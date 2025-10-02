Üst Üste 3 Penaltı Kurtaran Berke Özer, Fransızları Kendine Hayran Bıraktı

Roma-Lille maçını deplasman ekibi Lille 1-0 kazanırken, geceye damgasını Berke vurdu. Berke özer, 82.dakikada verilen penaltı atışını kurtarırken, tekrar kararı verilen ikinci penaltıyı da kurtarmayı başardı.

Bir kez daha tekrar kararı verilince Roma penaltıcısını değiştirdi ancak Berke'yi yine geçemediler ve Berke üç penaltı kurtararak takımına tarihi bir üç puan hediye etti

Bu performans Lille taraftarı için de unutulmaz anlara sahne oldu ve kulüp resmi hesabına Berke'ye sevgilerini ilettiler.