardına 3 penaltı kurtarmak daha önce görülmemiş. Kontrol etmek lazım ama izlemek inanılmaz keyifli. Lille’li olmaktan gurur duyuyorum 💪.”
“Savaşçıları tekrar görmek ne büyük bir keyif, teşekkürler çocuklar ve bravo Berke!”
"Roma'nın Kabusu"
“İyi ki bir videosu var! Yoksa kimse buna inanamazdı!!!”
"Bizi o kurtardı, yoksa yine hakem tarafından soyuluyorduk"
